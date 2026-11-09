Vượt Trung Quốc và Ấn Độ, Việt Nam thuyết phục thành công 'ông lớn' Hàn Quốc đặt nhà máy đầu tiên, rộng bằng 8 sân bóng đá, vốn 1.400 tỷ đồng

Ngày 11/3/2026, Taihan Cable Vina, công ty con tại Việt Nam của tập đoàn Hàn Quốc Taihan Cable & Solution, tổ chức khởi công nhà máy sản xuất cáp điện siêu cao áp 400 kV tại Khu công nghiệp Long Thành, tỉnh Đồng Nai. Đây là dự án đánh dấu lần đầu tiên doanh nghiệp này xây dựng cơ sở sản xuất cáp điện siêu cao áp ở nước ngoài, đồng thời mở ra một hướng phát triển mới cho hoạt động sản xuất của tập đoàn tại Việt Nam.

Theo công bố của Taihan, nhà máy mới có tổng vốn đầu tư khoảng 75 tỷ won, tương đương 1.400 tỷ đồng. Công trình được xây dựng trên khu đất rộng khoảng 56.200 m², nằm trong Khu công nghiệp Long Thành, nơi doanh nghiệp đã có cơ sở sản xuất cáp điện từ trước. Taihan đặt mục tiêu đưa nhà máy vào vận hành trong năm 2027.

Điểm đáng chú ý là đây không chỉ là nhà máy cáp điện mới của một doanh nghiệp Hàn Quốc tại Việt Nam. Theo Taihan, cơ sở này sẽ trở thành nhà máy sản xuất cáp điện siêu cao áp đầu tiên ở nước ngoài của tập đoàn. Sau khi hoàn thành, Taihan Vina cũng là doanh nghiệp duy nhất tại Việt Nam có khả năng sản xuất cáp điện 400 kV.

Taihan Cable & Solution hiện là một trong những nhà sản xuất cáp điện lớn của Hàn Quốc, đứng thứ hai tại thị trường quê nhà. Trước dự án mới, doanh nghiệp đã có hoạt động sản xuất tại Việt Nam thông qua Taihan Vina, với các dòng sản phẩm gồm cáp điện cao áp, trung áp, hạ áp và dây dẫn điện trên không.

Cáp điện 400 kV – mắt xích quan trọng trong hạ tầng truyền tải điện

Cáp điện 400 kV thuộc nhóm cáp siêu cao áp (EHV), được thiết kế để truyền tải điện năng ở cấp điện áp rất cao. Đây là nhóm sản phẩm có yêu cầu kỹ thuật và tiêu chuẩn chất lượng khắt khe, thường được sử dụng trong các hệ thống truyền tải điện quy mô lớn.

Trong hệ thống điện, việc truyền tải ở cấp điện áp cao giúp giảm cường độ dòng điện cần thiết để vận chuyển cùng một công suất, qua đó hạn chế tổn thất năng lượng trên đường truyền. Những tuyến truyền tải điện siêu cao áp vì thế đóng vai trò quan trọng trong việc đưa điện từ các trung tâm phát điện đến khu vực tiêu thụ ở khoảng cách xa, đồng thời đáp ứng nhu cầu kết nối các nguồn điện và lưới điện.

Khác với các loại cáp trung, hạ áp phục vụ mạng lưới phân phối và công trình dân dụng, cáp 400 kV đòi hỏi năng lực sản xuất chuyên biệt. Nhà máy phải đáp ứng các yêu cầu nghiêm ngặt về vật liệu dẫn điện, lớp cách điện, khả năng chịu điện áp và độ bền trong điều kiện vận hành dài hạn.

Việc đầu tư cơ sở sản xuất loại cáp này tại Việt Nam vì thế có ý nghĩa đối với cả doanh nghiệp lẫn thị trường trong nước. Khi nhà máy hoàn thành, Việt Nam sẽ có thêm năng lực sản xuất thiết bị phục vụ các dự án truyền tải điện ở cấp điện áp cao, thay vì phụ thuộc hoàn toàn vào nguồn cung từ nước ngoài.

Việt Nam trở thành cứ điểm sản xuất phục vụ thị trường toàn cầu

Theo Taihan, quyết định đầu tư nhà máy mới xuất phát từ nhu cầu ngày càng tăng đối với hạ tầng truyền tải điện trên thế giới. Doanh nghiệp dự kiến sử dụng năng lực sản xuất tại Đồng Nai để phục vụ không chỉ thị trường Việt Nam và Đông Nam Á, mà còn mở rộng cung ứng sang châu Âu, châu Mỹ và châu Đại Dương.

Tại Việt Nam, nhu cầu điện được Taihan dự báo tăng bình quân khoảng 10-12% mỗi năm đến năm 2030, trong bối cảnh công nghiệp hóa và mở rộng sản xuất. Cùng với đó, nhiều dự án phát triển lưới truyền tải từ 220 kV trở lên được lên kế hoạch triển khai, tạo thêm nhu cầu đối với các thiết bị và vật tư điện có tiêu chuẩn kỹ thuật cao.

Đối với Taihan, việc đặt nhà máy tại Việt Nam còn giúp doanh nghiệp tăng khả năng cạnh tranh khi tham gia các dự án quốc tế. Tập đoàn cho biết sẽ tiếp tục mở rộng cơ sở vật chất và đầu tư công nghệ để phát triển Taihan Vina thành trung tâm sản xuất toàn cầu thứ hai, bên cạnh nhà máy cáp tại Dangjin, Hàn Quốc.

Tại lễ khởi công, đại diện Taihan đánh giá cơ sở ở Việt Nam đã tích lũy khoảng 20 năm kinh nghiệm sản xuất, cùng năng lực cạnh tranh về chất lượng. Nhà máy 400 kV được kỳ vọng sẽ phát huy nền tảng này để đưa doanh nghiệp tham gia sâu hơn vào thị trường hạ tầng năng lượng toàn cầu.