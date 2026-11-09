Đã từng có một mối tình như thế: Jensen Huang từng “cưa đổ” Lori bằng bài tập về nhà và lời hứa làm CEO năm 30 tuổi

Jensen Huang từng mở lời với người phụ nữ sau này trở thành vợ mình bằng một câu hỏi khó có thể khô khan hơn: “Bạn có muốn xem bài tập của tôi không?”.

Không phải lời mời ăn tối, cũng chẳng phải một màn tỏ tình được chuẩn bị cầu kỳ. Với chàng sinh viên mê toán và khoa học, thứ tự tin nhất để đem ra gây ấn tượng chính là khả năng giải bài.

Nhiều năm sau, khi trò chuyện với cựu Ngoại trưởng Mỹ Condoleezza Rice trong chương trình Only in America, Huang vẫn kể lại chuyện ấy đầy hào hứng. Người phụ nữ trong câu chuyện là Lori Mills, bạn học tại Đại học bang Oregon, người đã biết ông từ rất lâu trước khi cái tên Nvidia xuất hiện.

Jensen Huang và Lori Huang. Ảnh: Đại học bang Oregon/VnExpress.

Muốn có cuộc hẹn thì trước hết phải làm xong bài tập

Huang đến Đại học bang Oregon khi mới 16 tuổi để học kỹ thuật điện. Trong những ký ức được nhà trường ghi lại, ông là một sinh viên trẻ, nhút nhát và có phần lúng túng trong giao tiếp.

Lori cũng theo học ngành này. Hai người được ghép làm bạn thực hành trong phòng thí nghiệm, một sự sắp xếp mà về sau Huang nhiều lần nhắc đến khi nói về những may mắn của cuộc đời.

Nhưng theo cách ông kể, gặp được Lori mới chỉ là khởi đầu. Muốn có thêm thời gian bên cô, chàng sinh viên phải tìm một lý do đủ thuyết phục.

Tại buổi giao lưu ở Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong năm 2024, Huang tiết lộ mình đã đề nghị hai người cùng làm bài vào mỗi Chủ nhật, kèm lời hứa giúp Lori đạt toàn điểm A.

Một lịch học chung, dưới góc nhìn của chàng trai đang thích bạn cùng lớp, cũng chính là lịch hẹn đều đặn hằng tuần.

Điều thú vị nằm ở phần chuẩn bị. Huang làm bài từ trước để khi ngồi cạnh Lori, ông đã biết cách giải và có thể thể hiện thật tốt. Sự tự tin ấy không hoàn toàn đến từ việc nghĩ nhanh hơn người khác, mà còn từ công sức bỏ ra trước cuộc gặp.

Câu chuyện khiến người nghe bật cười vì rất đúng chất một sinh viên kỹ thuật: thích một người, nhưng cách thể hiện lại là mang đến những đáp án chính xác.

Lời hứa tuổi 20, cột mốc tuổi 30

Bài tập về nhà không phải lời hứa duy nhất Huang dành cho Lori.

Ông từng kể rằng khi khoảng 20 tuổi, mình nói với cô sẽ trở thành CEO trước tuổi 30. Nhìn lại, Huang thừa nhận lúc ấy bản thân chưa thực sự biết mình đang nói điều gì.

Đó là lời nói của một chàng trai còn ở đầu hành trình, chưa có doanh nghiệp để điều hành và càng chưa có thành tựu nào bảo đảm tương lai.

Huang tốt nghiệp Đại học bang Oregon năm 1984, còn Lori hoàn thành chương trình kỹ thuật điện năm 1985. Từ những người bạn cùng học, họ trở thành vợ chồng.

Năm 1993, Huang đồng sáng lập Nvidia và đảm nhiệm vị trí lãnh đạo công ty. Cột mốc ấy cũng rơi vào năm ông tròn 30 tuổi, khiến lời hứa thời trẻ trở thành một chi tiết thường được nhắc lại trong câu chuyện của hai người.

Điều đáng nhớ ở đây không chỉ là việc lời hứa cuối cùng thành hiện thực. Khi Lori quen Huang, ông vẫn là một sinh viên có những bài tập phải hoàn thành, những kỳ thi phải vượt qua và một tương lai còn chưa thành hình.

Lori có câu chuyện của riêng mình

Trong những câu chuyện về doanh nhân nổi tiếng, người vợ thường dễ được giới thiệu bằng vài chữ “người phụ nữ đứng sau”. Với Lori, cách gọi ấy chưa nói hết được về bà.

Bà được đào tạo về kỹ thuật điện, cùng chia sẻ với Huang một xuất phát điểm học thuật. Trong thông cáo năm 2022, Đại học bang Oregon giới thiệu Lori là chủ tịch quỹ Jen-Hsun and Lori Huang Foundation, hỗ trợ giáo dục đại học, y tế công cộng và các sáng kiến khoa học, công nghệ.

Hai người có hai con. Cũng trong năm 2022, họ công bố khoản đóng góp 50 triệu USD cho trường cũ, hỗ trợ xây dựng một tổ hợp nghiên cứu và giáo dục mang tên cả hai.

Trong thông điệp chung, vợ chồng Huang nhắc đến Oregon State như nơi họ tìm thấy tình yêu dành cho khoa học máy tính và kỹ thuật, đồng thời bày tỏ mong muốn thế hệ sinh viên tiếp theo cũng có cơ hội ấy.

Phối cảnh tổ hợp nghiên cứu mang tên Jensen và Lori Huang, được Đại học bang Oregon công bố năm 2022. Ảnh: Đại học bang Oregon.

Người được nhắc đến trước những thành tựu

Trong một lần trở lại trường năm 2013, Huang nói về những điều quan trọng nhất mình nhận được từ thời đại học: những người đã gặp, bài học từ giảng viên và khả năng giao tiếp tích lũy qua cuộc sống sinh viên.

Khi nhắc đến con người, ông đặt Lori ở vị trí đầu tiên. Với Huang trong buổi trò chuyện ấy, gặp bà là một trong những điều có ý nghĩa nhất mà Oregon State mang lại.

Đó cũng là chi tiết khiến câu chuyện thời sinh viên của họ có sức hút riêng. Trước những sân khấu công nghệ và các bài thuyết trình được hàng triệu người theo dõi, từng có một chàng trai phải nghĩ cách mở lời với cô bạn mình thích.

Và trước lời hứa trở thành CEO, việc đầu tiên anh cần làm là giải xong bài tập để kịp cuộc hẹn Chủ nhật.

Nguồn: Đại học bang Oregon, Hoover Institution, HKUST, NDTV, Fortune/Yahoo Finance.



