Đây là cách CEO công ty 5.000 tỷ USD bán hàng: Uống bia, ăn gà rán với Chủ tịch Samsung, Jensen Huang lập tức chốt xong đơn 50.000 GPU

31-10-2025 - 14:17 PM | Thị trường

Samsung sẽ mua 50.000 bộ xử lý đồ họa Nvidia để cải thiện hoạt động sản xuất chip cho thiết bị di động và robot.

Đây là cách CEO công ty 5.000 tỷ USD bán hàng: Uống bia, ăn gà rán với Chủ tịch Samsung, Jensen Huang lập tức chốt xong đơn 50.000 GPU- Ảnh 1.

Hôm 30/10, gã khổng lồ bán dẫn Hàn Quốc Samsung cho biết họ có kế hoạch mua và triển khai một cụm 50.000 bộ xử lý đồ họa Nvidia để cải thiện hoạt động sản xuất chip cho thiết bị di động và robot.

50.000 GPU Nvidia sẽ được sử dụng để tạo ra một cơ sở mà Samsung gọi là "Siêu nhà máy AI". Samsung không cung cấp chi tiết về thời điểm xây dựng cơ sở này.

Việc hợp tác với Samsung diễn ra sau khi Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang, tuyên bố tại Washington, D.C., rằng Nvidia đang đàm phán hợp tác với các công ty bao gồm Palantir, Eli Lilly, CrowdStrike và Uber.

Ngay sau bài phát biểu, Huang được phát hiện đang uống bia tại Hàn Quốc cùng Chủ tịch Samsung Lee Jae-yong và các nhà lãnh đạo doanh nghiệp khác, theo truyền thông địa phương. Cuộc gặp gỡ, được báo chí Hàn Quốc gọi là "hội nghị chimaek" (món gà bia), đã trở thành tâm điểm chú ý bởi sự thân mật hiếm thấy giữa lãnh đạo các tập đoàn lớn. Các công ty Hàn Quốc khác, bao gồm SK Group và Hyundai, cũng đang triển khai số lượng GPU tương tự, Nvidia cho biết.

"Chúng tôi đang hợp tác chặt chẽ với chính phủ Hàn Quốc để hỗ trợ các kế hoạch dẫn đầu đầy tham vọng của họ trong lĩnh vực AI", Raymond Teh, Phó chủ tịch cấp cao khu vực Châu Á - Thái Bình Dương của Nvidia, phát biểu với các phóng viên hôm 29/10.

Các mối quan hệ đối tác này củng cố tuyên bố của Huang hôm 28/10 rằng Nvidia có một danh mục kinh doanh trị giá 500 tỷ đô la từ GPU thế hệ hiện tại, được gọi là Blackwell, bên cạnh GPU thế hệ tiếp theo, được gọi là Rubin.

Dự báo này đã giúp cổ phiếu Nvidia tăng trưởng, đưa công ty trở thành công ty đầu tiên đạt vốn hóa thị trường 5 nghìn tỷ đô la.

Hôm 30/10, đại diện của Nvidia cho biết họ sẽ hợp tác với Samsung để điều chỉnh nền tảng in thạch bản sản xuất chip của công ty Hàn Quốc này để tương thích với GPU của Nvidia. Đại diện của Nvidia cho biết quy trình này sẽ mang lại hiệu suất tốt hơn gấp 20 lần cho Samsung.

Samsung cũng sẽ sử dụng phần mềm mô phỏng Omniverse của Nvidia. Nổi tiếng với điện thoại di động, Samsung cũng cho biết họ sẽ sử dụng chip Nvidia để chạy các mô hình AI riêng cho các thiết bị của mình.

Ngoài việc là đối tác và khách hàng, Samsung còn là nhà cung cấp chính cho Nvidia.

Samsung sản xuất loại bộ nhớ hiệu năng cao mà Nvidia sử dụng với số lượng lớn, cùng với chip AI của hãng, được gọi là bộ nhớ băng thông cao. Samsung cho biết họ sẽ hợp tác với Nvidia để tinh chỉnh bộ nhớ HBM thế hệ thứ tư của hãng để sử dụng trong chip AI.

Theo CNBC

Đức Nam

