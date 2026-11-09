Hé lộ thời điểm vận hành chính thức mô hình CCP

Ngày 6/11/2026, tại Quy Nhơn, Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) tổ chức Hội nghị thành viên năm 2026 nhằm đánh giá công tác phối hợp xử lý nghiệp vụ, trao đổi định hướng công tác năm 2027 và các điều kiện triển khai mô hình đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trên thị trường chứng khoán cơ sở.

Tham dự Hội nghị có Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Nguyễn Hoàng Dương; ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC; đại diện các đơn vị thuộc UBCKNN, VSDC, các Sở Giao dịch chứng khoán và các thành viên thị trường.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã đánh giá kết quả phối hợp trong năm 2026, trao đổi kinh nghiệm thực hiện nghiệp vụ đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán chứng khoán; đồng thời thảo luận những yêu cầu đặt ra sau khi thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng hạng lên thị trường mới nổi thứ cấp.

Đại diện VSDC trình bày báo cáo tổng kết công tác phối hợp xử lý nghiệp vụ năm 2026, định hướng công tác năm 2027; cập nhật các quy định về thành viên lưu ký, thành viên bù trừ tại Thông tư số 145/2026/TT-BTC và những nội dung mới trong các quy chế nghiệp vụ của VSDC. Hội nghị cũng trao đổi về các chính sách tại dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành, giúp thành viên chủ động rà soát, chuẩn bị điều kiện triển khai.

Trong phiên tọa đàm với chủ đề "Những vấn đề đặt ra đối với hoạt động đăng ký, lưu ký, bù trừ và thanh toán giao dịch chứng khoán sau giai đoạn nâng hạng thị trường", đại diện VSDC và các khách mời tập trung trao đổi về yêu cầu hoàn thiện hạ tầng, cơ chế phối hợp nghiệp vụ và nâng cao năng lực hoạt động của các thành viên.

Về lộ trình triển khai CCP, ông Nguyễn Sơn, Chủ tịch Hội đồng thành viên VSDC cho biết, nhiệm vụ trọng tâm của VSDC trong năm 2027 là hoàn thiện các điều kiện triển khai mô hình này trên thị trường chứng khoán cơ sở. VSDC phấn đấu đến đầu tháng 3/2027, nền tảng công nghệ đáp ứng yêu cầu triển khai các cơ chế mới. Tổng công ty đang khẩn trương kiện toàn tổ chức, nhân sự, cơ sở vật chất và hệ thống công nghệ cho công ty con do VSDC sở hữu 100% vốn; hoàn thiện quy chế nghiệp vụ, nâng cấp hệ thống ký quỹ và phối hợp kiểm thử các nghiệp vụ đặc thù. Theo lộ trình dự kiến, trong quý I hoặc quý II/2027, VSDC sẽ báo cáo Bộ Tài chính và UBCKNN xem xét việc đưa mô hình CCP vào vận hành chính thức sau khi hoàn tất các điều kiện cần thiết.

Bà Tạ Thanh Bình, Tổng Giám đốc VSDC khẳng định, Tổng công ty sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ trọng tâm năm 2027, ưu tiên hoàn thiện quy chế nghiệp vụ, cơ chế vận hành và tổ chức kiểm thử tổng thể hệ thống CCP với sự tham gia của các thành viên thị trường. Cơ chế ký quỹ sẽ được thử nghiệm trên cơ sở dữ liệu lịch sử thực tế để xác định các tham số phù hợp, đáp ứng yêu cầu quản trị rủi ro, đồng thời hạn chế tạo thêm gánh nặng không cần thiết cho thành viên.

Bên cạnh đó, VSDC tiếp tục đẩy mạnh chuyển đổi số, nâng cấp Cổng giao tiếp điện tử, mở rộng đối tượng sử dụng tới các thành viên VSDC và công ty quản lý quỹ; phối hợp với các Sở Giao dịch chứng khoán thử nghiệm các sản phẩm mới theo lộ trình phát triển thị trường.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Phó Chủ tịch UBCKNN Nguyễn Hoàng Dương nhấn mạnh, năm 2026 ghi dấu nhiều sự kiện quan trọng: kỷ niệm 30 năm xây dựng và phát triển thị trường chứng khoán Việt Nam, 20 năm VSDC đi vào hoạt động và VSDC vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba. Việc FTSE Russell nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp ghi nhận nỗ lực cải cách của Chính phủ, Bộ Tài chính, UBCKNN cùng các đơn vị vận hành và thành viên thị trường.

Theo Phó Chủ tịch Nguyễn Hoàng Dương, vị thế thị trường mới nổi thứ cấp mở ra cơ hội phát triển, đồng thời đặt ra yêu cầu cao hơn về quy mô, chất lượng, tính minh bạch và khả năng tiếp cận thị trường. Vì vậy, cần tiếp tục duy trì các tiêu chí nâng hạng, hoàn thiện hạ tầng, cơ chế vận hành và nâng cao năng lực của các chủ thể tham gia thị trường, đáp ứng yêu cầu phát triển an toàn, bền vững và hội nhập quốc tế.

Thời gian tới, UBCKNN sẽ tập trung hoàn thiện khuôn khổ pháp lý theo hướng cắt giảm điều kiện đầu tư kinh doanh, đơn giản hóa thủ tục hành chính, khơi thông nguồn vốn, đặc biệt là thu hút vốn đầu tư nước ngoài thông qua thị trường chứng khoán. Cùng với việc triển khai CCP theo lộ trình năm 2027, UBCKNN tiếp tục thúc đẩy minh bạch thông tin, mở rộng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa trong các lĩnh vực; hiện đại hóa hạ tầng công nghệ, hệ thống giao dịch và thanh toán, bảo đảm vận hành an toàn, ổn định, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế.