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Phát hiện 14 người nước ngoài nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo ở TP.HCM

| | Thị trường chứng khoán

Công an TP.HCM phát hiện 14 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, cùng nhiều thiết bị, tài liệu nghi liên quan lừa đảo.

Ngày 8/11, thông tin từ Công an TP.HCM cho biết, trong đợt cao điểm rà soát người nước ngoài cư trú bất hợp pháp, hoạt động trái phép trên địa bàn, lực lượng chức năng phát hiện một nhóm người nước ngoài nghi tổ chức lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua sàn chứng khoán ảo tại phường Tân Mỹ.

Trước đó, lúc 18h30 ngày 4/11, Phòng Quản lý xuất nhập cảnh phối hợp Công an phường Tân Mỹ kiểm tra đột xuất căn nhà số A2-12, Khu dân cư Everich 3. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện 14 người nước ngoài không có thông tin khai báo tạm trú, gồm 13 người quốc tịch Trung Quốc và một người quốc tịch Ma Rốc.

Nhóm này đang sử dụng 29 bộ máy tính để bàn, 5 máy tính xách tay, 112 điện thoại di động cùng nhiều thiết bị phát wifi. Ngoài ra, lực lượng chức năng còn phát hiện các kịch bản, tài liệu nghi liên quan hoạt động lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng.

Các đối tượng trong nhóm người nghi lừa đảo qua sàn chứng khoán ảo. (Ảnh: Công an cung cấp)

Theo cơ quan công an, trước đó, qua nắm tình hình, lực lượng chức năng ghi nhận nhóm người này sinh hoạt khép kín, cửa kính căn nhà luôn được dán kín. Mỗi ngày, chỉ có một người ra ngoài rồi mang thực phẩm, nhu yếu phẩm về.

Qua khai thác ban đầu, nhóm quản lý tuyển người Trung Quốc qua mạng xã hội, hướng dẫn và chi tiền cho họ nhập cảnh trái phép qua các đường tiểu ngạch ở biên giới Việt Nam - Campuchia và Việt Nam - Trung Quốc, sau đó bố trí phương tiện đưa về căn nhà trên.

Theo thông tin ban đầu, các đối tượng lập sàn chứng khoán ảo mô phỏng sàn uy tín, sử dụng đường dẫn gần giống để đánh lạc hướng nạn nhân. Nhân viên được giao danh sách, kịch bản, sử dụng WhatsApp tiếp cận, dẫn dụ nạn nhân đầu tư.

Khi nạn nhân đồng ý, các đối tượng gửi mã QR tài khoản ngân hàng do nhóm quản lý chuẩn bị để nạn nhân chuyển tiền. Nhóm quản lý tiếp tục điều chỉnh lợi nhuận ảo, dụ nạn nhân đầu tư thêm rồi chiếm đoạt tài sản.

Phòng Quản lý xuất nhập cảnh đã báo cáo Ban Giám đốc Công an TP.HCM, đồng thời phối hợp các đơn vị nghiệp vụ tiếp tục xác minh, làm rõ những hành vi vi phạm pháp luật của nhóm người nước ngoài nói trên.

Theo Lam Yên

VTC News

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