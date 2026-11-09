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CEO nổi tiếng thừa nhận ngoại tình, công ty có thể mất 3,5 triệu tỷ vốn hóa

| | Thị trường chứng khoán

CEO nổi tiếng thừa nhận ngoại tình, công ty có thể mất 3,5 triệu tỷ vốn hóa

Cổ phiếu NVIDIA đang giảm mạnh phiên ngoài giờ sau thông tin liên quan đến CEO Jensen Huang.

Sáng thứ 2 ngày 9/11 (theo giờ Việt Nam), khi thị trường chứng khoán Mỹ chưa mở cửa trở lại, cổ phiếu NVIDIA bất ngờ giảm mạnh hơn 3% trong phiên giao dịch ngoài giờ (Overnight). Đây có thể là phản ứng của nhà đầu tư trước các thông tin mới xuất hiện sau khi thị trường đóng cửa liên quan đến CEO Jensen Huang.

CEO nổi tiếng thừa nhận ngoại tình, công ty có thể mất 3,5 triệu tỷ vốn hóa - Ảnh 1.

Trước đó vào ngày 8/11, trong thông điệp gửi nhân viên, ông Huang nói đã ngoại tình và tuyên bố "nhận hoàn toàn trách nhiệm" về hành động của mình. "Hành động của tôi làm tổn thương vợ và các con. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi", ông nói.

Ông tiếp tục gửi lời tới đồng nghiệp, hội đồng quản trị, đối tác và cổ đông: "Trách nhiệm của tôi là phụng sự các bạn và xứng đáng với niềm tin các bạn dành cho tôi. Tôi đã không làm tròn trách nhiệm đó. Tôi sẽ nỗ lực lấy lại niềm tin của mọi người".

Thông tin bắt đầu rộ lên vào tháng 10, khi New York Times cho biết Jensen Huang có mối quan hệ mập mờ với Alice Huang, cựu lãnh đạo Megaspeed, công ty có trụ sở tại Singapore. NVIDIA khẳng định CEO cam kết tiếp tục điều hành công ty mà không bị gián đoạn.

Cần phải lưu ý rằng, mức giảm hơn 3% ngoài giờ không đồng nghĩa với việc cổ phiếu NVIDIA sẽ giảm khi phiên giao dịch ngày 9/11 trên Nasdaq mở cửa trở lại. Tuy nhiên, có thể thấy áp lực bán đang hiện hữu trên cổ phiếu này.

Nếu áp lực bán tiếp tục duy trì đến khi phiên giao dịch chính thức mở cửa khiến cổ phiếu giảm tương ứng với phiên ngoài giờ, vốn hóa NVIDIA sẽ "bốc hơi" hơn 135 tỷ USD (~3,5 triệu tỷ đồng). Cổ phiếu này hiện đã đánh mất thành quả từ đầu năm nhưng NVIDIA vẫn là công ty giá trị lớn thứ 2 toàn cầu (theo companiesmarketcap) với vốn hóa hơn 4.500 tỷ USD.

Hà Linh

Việt Nam hàng ngày

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