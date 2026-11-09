Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 9/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Giá vàng hôm nay 9/11/2026, cập nhật chi tiết giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải cùng nhiều thương hiệu lớn trên thị trường.
Vàng 9999 (hay còn gọi vàng ròng, vàng ta hoặc vàng 24K) là loại vàng có độ tinh khiết cao, đạt tới 99,99%. Vàng 9999 có màu vàng đậm đặc trưng và độ sáng bóng tự nhiên.
Do chứa hàm lượng vàng nguyên chất cao, vàng 9999 khá mềm, dẻo và dễ bị móp méo khi chịu va đập mạnh. Thông thường vàng 9999 được chế tác dưới dạng vàng miếng hoặc nhẫn trơn.
Giá vàng 9999 Bảo Tín Mạnh Hải hôm nay 9/11/2026 bao nhiêu 1 chỉ?
Cập nhật lúc 7h sáng ngày 9/11/2026, giá vàng 9999 hôm nay tại Bảo Tín Mạnh Hải dao động từ 12,95 - 14,55 triệu đồng/chỉ, tùy loại và giá mua vào - bán ra.
Bảng giá vàng tại Bảo Tín Mạnh Hải cập nhật lúc 7h ngày 9/11/2026
|Loại vàng
|Hàm lượng (%)
|Giá mua vào
|Giá bán ra
|Đơn vị
|Kim Gia Bảo Gift 24K
|99.99
|14.150.000
|14.550.000
|đồng/chỉ
|Kim Gia Bảo 24K
|99.99
|13.650.000
|14.050.000
|đồng/chỉ
|Trang sức - Nhẫn tròn BTMH
|99.99
|13.550.000
|-
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 24K (999.9)
|99.99
|13.450.000
|13.950.000
|đồng/chỉ
|Vàng trang sức 24K 999
|99.9
|13.440.000
|13.940.000
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu (999.9)
|99.99
|12.950.000
|-
|đồng/chỉ
|Vàng nguyên liệu (999)
|99.9
|12.900.000
|-
|đồng/chỉ
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|99.99
|13.800.000
|14.100.000
|đồng/chỉ
So sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu khác
Tham khảo bảng so sánh giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải với các thương hiệu lớn trên thị trường Việt Nam, dữ liệu cập nhật lúc 7h ngày 9/11/2026.
|
Thương hiệu
|
Loại vàng
|
Giá mua vào
|
Giá bán ra
|
Đơn vị
|Bảo Tín Mạnh Hải
|
Kim Gia Bảo 24K
|
13.650.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Kim Gia Bảo Gift 24K
|
14.150.000
|
14.550.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức - Nhẫn tròn BTMH
|
13.550.000
|
-
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 24K (999.9)
|
13.450.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|Vàng miếng SJC (Cty CP BTMH)
|
13.800.000
|
14.100.000
|
đồng/chỉ
|
Doji
|
Vàng miếng SJC
|
13.800.000
|
14.100.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng
|
13.650.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nguyên liệu 9999
|
13.000.000
|
13.200.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 9999
|
13.450.000
|
13.850.000
|
đồng/chỉ
|
SJC
|
Vàng SJC 1L, 10L, 1KG
|
13.800.000
|
14.100.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng SJC 5 chỉ
|
13.800.000
|
14.102.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 1 chỉ, 2 chỉ, 5 chỉ
|
13.650.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nhẫn SJC 99,99% 0,5 chỉ, 0,3 chỉ
|
13.650.000
|
14.060.000
|
đồng/chỉ
|
Nữ trang 99,99%
|
13.450.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
PNJ
|
Vàng miếng SJC 999.9
|
13.800.000
|
14.100.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn Trơn PNJ 999.9
|
13.630.000
|
14.030.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng Kim Bảo 999.9
|
13.630.000
|
14.030.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng nữ trang 999.9
|
13.470.000
|
13.920.000
|
đồng/chỉ
|
Bảo Tin Minh Châu
|
Vàng miếng VRTL Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.650.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn trơn Bảo Tín Minh Châu 999.9
|
13.650.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Quà mừng bản vị vàng Bảo Tín Minh Châu
|
13.650.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Trang sức vàng rồng Thăng Long 999.9
|
13.450.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý
|
Vàng miếng SJC
|
13.750.000
|
14.100.000
|
đồng/chỉ
|
Nhẫn tròn Phú Quý 999.9
|
13.750.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Phú Quý 1 Lượng 999.9
|
13.750.000
|
14.050.000
|
đồng/chỉ
|
Vàng trang sức 999.9
|
13.500.000
|
13.950.000
|
đồng/chỉ
Thông tin chỉ mang tính chất tham khảo, giá vàng 9999 tại Bảo Tín Mạnh Hải và các thương hiệu khác có thể thay đổi trong ngày.
VTC News