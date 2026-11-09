KIS Research: Xuất siêu 7,31 tỷ USD, xuất khẩu dẫn dắt tăng trưởng

Xuất khẩu bứt phá vươn lên dẫn dắt tăng trưởng

Theo Chứng khoán KIS, hoạt động ngoại thương tháng 10 ghi nhận sự bứt phá ngoạn mục khi xuất khẩu vọt tăng 51,43% so với cùng kỳ năm trước, đạt 64,67 tỷ USD và vượt trội đáng kể so với tốc độ tăng nhập khẩu 43,09% (57,36 tỷ USD). Sự chênh lệch này tạo ra mức xuất siêu kỷ lục 7,31 tỷ USD trong tháng, qua đó thu hẹp mạnh thâm hụt thương mại tích lũy 10 tháng xuống còn 12,07 tỷ USD. Động lực bứt phá chính tiếp tục hội tụ ở nhóm máy tính và linh kiện điện tử với mức tăng 159,70% so với cùng kỳ. Triển vọng xuất khẩu ngắn hạn tiếp tục khả quan khi các lô nguyên liệu nhập khẩu lớn từ những tháng trước đang dần chuyển hóa thành thành phẩm xuất khẩu ra thị trường quốc tế.

Dòng vốn FDI dồi dào mở rộng năng lực sản xuất mới

Sự bứt phá của xuất khẩu được đặt trên nền tảng vững chắc từ dòng vốn FDI dồi dào và hoạt động nhập khẩu nguyên liệu tích cực. Trong tháng 10, giải ngân FDI đạt 3,01 tỷ USD (+20.4% so với cùng kỳ), nâng lũy kế 10 tháng lên mức kỷ lục 24.08 tỷ USD. Đồng thời, vốn FDI đăng ký cũng tăng mạnh 50,67% so với cùng kỳ, đạt 4,49 tỷ USD nhờ sự xuất hiện của các siêu dự án hạ tầng cảng biển và logistics. Nguồn vốn ngoại dồi dào này tiếp tục mở rộng quy mô sản xuất, củng cố năng lực cung ứng dài hạn cho nền kinh tế.

Giải ngân đầu tư công và sản xuất công nghiệp tăng tốc

Bên cạnh động lực ngoại thương, tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt gần 70% kế hoạch cả năm đã tạo hiệu ứng lan tỏa mạnh mẽ lên sản xuất công nghiệp. Chỉ số IIP tháng 10 tăng vọt 15.0% so với cùng kỳ năm trước, dẫn dắt bởi ngành chế biến chế tạo và sản xuất phân phối điện (đều tăng 15,7% so với cùng kỳ). Đáng chú ý, sản lượng thép thanh vọt tăng 49.0% so với cùng kỳ, phản ánh tiến độ thi công hạ tầng diễn ra dồn dập. Chỉ số PMI sản xuất cũng nhích lên 52,3 điểm, khẳng định đà mở rộng liên tục của khu vực sản xuất.

Thị trường lao động khởi sắc hỗ trợ doanh số bán lẻ

Hoạt động xuất khẩu khởi sắc cùng các dự án hạ tầng dồn dập đã cải thiện rõ nét điều kiện thị trường lao động, với chỉ số sử dụng lao động công nghiệp tăng 3,19% so với cùng kỳ năm trước. Thị trường việc làm ổn định kết hợp với dòng khách quốc tế duy trì 1,9 triệu lượt đã tạo sức bật cho tiêu dùng nội địa. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 10 đạt 695.47 nghìn tỷ đồng, tăng tốc lên 14,74% so với cùng kỳ, trong đó mảng bán lẻ hàng hóa tăng 13,70%.

Áp lực lạm phát từ chi phí năng lượng

Ở chiều ngược lại, giá năng lượng thế giới neo cao vẫn tiếp tục gây áp lực lên lạm phát tiêu dùng. Chỉ số CPI tháng 10 tăng 0,20% so với tháng trước và 5,09% so với cùng kỳ năm trước, tiếp tục vượt nhẹ trần mục tiêu 4,5%–5% của Chính phủ. Tác nhân chính đến từ nhóm giao thông (+2,66% so với tháng trước) do giá xăng RON95-III (+6,86% so với tháng trước) và dầu diesel (+0,75% so với tháng trước) được điều chỉnh tăng. Tuy nhiên, lạm phát cơ bản vẫn duy trì ổn định ở mức 4,04% so với cùng kỳ, cho thấy áp lực chi phí đẩy chưa lan rộng và lạm phát tổng thể nhìn chung vẫn trong tầm kiểm soát.