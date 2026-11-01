Chuyên gia chỉ tên một nhóm cổ phiếu định giá rẻ có thể "dẫn sóng" thị trường thời gian tới

Sau giai đoạn biến động mạnh của thị trường chứng khoán, dòng tiền được dự báo sẽ có xu hướng chọn lọc hơn, thay vì lan tỏa đồng loạt trên diện rộng. Trong bối cảnh đó, kết quả kinh doanh và triển vọng tăng trưởng của doanh nghiệp có thể trở thành yếu tố quan trọng quyết định sức hấp dẫn của từng nhóm cổ phiếu.

Theo nhận định của chuyên gia, dòng tiền trong giai đoạn tới nhiều khả năng sẽ ưu tiên những nhóm ngành đã chứng minh được khả năng tăng trưởng lợi nhuận qua kết quả kinh doanh quý III, nổi bật là ngân hàng, bán lẻ và thép.

Đây đều là những lĩnh vực có sự hiện diện của nhiều doanh nghiệp quy mô lớn, thanh khoản cổ phiếu tốt và đã trải qua nhịp điều chỉnh đáng kể về thị giá, qua đó tạo thêm dư địa thu hút dòng vốn khi thị trường ổn định trở lại.

Trong số các nhóm ngành được đánh giá tích cực, ngân hàng được dự báo có khả năng dẫn dắt chỉ số. Theo số liệu được chuyên gia đưa ra, lợi nhuận toàn ngành ngân hàng trong quý III tăng khoảng 20% so với cùng kỳ, chủ yếu nhờ tăng trưởng tín dụng và thu nhập hoạt động. Đáng chú ý, mặt bằng định giá của nhóm này đã giảm đáng kể sau nhịp điều chỉnh. P/B ngành ngân hàng hiện chỉ quanh 1,34 lần, gần vùng thấp nhất trong 5 năm trở lại đây.

Tuy nhiên, cơ hội không phân bổ đồng đều giữa các cổ phiếu. Chuyên gia cho rằng dòng tiền sẽ ưu tiên những ngân hàng duy trì được tăng trưởng lợi nhuận từ hoạt động cốt lõi, đồng thời kiểm soát tốt chi phí vốn và chất lượng tài sản.

Bên cạnh ngân hàng, bán lẻ cũng là nhóm ngành nổi bật nhờ tốc độ tăng trưởng và chất lượng lợi nhuận cải thiện rõ rệt. Kết quả kinh doanh quý III ghi nhận nhiều doanh nghiệp đầu ngành tăng trưởng mạnh, trong đó lợi nhuận của Thế Giới Di Động (MWG) tăng khoảng 75%, FPT Retail (FRT) tăng hơn 100% và Digiworld (DGW) tăng khoảng 66% so với cùng kỳ.

Theo chuyên gia, điểm tích cực không chỉ nằm ở sự gia tăng doanh thu mà còn đến từ hiệu quả vận hành, cải thiện biên lợi nhuận và khả năng mở rộng quy mô hoạt động. Đây là những yếu tố tạo cơ sở kỳ vọng đà tăng trưởng của nhóm bán lẻ có thể tiếp tục được duy trì trong mùa tiêu dùng cuối năm.

Trong khi đó, nhóm thép cũng được đánh giá đáng chú ý khi sự phục hồi của hoạt động kinh doanh đã bắt đầu chuyển hóa rõ nét thành lợi nhuận. Điển hình là Hòa Phát (HPG), với lợi nhuận quý III tăng 106% so với cùng kỳ, nhờ sản lượng thép cuộn cán nóng (HRC) tăng mạnh và biên lợi nhuận cải thiện.

Dù vậy, triển vọng của các doanh nghiệp thép vẫn có sự phân hóa, đòi hỏi nhà đầu tư đánh giá cụ thể hiệu quả hoạt động của từng doanh nghiệp thay vì kỳ vọng toàn ngành cùng tăng trưởng.

Ngoài ba nhóm ngành trên, dầu khí và cảng biển cũng được nhận định có khả năng thu hút dòng tiền chọn lọc.

Đối với dầu khí, động lực hỗ trợ đến từ mặt bằng giá năng lượng và nhu cầu đầu tư các dự án thượng nguồn. Trong khi đó, nhóm cảng biển có thể hưởng lợi từ tăng trưởng hoạt động xuất nhập khẩu và việc mở rộng công suất tại các cảng nước sâu.

Tuy nhiên, triển vọng lợi nhuận giữa các doanh nghiệp vẫn có sự khác biệt đáng kể, phụ thuộc vào vị thế trong chuỗi giá trị cũng như tiến độ triển khai các dự án.

Cơ hội tích lũy xuất hiện, nhưng chưa nên vội giải ngân mạnh

Dù đánh giá một số nhóm cổ phiếu đang xuất hiện cơ hội, chuyên gia cho rằng nhà đầu tư vẫn cần thận trọng trong việc phân bổ vốn khi xu hướng chung của thị trường chưa thực sự rõ ràng. Theo đó, chiến lược đầu tư trước hết cần được xây dựng dựa trên kế hoạch tài chính cá nhân, bao gồm khả năng chấp nhận rủi ro, nhu cầu sử dụng vốn và thời gian đầu tư.

Nhà đầu tư cần xác định rõ tỷ trọng vốn dành cho chứng khoán trong tổng tài sản, thay vì đưa ra quyết định giải ngân hoặc nắm giữ tiền mặt chỉ dựa vào những biến động ngắn hạn của VN-Index.

Ở mặt bằng định giá hiện tại, thị trường được đánh giá đã bắt đầu xuất hiện những cơ hội tích lũy cho mục tiêu trung và dài hạn. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc nên giải ngân mạnh trên diện rộng. Chuyên gia nghiêng về phương án giải ngân từng phần và có chọn lọc, ưu tiên các doanh nghiệp có kết quả kinh doanh quý III tích cực, triển vọng tăng trưởng tiếp tục duy trì sang năm 2027, nền tảng tài chính lành mạnh và mức định giá hợp lý.

Đối với nhà đầu tư ngắn hạn, việc duy trì tỷ trọng tiền mặt và kiểm soát đòn bẩy vẫn cần được ưu tiên trong giai đoạn thị trường chưa xác lập xu hướng rõ ràng. Ngược lại, những nhà đầu tư có tầm nhìn dài hạn và nguồn vốn ổn định có thể tận dụng các nhịp điều chỉnh để tích lũy cổ phiếu có nền tảng cơ bản tốt, thay vì cố gắng xác định chính xác điểm đáy của thị trường.