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Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 9/11-13/11, tỷ lệ cao nhất 65%

| | Thị trường chứng khoán

Trong tuần từ ngày 9/11/2026 đến ngày 13/11/2026, trên các sàn chứng khoán, có khoảng 26 doanh nghiệp dự kiến trả cổ tức với tỷ lệ cao nhất là 65%.

Theo thống kê trên các sàn giao dịch chứng khoán, có khoảng 26 doanh nghiệp sẽ chốt quyền chi trả cổ tức cho cổ đông bằng tiền mặt hoặc cổ phiếu trong tuần này từ ngày 9/11/2026 - 13/11/2026, mức cao nhất là 65% và thấp nhất là 1%.

Cụ thể, doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức cao nhất tuần này là CTCP Nhựa Bình Minh (MCK: BMP, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền mặt tỷ lệ 65%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 6.500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 12/11/2026.

Doanh nghiệp chi trả cổ tức thấp nhất tuần là CTCP Công nghiệp và Xuất nhập khẩu Cao su (MCK: RBC, sàn UPCoM) trả cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 1%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 100 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 9/11/2026.

Lịch chốt quyền trả cổ tức trong tuần từ ngày 9/11-13/11, tỷ lệ cao nhất 65% - Ảnh 1.

Ảnh: Vietcap

Ngoài ra, còn một số doanh nghiệp chốt quyền chi trả cổ tức trong tuần này, có thể kể đến như: Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam - CTCP (MCK: GVR, sàn HoSE) chi trả cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt tỷ lệ 4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 400 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2026.

CTCP Phát triển Bất động sản Văn Phú (MCK: VPI, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 lần 2 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2026.

CTCP Đầu tư và Thương mại TNG (MCK: TNG, sàn HNX) tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2026 bằng tiền với tỷ lệ 5%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 500 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 11/11/2026.

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh (MCK: BMI, sàn HoSE) trả cổ tức năm 2025 bằng cổ phiếu với tỷ lệ thực hiện quyền là 10:1, tức cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ được nhận 1 cổ phiếu mới. Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền là 12/11/2026.

CTCP Phát triển Nông nghiệp Hòa Phát (MCK: HPA, sàn HoSE) tạm ứng cổ tức năm 2026 bằng tiền tỷ lệ 18%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 1.800 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 12/11/2026.

Tổng công ty Máy động lực và Máy nông nghiệp Việt Nam - CTCP (MCK: VEA, sàn UPCoM) trả cổ tức năm 2025 bằng tiền tỷ lệ 52,4%, tức cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu sẽ được nhận 5.240 đồng. Ngày đăng ký cuối cùng là 13/11/2026.

Theo Khánh Hân

An ninh tiền tệ

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