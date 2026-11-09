Nhịp rung lắc mở ra cơ hội giải ngân 4 nhóm ngành đang “hút tiền”

Trong báo cáo chiến lược tuần mới, Chứng khoán MB (MBS) cho rằng thị trường đang bước vào tháng 11 với yếu tố chu kỳ tương đối thuận lợi sau hai tháng giảm điểm liên tiếp.

Thống kê 10 năm gần nhất cho thấy tháng 11 có xác suất tăng điểm khoảng 70%, với hiệu suất bình quân đạt 3,8%, đứng thứ hai trong số những tháng có mức tăng trung bình tốt nhất năm. Theo MBS, sau nhịp điều chỉnh mạnh ở nhiều nhóm cổ phiếu, yếu tố mùa vụ này có thể tạo thêm dư địa cho một nhịp hồi kỹ thuật trong ngắn hạn.

Dòng tiền midcap "đi trước một bước"

Điểm đáng chú ý là dù VN-Index vẫn chịu ảnh hưởng từ một số nhóm vốn hóa lớn, dòng tiền đã bắt đầu có dấu hiệu dịch chuyển sang các cổ phiếu mang tính thị trường cao hơn.

MBS ghi nhận sức cầu quay lại rõ hơn trong tuần qua ở các nhóm chứng khoán, bất động sản dân cư, đầu tư công và xây dựng. Đây đều là những ngành từng chịu chiết khấu mạnh trước đó và có độ nhạy cao với mặt bằng lãi suất.

Theo nhóm phân tích, dòng tiền đang có xu hướng "đi trước một bước" khi phản ứng sớm với kỳ vọng về môi trường vốn thuận lợi hơn. Bệ đỡ đến từ sự phối hợp giữa chính sách tiền tệ và tài khóa. Trong đó, định hướng giảm lãi suất cho vay giúp giảm áp lực chi phí vốn đối với doanh nghiệp, trong khi các chính sách hỗ trợ như giảm giá điện, thuế xăng dầu và đẩy mạnh đầu tư công góp phần hạ chi phí đầu vào, cải thiện triển vọng hoạt động ở một số nhóm ngành.

Với nhóm chứng khoán, MBS cho rằng đây là một trong những ngành phản ứng nhạy nhất với kỳ vọng lãi suất. Khi chi phí vốn hạ nhiệt và thanh khoản thị trường cải thiện, hoạt động môi giới, cho vay margin và tự doanh có thể được hỗ trợ.

Bất động sản dân cư cũng được đánh giá hưởng lợi từ mặt bằng lãi suất thấp hơn. Với đặc thù thâm dụng vốn, việc giảm chi phí tài chính có thể giúp doanh nghiệp cải thiện khả năng quay vòng vốn và giảm áp lực lãi vay.

Trong khi đó, đầu tư công, xây dựng và vật liệu xây dựng tiếp tục được hỗ trợ bởi giai đoạn cao điểm giải ngân cuối năm. Việc giảm một số chi phí đầu vào như điện, xăng dầu cũng có thể tạo thêm dư địa cải thiện biên lợi nhuận cho nhà thầu và doanh nghiệp vật liệu.

Ngoài ra, MBS cũng lưu ý nhóm sản xuất và phân phối điện là một trong những khu vực đang thu hút dòng tiền và có thể tiếp tục được theo dõi trong giai đoạn tới.

Rung lắc mở ra cơ hội "gom" loạt nhóm ngành

Về kỹ thuật, MBS cho rằng hiện tượng "lệch pha" giữa VN-Index và diễn biến của mặt bằng cổ phiếu vẫn chưa hoàn toàn chấm dứt. Trong ngắn hạn, vùng 1.693-1.700 điểm được xem là khu vực hỗ trợ quan trọng của chỉ số. Nếu giữ được vùng này, thị trường vẫn còn cơ hội duy trì nhịp phục hồi.

Ở chiều ngược lại, vùng 1.775-1.780 điểm được xem là kháng cự đáng chú ý mà VN-Index cần vượt qua nếu muốn xác nhận xu hướng tích cực hơn.

Trong kịch bản thận trọng, nếu chỉ số để mất vùng hỗ trợ ngắn hạn, MBS cho rằng VN-Index có thể quay lại kiểm định vùng 1.680 điểm, tương ứng đáy tháng 10, để tìm điểm cân bằng mới.

Với kịch bản VN-Index giữ được vùng 1.700 điểm, MBS khuyến nghị nhà đầu tư không nên mua đuổi những cổ phiếu đã tăng mạnh, đặc biệt ở nhóm chứng khoán và bất động sản dân cư. Thay vào đó, chiến lược phù hợp là chờ các nhịp rung lắc để giải ngân tại vùng hỗ trợ của từng cổ phiếu, đồng thời ưu tiên các nhóm đang duy trì dòng tiền tốt như chứng khoán, bất động sản dân cư, xây dựng - vật liệu xây dựng và sản xuất - phân phối điện.

Ngược lại, nếu VN-Index đánh mất vùng 1.680-1.690 điểm, ưu tiên nên chuyển sang bảo vệ danh mục. Nhà đầu tư được khuyến nghị hạ tỷ lệ đòn bẩy, thu gọn vị thế và đưa tài khoản về trạng thái phòng thủ với tỷ trọng tham khảo khoảng 30% cổ phiếu và 70% tiền mặt.