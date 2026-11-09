Thống đốc tỉnh của Nhật Bản cảm ơn FPT vì một quyết định ý nghĩa

Đoàn lãnh đạo tỉnh Gunma chụp hình lưu niệm với đoàn FPT.

Chiều 8/11, tại văn phòng FPT Nhật Bản ở Mita, Tokyo, bà Chu Thanh Hà – Chủ tịch FPT Software và ông Vũ Anh Tú – Giám đốc điều hành FPT UAV đã có buổi tiếp và làm việc với ông Yamamoto Ichita, Thống đốc tỉnh Gunma, cùng đoàn lãnh đạo địa phương.

Tại buổi gặp, Thống đốc Yamamoto Ichita đã gửi lời cảm ơn FPT vì lựa chọn thành phố Ota, tỉnh Gunma để phát triển trung tâm đổi mới sáng tạo (Innovation Hub). Theo ông, đây là quyết định có ý nghĩa đối với địa phương, đồng thời đánh giá cao những đóng góp của tập đoàn công nghệ Việt Nam trong việc thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Gunma và cộng đồng doanh nghiệp Việt Nam.

Thống đốc Gunma cho biết đã có 6 lần đến Việt Nam kể từ khi đảm nhiệm cương vị hiện tại và tích cực thúc đẩy các hoạt động kết nối giữa hai nước. Trong chuyến công tác sắp tới, đoàn lãnh đạo tỉnh dự kiến tiếp tục làm việc với các đối tác tại Hà Nội và TP.HCM nhằm tìm kiếm thêm cơ hội hợp tác.

Tại buổi làm việc, hai bên đã trao đổi về khả năng mở rộng hợp tác trong nhiều lĩnh vực, đặc biệt là trí tuệ nhân tạo (AI), thiết bị bay không người lái (UAV), đào tạo nguồn nhân lực và kết nối doanh nghiệp. Đây cũng là những lĩnh vực công nghệ mà FPT đang đẩy mạnh đầu tư trong thời gian gần đây.

Về phía FPT, bà Chu Thanh Hà cảm ơn sự quan tâm và hỗ trợ của chính quyền tỉnh Gunma, đồng thời bày tỏ mong muốn tiếp tục mở rộng quan hệ hợp tác giữa tập đoàn và địa phương Nhật Bản.

Trước đó, ngày 13/5/2025, FPT chính thức khai trương FPT Gunma Mobility DX Hub tại thành phố Ota, đánh dấu việc mở rộng mạng lưới hiện diện của doanh nghiệp công nghệ Việt Nam tại Nhật Bản. Trung tâm được định hướng trở thành đầu mối hỗ trợ chuyển đổi số cho các doanh nghiệp trong lĩnh vực ô tô và sản xuất công nghiệp. Đây là văn phòng thứ 17 của FPT Software tại Nhật Bản vào thời điểm khai trương, với quy mô ban đầu khoảng 35 chỗ ngồi.

Việc lựa chọn Gunma có liên quan trực tiếp đến đặc điểm công nghiệp của địa phương. Thành phố Ota là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp sản xuất và công nghiệp ô tô, trong đó có Subaru – một trong những khách hàng mà FPT đang hợp tác triển khai các giải pháp chuyển đổi số và phát triển xe điện.

Đại diện FPT Nhật Bản cho biết doanh nghiệp lựa chọn địa phương này nhằm tiếp cận gần hơn với khách hàng trong lĩnh vực ô tô. Việc có cơ sở hoạt động ngay tại Gunma giúp FPT rút ngắn thời gian trao đổi, chuẩn bị dự án và tăng cường khả năng phối hợp với các đối tác.