Chủ sở hữu bản quyền Elvis Presley và Eminem kiện công ty AI tạo nhạc Suno vì cáo buộc sao chép giọng hát nghệ sĩ

Công ty AI tạo nhạc Suno vừa đối mặt với thêm hai vụ kiện liên quan đến việc sử dụng trí tuệ nhân tạo để mô phỏng các nghệ sĩ nổi tiếng. Lần này, những bên khởi kiện bao gồm một nhóm đơn vị nắm giữ quyền đối với âm nhạc của Elvis Presley và nhà xuất bản sở hữu bản quyền một số bản thu nổi tiếng của Eminem.

Trong vụ kiện liên quan đến Elvis Presley, các luật sư cho rằng Suno đã vi phạm đạo luật Ensuring Likeness Voice and Image Security (ELVIS) của bang Tennessee. Đây là đạo luật nhằm ngăn chặn các công ty AI tự ý sao chép giọng nói của ca sĩ.

Phía nguyên đơn cáo buộc Suno đã sử dụng danh tính, sức sáng tạo và công sức của các nghệ sĩ để tạo ra những sản phẩm âm nhạc thương mại mà không được cấp phép. Các luật sư cũng cho rằng công nghệ này có thể tái tạo trong vài giây những thành quả mà nghệ sĩ phải mất nhiều năm học tập, rèn luyện và hoàn thiện.

Rapper Eminem

Hai vụ kiện mới có nhiều điểm tương đồng với đơn kiện được nhạc sĩ Jason Isbell cùng một số nghệ sĩ khác đệ trình hồi tháng 9/2026. Trong vụ việc trước đó, các nguyên đơn cho rằng Suno tạo ra những sản phẩm mô phỏng họ, dù không trực tiếp đưa ra cáo buộc vi phạm bản quyền theo cách thông thường.

Đáp lại, người phát ngôn Suno, Cat McCormack, khẳng định nền tảng được phát triển nhằm hỗ trợ người dùng sáng tạo âm nhạc mới, thay vì khai thác tên tuổi hoặc hình ảnh của nghệ sĩ. Công ty cho biết không cho phép người dùng nhập tên nghệ sĩ cụ thể hoặc tên bài hát làm câu lệnh tạo nhạc. Suno cũng phối hợp với các nhà cung cấp bên thứ ba để kiểm tra những tệp âm thanh và lời bài hát được tải lên, nhằm phát hiện nguy cơ sử dụng trái phép.

Ca sĩ nhạc Rock n Roll Elvis Presley

Đại diện công ty cho biết Suno đang tiếp tục tăng cường các cơ chế kiểm soát và bổ sung biện pháp bảo vệ nhằm hạn chế việc lạm dụng nền tảng.

Hai vụ kiện mới tiếp tục nối dài những tranh chấp pháp lý mà Suno đang phải đối mặt. Trước đó, công ty đã bị các hãng thu âm và đơn vị sở hữu bản quyền lớn như Sony, Universal Music Group, Reservoir Media cùng nhiều nghệ sĩ khác khởi kiện liên quan đến hoạt động của công nghệ AI tạo nhạc.