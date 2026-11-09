Người dùng WiFi Viettel trên cả nước chú ý sự thay đổi lớn

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Từ ngày 26/08/2026, Viettel Telecom chính thức triển khai công nghệ Wi-Fi 7 thế hệ mới. Đây là bước đi chiến lược của Viettel nhằm định vị lại tiêu chuẩn Internet băng rộng tại Việt Nam: đưa trải nghiệm mạng Gigabit trở thành chuẩn mực phổ cập, đáp ứng toàn diện kỷ nguyên số, nhà thông minh và các dịch vụ thực tế ảo, giải trí 8K.

Wi-Fi 7 là tiêu chuẩn mạng không dây thế hệ thứ 7, được thiết kế với mục tiêu đạt được tốc độ cực cao và độ trễ cực thấp. Wi-Fi 7 hoạt động đồng thời trên cả ba băng tần 2.4GHz, 5GHz và 6GHz, kế thừa sức mạnh của Wi-Fi 6E nhưng tối ưu hóa khả năng truyền tải dữ liệu ở mật độ cao, đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe về kết nối không dây thế hệ mới.

Wi-Fi 7 mở ra nhiều ứng dụng trong thực tế, từ giải trí chất lượng cao với khả năng truyền phát video 8K trực tuyến mượt mà nhờ băng thông lớn, đến các trải nghiệm thực tế ảo (VR), thực tế tăng cường (AR) và Metaverse với độ trễ cực thấp. Công nghệ này cũng hỗ trợ chơi game trực tuyến ổn định, tiệm cận kết nối mạng dây nhờ khả năng kết nối đa băng tần (MLO), đồng thời cho phép nhà thông minh kết nối đồng thời số lượng lớn thiết bị IoT mà không gây nghẽn mạng. Trong môi trường văn phòng số, Wi-Fi 7 góp phần nâng cao chất lượng hội họp video độ phân giải cao và hỗ trợ xử lý, trao đổi dữ liệu lớn trực tiếp trên nền tảng điện toán đám mây.

Theo đó, là thế hệ Wi-Fi tiên tiến nhất hiện nay, Wi-Fi 7 mang đến bước tiến vượt bậc về năng lực kết nối không dây, đáp ứng nhu cầu sử dụng Internet ngày càng cao của người dùng. Với băng thông lý thuyết lên tới 46 Gbps, cao gấp 4,8 lần Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 cho phép truyền tải nhanh chóng các nội dung dung lượng lớn như phim 4K/8K hay tệp dữ liệu khổng lồ. Độ rộng kênh 320 MHz, gấp đôi thế hệ trước, có thể hình dung như mở rộng một tuyến đường từ 2 lên 4 làn xe, giúp tăng lượng dữ liệu truyền tải đồng thời và hạn chế tình trạng nghẽn mạng.

Đặc biệt, công nghệ Multi-Link Operation (MLO) cho phép thiết bị sử dụng đồng thời nhiều băng tần để truyền dữ liệu, qua đó tăng thông lượng, giảm độ trễ và duy trì kết nối ổn định ngay cả khi có nhiều thiết bị truy cập cùng lúc. Bên cạnh đó, công nghệ 4096-QAM và 16x16 MIMO tiếp tục nâng cao khả năng truyền tải dữ liệu, giúp Wi-Fi 7 đáp ứng hiệu quả các tác vụ đòi hỏi băng thông lớn.

Khi kết hợp với công nghệ XGS-PON, Wi-Fi 7 phát huy tối đa sức mạnh của hạ tầng Internet tốc độ cao, tạo nên trải nghiệm kết nối liền mạch cho các nhu cầu như streaming 4K/8K, gaming, làm việc và giải trí trực tuyến.

Lợi ích vượt trội của Wi-Fi 7

Wi-Fi 7 mang đến những đột phá kỹ thuật nhờ vào sự kết hợp của nhiều công nghệ tiên tiến thế hệ mới, giúp thay đổi hoàn toàn trải nghiệm người dùng:

Tốc độ truyền tải siêu cấp (Extreme High Throughput): Đạt ngưỡng lý thuyết lên tới 46 Gbps, nhanh gấp gần 5 lần so với Wi-Fi 6. Tốc độ này cho phép tải các nội dung dung lượng khổng lồ và phát trực tuyến video độ phân giải 8K/16K mượt mà.

Độ rộng kênh 320 MHz: Wi-Fi 7 mở rộng băng thông kênh truyền từ 160MHz (trên Wi-Fi 6) lên 320MHz. Việc mở rộng "làn đường" này giúp gấp đôi khả năng truyền tải dữ liệu trong cùng một thời điểm.

Công nghệ MLO (Multi-Link Operation): Đây là tính năng quan trọng nhất của Wi-Fi 7. Thay vì chỉ kết nối vào một băng tần đơn lẻ, thiết bị hỗ trợ MLO có thể gửi và nhận dữ liệu đồng thời trên nhiều băng tần (ví dụ vừa dùng 5GHz vừa dùng 6GHz). Kỹ thuật này giúp giảm độ trễ tối đa và đảm bảo kết nối không bị gián đoạn.

Điều chế 4096-QAM: Nâng cấp từ 1024-QAM (Wi-Fi 6) lên 4096-QAM, giúp mỗi tín hiệu vô tuyến tải được lượng dữ liệu nhiều hơn 20%. Điều này giúp tăng hiệu suất sử dụng phổ tần và tốc độ thực tế.

Công nghệ Multi-RU (Resource Unit): Khác với Wi-Fi 6, Wi-Fi 7 cho phép một người dùng sử dụng đồng thời nhiều đơn vị tài nguyên (RU) khác nhau trong cùng một kênh. Điều này giúp tối ưu hóa băng thông, giảm thiểu lãng phí và tăng hiệu quả truyền dẫn trong môi trường có nhiều người truy cập.