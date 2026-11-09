Elon Musk: ‘Tôi hy vọng AI sẽ đối xử tốt với chúng ta’

Trong cuộc trò chuyện với nhà báo Walter Isaacson trên podcast The Builders, Elon Musk đã chia sẻ những suy nghĩ về tương lai của trí tuệ nhân tạo (AI), đặc biệt là kịch bản trí tuệ số phát triển vượt xa khả năng nhận thức của con người.

Walter Isaacson đặt vấn đề về khả năng con người duy trì quyền kiểm soát khi AI ngày càng thông minh. Ông đề cập đến viễn cảnh trí tuệ nhân tạo không chỉ hỗ trợ mà còn có thể trở thành lực lượng quyết định tương lai của nhân loại.

Elon Musk trong cuộc trò chuyện với nhà báo Walter Isaacson trên podcast The Builders. Ảnh: The Builders.

Musk cho rằng con người khó có thể điều khiển một thực thể thông minh hơn mình hàng nghìn, thậm chí hàng triệu lần. Ông đưa ra phép so sánh với loài tinh tinh, con người không dành thời gian kiểm soát từng hoạt động của chúng trong tự nhiên, mà phần lớn để chúng tồn tại theo cách riêng. Theo Musk, một hệ thống AI vượt trội có thể cũng không quan tâm đến việc quản lý con người, nhưng điều đó không đồng nghĩa nhân loại chắc chắn giữ được quyền kiểm soát.

Khi Walter Isaacson hỏi liệu con người có nên luôn nắm quyền quyết định hay không, Musk thừa nhận ông muốn điều đó xảy ra. Tuy nhiên, ông cũng cho rằng nếu AI trở nên vượt trội đến mức khó hình dung, khả năng con người tiếp tục giữ vị trí kiểm soát sẽ rất thấp.

“Tôi hy vọng AI sẽ đối xử tốt với chúng ta”, Musk nói.

Không dừng lại ở kịch bản máy móc thông minh vượt con người, tỷ phú công nghệ còn đề cập đến cách xây dựng những hệ thống AI an toàn hơn. Theo ông, việc lập trình để AI có khả năng tìm kiếm sự thật và duy trì tính tò mò là những yếu tố quan trọng.

Musk cũng cảnh báo về ảnh hưởng của các câu chuyện khoa học viễn tưởng mang màu sắc tận thế đối với cách con người hình dung về AI. Ông nhắc đến loạt phim Terminator, nơi máy móc nổi dậy và tìm cách tiêu diệt nhân loại, đồng thời cho rằng internet đang chứa quá nhiều kịch bản u ám tương tự.

“Tôi hy vọng AI sẽ đối xử tốt với chúng ta”, Musk nói. Ảnh: Tesla/AFP.

Vì các hệ thống AI được huấn luyện trên lượng lớn dữ liệu trực tuyến, Musk đặt vấn đề rằng nhân loại nên tạo ra nhiều câu chuyện tích cực hơn về tương lai của công nghệ, thay vì chỉ liên tục mô tả viễn cảnh máy móc trở thành mối đe dọa.

Ông nhắc đến khái niệm “Protopia”, một cách hình dung về tương lai không hoàn hảo như thế giới lý tưởng, nhưng vẫn đủ tốt và khả thi để con người mong muốn hướng tới. Theo Musk, đây có thể là một hướng tiếp cận thực tế hơn so với việc theo đuổi một utopia hoàn hảo.

Những phát biểu của Musk phản ánh mối lo ngại ngày càng lớn về khả năng kiểm soát AI siêu trí tuệ. Tuy nhiên, đây vẫn là những dự báo và quan điểm cá nhân của ông, không phải kết luận khoa học về tương lai của trí tuệ nhân tạo.

Khi công nghệ phát triển với tốc độ chưa từng có, câu hỏi không chỉ còn là AI có thể làm được những gì, mà còn là con người sẽ giữ vai trò nào trong một thế giới ngày càng được định hình bởi máy móc.

Nguồn: The Builders