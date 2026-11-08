Doanh số thảm hại và bão chỉ trích: Tesla chính thức "khai tử" Cybertruck vào giữa năm 2027

Khi "quái vật thép" viễn tưởng vấp phải bức tường thực tế khắc nghiệt

Ra mắt với thiết kế góc cạnh mang đậm hơi hướng phim viễn tưởng và từng được kỳ vọng sẽ định hình lại hoàn toàn phân khúc xe bán tải, Cybertruck từng làm mưa làm gió trên truyền thông nhờ lớp vỏ thép không gỉ, không đụng hàng. Tuy nhiên, đằng sau lớp vỏ hào nhoáng đó là một chuỗi ngày dài kinh doanh bết bát và vấp phải vô số rào cản kỹ thuật.

Elon Musk trong ngày ra mắt Cybertruck (Ảnh CNN)

Theo số liệu từ các nền tảng phân tích ô tô, doanh số của Cybertruck lao dốc không phanh. Từ mức khoảng 38.965 chiếc được tiêu thụ vào năm 2024 đã rơi xuống chỉ còn 20.237 chiếc vào năm 2025 – ghi nhận mức sụt giảm kinh hoàng tới gần 48% chỉ trong một năm. Con số này thấp một cách thảm hại so với những tuyên bố đầy kiêu ngạo của Elon Musk về mục tiêu đạt 250.000 xe mỗi năm.

Bên cạnh bài toán doanh số, Cybertruck liên tục dính bê bối bởi hàng loạt lệnh triệu hồi trên diện rộng, các khiếu nại về chất lượng hoàn thiện, cùng những chỉ trích nặng nề về tiêu chuẩn an toàn. Thậm chí, thiết kế góc cạnh và sắc nhọn của xe khiến nó hoàn toàn không thể vượt qua các bài kiểm tra quy định an toàn va chạm với người đi bộ, biến Cybertruck thành cái tên "bất khả thi" tại thị trường châu Âu và nhiều quốc gia phát triển khác.

Nước cờ tất tay của Elon Musk sang kỷ nguyên AI và Robotaxi

Việc khai tử Cybertruck không đơn thuần là một quyết định cắt giảm dòng sản phẩm kém hiệu quả, mà còn phản ánh một cuộc xoay trục chiến lược toàn diện của Tesla. Hãng xe điện lớn nhất thế giới đang dồn toàn lực chuyển mình thành một công ty trí tuệ nhân tạo (AI) và robot, thay vì chỉ đơn thuần là một nhà sản xuất ô tô truyền thống.

Elon Musk xác nhận rằng dây chuyền sản xuất tại nhà máy Gigafactory Texas sẽ được cải tạo và tái định vị hoàn toàn để dọn chỗ cho việc đẩy mạnh sản xuất Cybercab – dòng xe robotaxi tự lái không vô lăng. Sản phẩm được kỳ vọng sẽ là "con gà đẻ trứng vàng" trong tương lai. Wes Morrill, kỹ sư trưởng của dự án Cybertruck, cũng chia sẻ trên mạng xã hội rằng dòng xe này dù khép lại sứ mệnh thương mại vẫn đóng vai trò là một nền tảng phát triển công nghệ mang tính bước ngoặt cũng như là nền tảng cho các thế hệ phương tiện tự lái sau này.

Cybercab – dòng xe robotaxi tự lái không vô lăng (Ảnh: CNN)

Trên nền tảng X, Elon Musk viết: "Tesla sẽ ngừng sản xuất Cybertruck tại nhà máy Gigafactory Texas vào khoảng giữa năm sau để dành chỗ cho việc sản xuất Cybercab."

Dấu chấm hết cho một vương miện thị phi

Đáp lại một người dùng trên X, Elon Musk gọi Cybertruck là "chiếc xe tốt nhất mà Tesla từng sản xuất", đồng thời ca ngợi "sự kết thúc của một kỷ nguyên".

Quyết định dừng sản xuất Cybertruck vào giữa năm 2027 đánh dấu sự khép lại của một trong những dự án tốn nhiều giấy mực nhất lịch sử ngành xe điện. Từ một biểu tượng phô trương sức mạnh kỹ thuật, Cybertruck cuối cùng phải ngậm ngùi nhường chỗ cho những canh bạc lớn hơn về tự động hóa và AI.

Trong cuộc đua khốc liệt mà biên độ sai lầm được đo bằng hàng tỷ USD, thị trường đã đưa ra phán quyết tàn nhẫn, những thiết kế gây tranh cãi và không mang lại giá trị sử dụng cao cuối cùng sẽ bị đào thải, nhường lại sân khấu cho các giải pháp giao thông tối ưu và thông minh hơn./



