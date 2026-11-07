Elon Musk nói lời tạm biệt, khai tử "con cưng" từng khiến cả thế giới phát sốt

Trong bài đăng trên mạng xã hội X vào sáng sớm ngày 6/11, CEO Tesla cho biết: “Tesla sẽ từng bước giảm và tiến tới ngừng sản xuất Cybertruck tại Gigafactory Texas vào khoảng giữa năm sau để dành chỗ cho việc tăng sản lượng Cybercab”.

Đối với nhiều người trong ngành ô tô, quyết định này không quá bất ngờ, bất chấp những tuyên bố đầy tham vọng trước đây của Elon Musk về mẫu xe này.

Tỷ phú từng khẳng định nhu cầu dành cho Cybertruck cao đến mức vượt xa mọi dự đoán. Tesla cũng từng công bố đã nhận được hơn 1 triệu đơn đặt trước cho mẫu bán tải điện có thiết kế khác biệt này.

Tuy nhiên, lượng đơn đặt trước khổng lồ đã không chuyển hóa thành doanh số thực tế.

Theo ước tính của Kelley Blue Book, thuộc Cox Automotive, tổng doanh số Cybertruck chỉ đạt khoảng 71.000 chiếc kể từ khi mẫu xe bắt đầu được bán ra vào năm 2023.

Trước đó, Tesla và Elon Musk đã đầu tư xây dựng năng lực sản xuất tại nhà máy Gigafactory Austin, với mục tiêu xuất xưởng 250.000 chiếc Cybertruck mỗi năm. Tuy nhiên, doanh số thực tế chỉ đạt khoảng 1/10 công suất dự kiến.

Khi Cybertruck lần đầu được giới thiệu vào cuối năm 2019, Elon Musk từng hứa hẹn phiên bản rẻ nhất sẽ có giá dưới 40.000 USD, trong khi phiên bản cao cấp nhất có thể di chuyển tới 500 dặm (khoảng 805 km) sau mỗi lần sạc.

Tuy nhiên, cả hai cam kết này đều không trở thành hiện thực.

Ban đầu, Tesla dự kiến bàn giao những chiếc Cybertruck đầu tiên vào cuối năm 2021. Song, quá trình hoàn thiện thiết kế, những khó khăn trong việc chế tạo các tấm thân xe lớn bằng thép không gỉ và ảnh hưởng của đại dịch đã khiến thời điểm ra mắt liên tục bị trì hoãn.

Giờ đây, sau gần 4 năm có mặt trên thị trường, tính đến thời điểm dự kiến ngừng sản xuất vào giữa năm 2027, Cybertruck chuẩn bị khép lại vòng đời.

Theo Tesla và Elon Musk, việc dừng sản xuất Cybertruck nhằm tạo điều kiện mở rộng công suất cho Cybercab, mẫu xe tự lái đang được thử nghiệm tại một số thị trường triển khai dịch vụ taxi tự hành.

Khác với ô tô truyền thống, Cybercab không có vô lăng hay bàn đạp. Đây là một trong những dự án thể hiện tham vọng lớn của Tesla trong lĩnh vực công nghệ tự lái và dịch vụ chia sẻ phương tiện, thay vì tập trung vào mô hình sở hữu ô tô cá nhân.

Dù vậy, Tesla cho biết Cybercab cuối cùng vẫn sẽ được bán trực tiếp cho người tiêu dùng.

Quyết định khai tử Cybertruck được đưa ra sau khi Tesla thông báo ngừng sản xuất hai dòng xe quan trọng khác là sedan Model S và SUV Model X. Đây đều là những mẫu xe có giá bán tương đối cao, từng đóng vai trò đáng kể trong quá trình phát triển của hãng.

Vào thời điểm đó, ông Musk giải thích rằng Tesla cần sử dụng diện tích nhà máy Fremont, nơi sản xuất Model S và Model X, để bố trí các dây chuyền sản xuất robot hình người Optimus.

Việc Cybertruck rời thị trường cũng khiến bức tranh cạnh tranh trong phân khúc bán tải điện trở nên rõ ràng hơn.

Rivian R1T cùng Chevrolet Silverado EV và GMC Sierra EV của General Motors hiện là những lựa chọn còn lại trong phân khúc này. Trong khi đó, Ford chuẩn bị tung ra mẫu bán tải điện cỡ nhỏ Fathom.

Một đối thủ khác là Slate, công ty khởi nghiệp đang phát triển mẫu bán tải điện tối giản với giá dự kiến khoảng 25.000 USD.

Những thay đổi liên tiếp trong danh mục sản phẩm đang cho thấy rõ hơn tầm nhìn của Elon Musk về tương lai Tesla: một doanh nghiệp tập trung vào robot, phần mềm và công nghệ tự hành, thay vì chỉ là nhà sản xuất ô tô điện.

Tuy nhiên, chiến lược này cũng có thể khiến những khách hàng yêu thích trải nghiệm tự lái xe Tesla lo ngại về tương lai của các mẫu ô tô điện còn lại, khi trọng tâm phát triển của hãng ngày càng chuyển từ phương tiện cá nhân sang công nghệ.

Theo Yahoo Finance