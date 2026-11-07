Chính trường Mỹ 2026: Đòn tấn công tàn khốc nhắm vào ông Trump từ Đảng Dân chủ

Lịch sử các cuộc bầu cử giữa kỳ cho thấy, ngoại trừ một vài trường hợp hiếm hoi, đảng của đương kim tổng thống sẽ mất quyền kiểm soát Hạ viện và/hoặc Thượng viện. Nhiệm kỳ của Tổng thống Đảng Cộng hòa Donald Trump cũng không phải là ngoại lệ: ông đã mất quyền kiểm soát cả Hạ viện lẫn Thượng viện vào năm 2026. Ở nhiệm kỳ đầu, ông đã để mất Hạ viện vào năm 2018.

Điều đáng chú ý là năm nay, các cuộc thăm dò chính trị và nền tảng dự báo PolyMarket đã dự đoán đúng một điểm: một "làn sóng Dân chủ" đã quét sạch Đảng Cộng hòa, ngay cả ở những bang vốn được coi là thành trì vững chắc.

Các cử tri Đảng Cộng hòa đã đi bỏ phiếu như dự kiến, nhưng các cử tri Đảng Dân chủ cũng không kém phần tích cực. Thêm vào đó, cử tri độc lập và cả những người từng ủng hộ ông Trump nhưng nay đã vỡ mộng cũng đồng loạt đi bỏ phiếu.

Nước Mỹ hiện đang đối mặt với thực tế là một tổng thống đầy quyết liệt và năng nổ phải đối đầu với Quốc hội không chỉ muốn xóa bỏ các thành tựu chính sách quan trọng của ông mà còn muốn thay thế chúng bằng những chính sách cực tả. Đồng thời, họ cũng không bỏ lỡ một phút giây nào ngay từ khi có kết quả bầu cử để tìm cách loại bỏ ông khỏi Nhà Trắng trước khi nhiệm kỳ kết thúc.

Nhiều chuyên gia từng cho rằng ông Trump đánh bại Đảng Dân chủ và giành được ghế tổng thống vào năm 2024 là vì những người Dân chủ đã trở nên quá thiên tả, khiến họ không thể giành chiến thắng trong các cuộc bầu cử. Giờ đây, có lẽ lý do khiến ông mất quyền kiểm soát Quốc hội là vì Đảng Dân chủ — cùng với nhiều cử tri Đảng Cộng hòa và cử tri độc lập — đã đoàn kết lại để chống đối cá nhân ông, thể hiện sự bất mãn của họ qua các lá phiếu trong cuộc bầu cử Quốc hội.

Nhận định sơ bộ

Tôi tin rằng chính phủ Hoa Kỳ sẽ rơi vào tình trạng bế tắc, hỗn loạn và kém hiệu quả trong hai năm tới. Theo tôi, vấn đề cốt lõi nằm ở chỗ đảng nào sẽ nắm giữ ghế tổng thống, và đảng nào sẽ kiểm soát Hạ viện và/hoặc Thượng viện vào năm 2028.

Sau khi giành chiến thắng áp đảo trước Đảng Cộng hòa, Đảng Dân chủ giờ đây phải chịu trách nhiệm thực hiện chương trình nghị sự mà họ đã cam kết khi tranh cử: giải quyết các vấn đề về chi phí sinh hoạt, nhập cư, tội phạm, chính sách đối với Iran, các sáng kiến về Đa dạng, Công bằng và Hòa nhập (DEI), cùng nhiều vấn đề khác. Tuy nhiên, họ sẽ khó mà thực hiện được những lời hứa đó nếu họ dành 2 năm tới chỉ để tấn công ông Trump, như những lời đe dọa từ nhiều thành viên Đảng Dân chủ trong mấy ngày qua, và theo đuổi các chính sách mà người dân Mỹ phản đối.

Đảng Dân chủ giống như một "chiếc lều lớn" với một tập hợp đa dạng các phe phái khó tìm được tiếng nói chung, ngoại trừ một điểm duy nhất: sự bất mãn đối với ông Trump. Liệu Đảng Dân chủ có khả năng tạo được sự hòa hợp giữa các thành viên của mình hay không?

Dưới đây là những chiêu thức tấn công mà Đảng Dân chủ dự định thực hiện và cách ông Trump sẽ đáp trả.

Tổng lực tấn công qua hệ thống tòa án

Trong nhiệm kỳ của ông Trump, Đảng Dân chủ đã thành công trong việc đưa các thẩm phán có tư tưởng cực tả, thiên về hoạt động chính trị và chống đối ông Trump vào các tòa án liên bang. Tình trạng này sẽ còn tiếp diễn trong hai năm tới. Với việc Đảng Dân chủ kiểm soát lưỡng viện Quốc hội, các chính sách của ông Trump sẽ vướng vào những cuộc chiến pháp lý, khiến chính quyền của ông bị trói buộc chân tay và tiêu tốn hàng triệu đô la chi phí kiện tụng. Chỉ trong vòng hai năm qua, ông Trump đã phải đối mặt với hơn 900 vụ kiện, trong đó các chính sách của ông bị một thẩm phán liên bang ngăn chặn hơn 150 lần.

Điều tồi tệ hơn cả là hai thẩm phán Tòa án Tối cao mang quan điểm bảo thủ – Samuel Alito (76 tuổi) và Clarence Thomas (79 tuổi) – hiện không thể nghỉ hưu vì Đảng Dân chủ sẽ không phê chuẩn người thay thế họ.

Nghiêm trọng hơn nữa, Đảng Dân chủ có thể thông qua luật tại Hạ viện và Thượng viện để tăng số lượng thẩm phán Tòa án Tối cao bằng những người ủng hộ các chính sách của họ.

Ngăn chặn mọi chính sách mà ông Trump đề xuất

Vì nắm đa số tại Quốc hội, Đảng Dân chủ sẽ bác bỏ tất cả các chính sách mà ông Trump đề xuất. Khi đó, ông Trump sẽ buộc phải dựa vào các Sắc lệnh Hành pháp để thực thi chính sách của mình. Đảng Dân chủ sẽ tìm cách ngăn chặn các sắc lệnh này thông qua luật pháp, đưa vụ việc ra các tòa án do họ kiểm soát, hoặc nếu không thành công, họ sẽ đóng cửa chính phủ – điều mà họ đã thực hiện nhiều lần trong những năm trước đây.

Ngoài việc ngăn chặn các chính sách, Đảng Dân chủ sẽ không phê chuẩn bất kỳ quan chức cấp cao nào cần sự thông qua của Thượng viện. Danh sách này bao gồm: các thành viên nội các, người đứng đầu các cơ quan hành pháp, các quan chức cấp dưới trong nội các, đại sứ, thành viên các hội đồng quản lý và các quan chức thực thi pháp luật cấp cao. Có khoảng 1.300 vị trí cần được Thượng viện phê chuẩn.

Thêm vào đó, Quốc hội do Đảng Dân chủ kiểm soát có thể thông qua luật để cắt ngân sách dành cho các chính sách của ông Trump.

Tái khởi động Quy trình Luận tội Tổng thống

Ban lãnh đạo Đảng Dân chủ đã tuyên bố sẽ bắt đầu các thủ tục luận tội chính thức. Trong nhiệm kỳ đầu tiên (2017-2021), ông Trump đã bị luận tội 2 lần nhưng đều được tuyên vô tội trong cả 2 trường hợp.

Ngay khi vừa có kết quả bầu cử giữa kỳ, Đảng Dân chủ đã công khai tuyên bố rằng ông Trump nên “tìm luật sư đi là vừa”.

Quy trình luận tội sẽ bắt đầu bằng việc điều tra các cáo buộc. Các cuộc điều tra này sẽ được thực hiện trên các phương tiện truyền thông nhằm tối đa hóa hiệu quả tuyên truyền. Những cuộc điều tra như vậy sẽ khiến phần lớn đội ngũ của ông Trump phải bận rộn đối phó để bảo vệ ông. Trong nhiệm kỳ đầu tiên, Đảng Dân chủ đã phát sóng các phiên điều trần về ông Trump trong suốt nhiều tuần. Các cuộc điều tra được thực hiện nhằm mục đích làm tê liệt chính quyền đương nhiệm.

Đảng Dân chủ thậm chí chẳng buồn giả vờ rằng họ sẵn sàng hợp tác với Đảng Cộng hòa.

Phát động chiến dịch đe dọa

Thường trong giai đoạn giữa nhiệm kỳ, nhiều quan chức sẽ rời đi và cần người thay thế vào các vị trí tại Nhà Trắng, các cơ quan chính phủ và các vị trí chính trị khác. Đảng Dân chủ tuyên bố rằng bất kỳ ai có ý định làm việc cho chính quyền của ông Trump đều sẽ bị đưa vào “danh sách đen” nhằm ngăn cản họ tham gia vào chính quyền. Họ còn nói rõ trong các tuyên bố rằng mục tiêu của chiến dịch đe dọa này bao gồm cả nhóm người trẻ tuổi.

Ông Trump có thể đáp trả thế nào?

Sau khi mất quyền kiểm soát Quốc hội, ông Trump tuyên bố sẽ phủ quyết bất kỳ dự luật nào của Đảng Dân chủ mà ông không tán thành. Điều này sẽ khiến Đảng Dân chủ không thể thực hiện các cam kết tranh cử với người dân Mỹ.

Để bác bỏ quyền phủ quyết của ông Trump, cần có sự đồng thuận của 2/3 số nghị sĩ tại lưỡng viện Quốc hội.

Nếu Đảng Cộng hòa thực sự muốn gây khó dễ, họ có thể sử dụng thủ thuật “trì hoãn/câu giờ” (filibuster). Đây là một chiến thuật trong hoạt động lập pháp nhằm kéo dài thời gian tranh luận, từ đó cho phép các thượng nghị sĩ thuộc phe thiểu số trì hoãn hoặc ngăn chặn việc thông qua một dự luật, nghị quyết hoặc đề xuất. Để đối phó, Đảng Dân chủ có thể sẽ tìm cách “loại bỏ” cơ chế này—vốn được thiết kế để bảo vệ quyền lợi của phe thiểu số.

Một lời khuyên để tham khảo

Nước Mỹ sẽ không thể tồn tại nếu Đảng Dân chủ và Đảng Cộng hòa không tìm được cách hợp tác với nhau.

Trước đây, dù các đảng phái chính trị tranh đấu vì chương trình nghị sự riêng, các thành viên của họ vẫn luôn tuân thủ một nguyên tắc không vượt qua những “lằn ranh đỏ” nhất định—như lăng mạ cá nhân, dùng thủ đoạn, dối trá, v.v. Các nhà lãnh đạo của đảng sẽ trừng phạt nghiêm khắc những ai đi chệch hướng. Họ không đặt mục tiêu chiến thắng bằng mọi giá.

Rủi ro hiện nay rất lớn. Tổng cộng, chiến dịch tranh cử của hai đảng đã chi tới 12 tỷ USD cho quảng cáo. Riêng trong cuộc đua vào Thượng viện tại bang Texas, các ứng cử viên của hai đảng đã chi tổng cộng 513 triệu USD.

Giờ đây, các phương tiện truyền thông (cả truyền thông dòng chính lẫn mạng xã hội), các nhà tài trợ giàu có, các nhóm hoạt động, các thế lực nước ngoài, những kẻ đầy thù hận và các phần tử cực đoan—thường đi kèm với tiền bạc, bạo lực, gian lận, lừa lọc, tham nhũng, thông tin sai lệch và những kẻ xấu—đang kiểm soát hệ thống chính trị, chứ không phải các đảng phái hay chính người dân Mỹ. Tình hình ngày càng trở nên tồi tệ hơn. Chúng ta đang sống trong thời kỳ hỗn loạn: một cuộc khủng hoảng sinh tồn chưa từng có, sự phân cực sâu sắc, tình trạng bất ổn và mọi thứ đang dần vượt khỏi tầm kiểm soát…

Năm 2028 sẽ là thời điểm mang tính quyết định đối với tương lai của nước Mỹ!