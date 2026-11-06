Một chỉ số kinh tế Mỹ bất ngờ tăng gấp gần 3 lần dự báo, xác suất Fed tăng lãi suất tháng 12 vọt lên gần 77%

Theo báo cáo được Cục Thống kê Lao động Mỹ (BLS) công bố ngày 6/11, nền kinh tế Mỹ tạo thêm 165.000 việc làm phi nông nghiệp trong tháng 10, sau khi điều chỉnh yếu tố mùa vụ. Con số này vượt xa mức dự báo 59.000 việc làm của các chuyên gia kinh tế tham gia khảo sát của Dow Jones.

Tỷ lệ thất nghiệp giảm nhẹ xuống 4,1%, thấp hơn mức dự báo 4,2%. Tuy nhiên, tỷ lệ thất nghiệp mở rộng, bao gồm cả những người lao động thoái chí và những lao động phải làm việc bán thời gian vì lý do kinh tế, tăng 0,3 điểm phần trăm lên 7,9%. Diễn biến này xảy ra trong bối cảnh lực lượng lao động tăng thêm 421.000 người.

Không chỉ ghi nhận mức tăng việc làm vượt kỳ vọng trong tháng 10, số liệu của hai tháng trước đó cũng được điều chỉnh tăng đáng kể.

Cụ thể, số việc làm mới trong tháng 8 được nâng thêm 53.000 lên 186.000, trong khi số liệu tháng 9 được điều chỉnh tăng 31.000 lên 60.000 việc làm.

Tiền lương cũng tăng mạnh hơn dự báo. Thu nhập bình quân theo giờ tăng 0,4% so với tháng trước và 3,1% so với cùng kỳ năm ngoái, cao hơn mức dự báo lần lượt là 0,3% và 2,9%. Số giờ làm việc bình quân mỗi tuần không đổi ở mức 34,4 giờ.

Chiến lược gia trưởng toàn cầu Seema Shah tại Principal Asset Management nhận định báo cáo việc làm mới là bằng chứng rõ ràng phản bác những lo ngại rằng kinh tế Mỹ đang bước vào giai đoạn suy yếu.

“Tăng trưởng việc làm vượt xa kỳ vọng, tỷ lệ thất nghiệp giảm trở lại mức 4,1% và hoạt động tuyển dụng tiếp tục diễn ra trên diện rộng. Điều này cho thấy nền kinh tế vẫn đang hấp thụ tốt lực lượng lao động, thay vì bắt đầu suy yếu dưới sức ép của các điều kiện tài chính thắt chặt”, bà Shah cho biết.

Đáng chú ý, tăng trưởng việc làm trong tháng 10 diễn ra tương đối đồng đều giữa các ngành, trái ngược với xu hướng trước đây khi lĩnh vực chăm sóc sức khỏe đóng góp phần lớn số việc làm mới.

Nhóm dịch vụ chuyên môn và kinh doanh dẫn đầu với 70.000 việc làm được tạo thêm, tiếp đến là lĩnh vực chăm sóc sức khỏe với 42.000 việc làm.

Các ngành khác cũng ghi nhận mức tăng đáng kể, bao gồm vận tải và kho bãi với 25.000 việc làm, cùng lĩnh vực sản xuất với 19.000 việc làm.

Báo cáo được công bố cùng tuần diễn ra cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ, trong đó kinh tế và đặc biệt là lạm phát trở thành những vấn đề được cử tri quan tâm hàng đầu.

Đảng Dân chủ đã giành chiến thắng trên toàn quốc, qua đó nắm quyền kiểm soát cả Hạ viện và Thượng viện sau chiến dịch tranh cử tập trung mạnh vào vấn đề khả năng chi trả của người dân.

Đối với Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), báo cáo việc làm xuất hiện vào thời điểm đặc biệt quan trọng khi các nhà hoạch định chính sách đang cân nhắc khả năng nối lại chu kỳ tăng lãi suất trong tháng 12, giữa lúc lạm phát vẫn dai dẳng trên mức mục tiêu 2%.

Sau khi số liệu được công bố, thị trường nâng xác suất Fed tăng lãi suất thêm 0,25 điểm phần trăm tại cuộc họp ngày 8–9/12 lên 76,8%, theo công cụ FedWatch của CME Group.

Tuy nhiên, công cụ này cho thấy thị trường chỉ dự báo thêm một đợt tăng lãi suất sau đó. Xác suất Fed tiếp tục nâng lãi suất trong năm 2027 đã giảm phần nào trong những ngày gần đây, sau chiến thắng áp đảo của đảng Dân chủ tại cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ và làn sóng bán tháo cổ phiếu công nghệ hôm 5/11.

Phản ứng của thị trường tài chính trước báo cáo nhìn chung khá dè dặt. Các hợp đồng tương lai chứng khoán Mỹ diễn biến trái chiều trước giờ mở cửa, trong khi lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ đồng loạt tăng.

Báo cáo cũng cho thấy tỷ lệ tham gia lực lượng lao động, phản ánh tỷ trọng người đang có việc làm hoặc tích cực tìm kiếm việc làm trong dân số trong độ tuổi lao động, tăng nhẹ lên 61,9%.

Trước đó, lực lượng lao động Mỹ có xu hướng thu hẹp do những thay đổi về nhân khẩu học và chính sách hạn chế nhập cư. Tuy nhiên, trong tháng 10, lực lượng này đã tăng thêm 421.000 người.

Cùng thời điểm, kết quả khảo sát hộ gia đình, nguồn dữ liệu được sử dụng để tính tỷ lệ thất nghiệp, cho thấy số người có việc làm tăng thêm 463.000.

Theo CNBC