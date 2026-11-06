Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Bộ Ngoại giao Nga: Cảnh báo đòn đáp trả mạnh nếu EU tịch thu tài sản

| | Tài chính quốc tế

Nga đã chuẩn bị kế hoạch hành động và cảnh báo đòn đáp trả đau đớn nếu EU quyết định tịch thu tài sản bị đóng băng.

Bộ Ngoại giao Nga: Cảnh báo đòn đáp trả mạnh nếu EU tịch thu tài sản- Ảnh 1.

Bộ Ngoại giao Nga.

Nga đã có một kế hoạch hành động trong trường hợp Liên minh châu Âu (EU) sẽ rút phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga, Giám đốc Vụ Hợp tác Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Dmitry Birichevsky tuyên bố ngày 6/11.

Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, ông Birichevsky nói: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị các biện pháp bổ sung để bảo vệ các lợi ích của Nga trong trường hợp phần lớn tài sản của chúng tôi vẫn bị tịch thu. Việc tiết lộ bản chất của các biện pháp này vào thời điểm hiện tại là quá sớm, chúng tôi cho rằng điều đó là không phù hợp".

Nhà ngoại giao trên nói rõ, Nga có những công cụ để đáp trả các bước đi thù địch. Theo ông, đòn đáp trả này sẽ đau đớn và sẽ tuân thủ đầy đủ nguyên tắc có qua có lại trong các mối quan hệ quốc tế.

Ngày 9/10, tờ báo El Pais cho biết EU tiếp tục nghiên cứu khả năng tạo ra một cơ chế đặc biệt để tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga và sau đó chuyển giao chúng cho Ukraine, quốc gia đã nhận được 10,5 tỷ USD tiền vay từ đầu năm nay.

Theo IZ

Theo Hải Yến

Giáo dục thời đại

Từ Khóa:
eu, nga

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ: TTCK Đài Loan giảm sâu nhất từ trước đến nay, Hàn Quốc phải ngắt giao dịch khẩn cấp sau cú sốc từ Mỹ

Chứng khoán châu Á chìm trong sắc đỏ: TTCK Đài Loan giảm sâu nhất từ trước đến nay, Hàn Quốc phải ngắt giao dịch khẩn cấp sau cú sốc từ Mỹ Nổi bật

‘Máy bay Ngày tận thế’ của ông Trump bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Mỹ: Chưa rõ mục đích

‘Máy bay Ngày tận thế’ của ông Trump bất ngờ xuất hiện trên bầu trời Mỹ: Chưa rõ mục đích Nổi bật

Bữa ăn của Tổng thống Donald Trump

Bữa ăn của Tổng thống Donald Trump

20:26 , 06/11/2026
Ông Trump vừa thất thế ở bầu cử, ông Zelensky đã đòi Mỹ "trả nợ" 16 tỷ USD

Ông Trump vừa thất thế ở bầu cử, ông Zelensky đã đòi Mỹ "trả nợ" 16 tỷ USD

20:00 , 06/11/2026
Mỹ giáng đòn trừng phạt vào cá nhân, công ty đứng sau ổ lừa đảo tại Campuchia

Mỹ giáng đòn trừng phạt vào cá nhân, công ty đứng sau ổ lừa đảo tại Campuchia

19:37 , 06/11/2026
Thảm kịch hồ Nyos: Cái chết vô hình cướp đi gần một nghìn tám trăm sinh mạng trong đêm

Thảm kịch hồ Nyos: Cái chết vô hình cướp đi gần một nghìn tám trăm sinh mạng trong đêm

18:38 , 06/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên