Bộ Ngoại giao Nga: Cảnh báo đòn đáp trả mạnh nếu EU tịch thu tài sản

Bộ Ngoại giao Nga.

Nga đã có một kế hoạch hành động trong trường hợp Liên minh châu Âu (EU) sẽ rút phần lớn tài sản bị đóng băng của Nga, Giám đốc Vụ Hợp tác Kinh tế thuộc Bộ Ngoại giao Liên bang Nga Dmitry Birichevsky tuyên bố ngày 6/11.

Trong một cuộc phỏng vấn với RIA Novosti, ông Birichevsky nói: "Chúng tôi sẽ chuẩn bị các biện pháp bổ sung để bảo vệ các lợi ích của Nga trong trường hợp phần lớn tài sản của chúng tôi vẫn bị tịch thu. Việc tiết lộ bản chất của các biện pháp này vào thời điểm hiện tại là quá sớm, chúng tôi cho rằng điều đó là không phù hợp".

Nhà ngoại giao trên nói rõ, Nga có những công cụ để đáp trả các bước đi thù địch. Theo ông, đòn đáp trả này sẽ đau đớn và sẽ tuân thủ đầy đủ nguyên tắc có qua có lại trong các mối quan hệ quốc tế.

Ngày 9/10, tờ báo El Pais cho biết EU tiếp tục nghiên cứu khả năng tạo ra một cơ chế đặc biệt để tịch thu các tài sản bị đóng băng của Nga và sau đó chuyển giao chúng cho Ukraine, quốc gia đã nhận được 10,5 tỷ USD tiền vay từ đầu năm nay.