Ông Trump vừa thất thế ở bầu cử, ông Zelensky đã đòi Mỹ "trả nợ" 16 tỷ USD





Theo Reuters, Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky cho rằng Kiev cần điều chỉnh cách tiếp cận để thích ứng với những thay đổi trong chính trường Mỹ, đồng thời xây dựng các kênh đối thoại nhằm duy trì và mở rộng sự ủng hộ của Washington.

TT Zelensky: Mỹ còn nợ Ukraine 16 tỷ USD

Ông cũng nhấn mạnh nhu cầu tăng viện trợ nước ngoài và củng cố năng lực phòng không trước các cuộc tấn công của Nga.

Quan hệ giữa ông Zelensky và Tổng thống Mỹ Donald Trump từng căng thẳng sau cuộc gặp tại Phòng Bầu dục hồi tháng 2/2025. Kể từ đó, nhà lãnh đạo Ukraine đã tìm cách cải thiện quan hệ với Washington.

Các cuộc đàm phán do Mỹ dẫn đầu giữa Ukraine và Nga nhằm giải quyết xung đột dự kiến tiếp tục vào tuần tới tại Abu Dhabi.

Phát biểu với kênh truyền hình Ukraine TSN bên lề hội nghị thượng đỉnh Ibero-American ở Tây Ban Nha hôm 5/11, ông Zelenski đề cập đến những thay đổi trong cục diện chính trị Mỹ sau cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ, trong đó đảng Dân chủ giành quyền kiểm soát Quốc hội.

Theo nhà lãnh đạo Ukraine, Kiev cần nhanh chóng xây dựng cơ sở chính trị mới tại Mỹ, củng cố sự ủng hộ từ cả hai đảng và điều chỉnh cách thức đối thoại phù hợp với những thay đổi về cán cân quyền lực. Ông cho rằng Ukraine vẫn có cơ hội tranh thủ thêm sự ủng hộ từ Washington.

Bên cạnh việc tìm kiếm các gói viện trợ mới, ông Zelenskiy cũng đề cập khoản 16 tỷ USD mà Ukraine cho rằng Mỹ đã cam kết hỗ trợ nhưng chưa giải ngân. Kiev đang tìm cách nhận được khoản tiền này.

Các binh sĩ Ukraine đi bộ cạnh bệ phóng hệ thống phòng không Patriot. Ảnh: Reuters

Tên lửa Patriot ưu tiên hàng đầu

Tổng thống Ukraine cho biết ưu tiên hàng đầu của nước này là tăng cường khả năng phòng không trong xung đột với Nga. Điều đó có nghĩa là phải đảm bảo nguồn cung cấp tên lửa cho hệ thống phòng không Patriot của Mỹ.

"Nếu chúng ta không giải quyết được vấn đề Patriot, mọi chuyện sẽ trở nên rất khó khăn," ông nói. "Vấn đề này có thể được giải quyết bởi châu Âu, một số quốc gia ngoài châu Âu và, tất nhiên, Mỹ. Đây là ưu tiên số một."

Tuần trước, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết đã phê duyệt việc bán 500 tên lửa Patriot PAC-3 cho Ukraine với giá ước tính 2,1 tỷ USD. Tuy nhiên, dự kiến các tên lửa này sẽ không được giao cho đến đầu những năm 2030.

Ông Zelensky cho biết ông cũng đang nỗ lực để đảm bảo Ukraine có đủ máy bay chiến đấu F-16 hoạt động trong vòng 5 đến 6 tháng tới.

Theo ông, Ukraine đang phải đối mặt với một mùa đông nữa với các cuộc tấn công của Nga vào lĩnh vực năng lượng của nước này, trong đó tình hình ở thủ đô Kiev là "khó khăn nhất".

Ông cho biết các quan chức EU, NATO và Mỹ, trong cuộc họp tuần này tại Brussels, đang thảo luận các đề xuất về đảm bảo an ninh khi cuộc xung đột kết thúc và đã đạt được một số tiến triển.

Trong khi đó, Đặc phái viên Mỹ Jared Kushner, viết trên X, gọi các cuộc đàm phán là hiệu quả và có ý nghĩa.