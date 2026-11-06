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Mất 80 tỷ USD trong 1 ngày, Elon Musk vẫn giàu nhất thế giới

| | Tài chính quốc tế

Tỷ phú Elon Musk đang trải qua một trong những tuần tồi tệ nhất về tài sản cá nhân khi giá trị cổ phiếu Tesla và SpaceX đồng loạt lao dốc.

Trong phiên giao dịch ngày 5/11, cổ phiếu Tesla giảm 11,5% xuống mức thấp nhất kể từ tháng 8, còn cổ phiếu SpaceX giảm 8% xuống khoảng 125 USD/cổ phiếu trong bối cảnh nhóm cổ phiếu công nghệ nói chung chịu áp lực bán tháo.

Đà lao dốc của cổ phiếu Tesla và SpaceX khiến tài sản của Elon Musk giảm 80 tỷ USD, xuống 789,5 tỷ USD, mất mốc 800 tỷ USD.

Trước đó, tài sản của Elon Musk từng vượt mốc 1.000 tỷ USD sau khi SpaceX tiến hành phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) hồi tháng 6. Dù mất 80 tỷ USD trong một ngày nhưng ông vẫn giữ vị trí giàu nhất thế giới.

Bất chấp sự sụt giảm tài sản hôm 5/11, Elon Musk vẫn giữ vững vị trí giàu nhất thế giới. (Ảnh: Getty)

Ngoài đà bán tháo diễn ra đồng thời với xu hướng suy yếu của nhóm cổ phiếu công nghệ, hai doanh nghiệp của Elon Musk còn chịu thêm áp lực từ lo ngại về những rủi ro chính sách sau bầu cử.

Tính từ khi thị trường đóng cửa hôm thứ Ba (3/11), tổng vốn hóa của Tesla và SpaceX đã giảm hơn 420 tỷ USD. Đến cuối phiên thứ Năm (5/11), khoản thiệt hại đã tăng lên khoảng 456 tỷ USD.

Theo đó, tính từ 3/11 đến nay, tài sản ròng của Elon Musk đã giảm hơn 112 tỷ USD.

Đáng chú ý, biến động tài sản của Elon Musk diễn ra ngay sau chiến dịch vận động chính trị tốn kém chưa từng có. Musk là nhà tài trợ lớn nhất cho các ứng viên và tổ chức ủng hộ đảng Cộng hòa (GOP) trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ lần này.

Theo thông tin do Financial Times công bố, tổng số tiền Musk đóng góp cho các hoạt động chính trị và ứng viên của đảng Cộng hòa vượt 470 triệu USD.

Không chỉ Elon Musk, tài sản của nhiều tỷ phú công nghệ khác cũng giảm mạnh. Theo Forbes , tài sản của Giám đốc điều hành Dell Technologies, Michael Dell, giảm 18,6 tỷ USD.

Giá trị tài sản ròng ước tính của người đồng sáng lập Oracle, Larry Ellison và Giám đốc điều hành Meta, Mark Zuckerberg, lần lượt giảm 11,3 tỷ USD và 9,4 tỷ USD. Sự sụt giảm này khiến Larry Ellison không còn nằm trong danh sách 10 người giàu nhất thế giới. Larry Ellison hiện xếp thứ 11 trong top người giàu thế giới.

Giám đốc điều hành Nvidia, Jensen Huang cũng tụt hai bậc trong danh sách tỷ phú thời gian thực của Forbes, xuống vị trí thứ 9 sau khi tài sản giảm 15 tỷ USD.

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Theo Bằng Lăng/VTCnews

Đời sống & Pháp luật

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