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Máy bay Ngày Tận thế của Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ cất cánh

| | Tài chính quốc tế

Chiếc máy bay chỉ huy khẩn cấp của Tổng thống Donald Trump đã được phát hiện đang bay về phía đông qua lãnh thổ Mỹ, sau khi rời căn cứ tại Nebraska trong một chuyến bay không được công bố.

Máy bay Ngày Tận thế của Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ cất cánh- Ảnh 1.

Một máy bay E-4B. (Ảnh: Không quân Mỹ)

Chiếc Boeing E-4B "Nightwatch", thường được gọi là "Máy bay Ngày Tận thế", đóng vai trò là một sở chỉ huy trên không, cho phép các nhà lãnh đạo cấp cao điều hành các lực lượng Mỹ - bao gồm cả lực lượng hạt nhân - trong tình huống khẩn cấp quốc gia.

Dữ liệu theo dõi chuyến bay hôm 5/11 cho thấy chiếc máy bay này đã cất cánh từ Căn cứ Không quân Offutt (bang Nebraska) và bay qua khu vực Trung Tây nước Mỹ.

Sau đó, chiếc máy bay đang bay qua phía bắc Virginia, nằm về phía tây Washington, và di chuyển về hướng nam.

Căn cứ Offutt cũng là nơi đặt phi đội máy bay E-4B, cho thấy chuyến bay này có thể là một hoạt động huấn luyện định kỳ nhằm đảm bảo các máy bay luôn trong trạng thái sẵn sàng cho những tình huống khẩn cấp thực tế.

Mục đích của chuyến bay cũng như danh tính những người có mặt trên máy bay hiện chưa được công bố chính thức.

Máy bay Ngày Tận thế của Tổng thống Mỹ Trump bất ngờ cất cánh- Ảnh 2.

Đường đi của máy bay Ngày Tận thế. (Ảnh: Daily Mail)

Máy bay Ngày Tận thế được trang bị hệ thống thông tin liên lạc toàn diện, khả năng chống xung điện từ và khả năng tiếp nhiên liệu trên không.

Một trong những lần sử dụng đáng chú ý gần đây nhất của máy bay E-4B là chuyến đi của Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth tới Philippines vào cuối tháng 10/2026.

Mặc dù biệt danh "Máy bay Ngày Tận thế" phản ánh vai trò duy trì quyền chỉ huy quân sự trong các tình huống khẩn cấp quốc gia, nhưng các máy bay E-4B còn thực hiện cả các nhiệm vụ huấn luyện.

Những chiếc máy bay này bắt đầu đi vào hoạt động từ năm 1980 và dự kiến ​​sẽ kết thúc quá trình phục vụ vào năm 2039.

Khi Tổng thống Mỹ ở trong nước, một chiếc máy bay Ngày Tận thế luôn được duy trì ở trạng thái sẵn sàng tại căn cứ Offutt, túc trực 24/24.

Theo Minh Hạnh

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