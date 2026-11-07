Tổng thống Mỹ Trump thay Chánh văn phòng Nhà Trắng sau thất bại bầu cử

Ông Miller sẽ thay thế bà Susie Wiles đảm nhận vị trí Chánh văn phòng Nhà Trắng trong bối cảnh Tổng thống Trump chuẩn bị đối mặt với Hạ viện và Thượng viện do đảng Dân chủ kiểm soát, cùng hàng loạt cuộc điều tra của Quốc hội nhắm vào chính quyền của ông.

Là người từ lâu ủng hộ việc mở rộng quyền hạn tổng thống, ông Miller tiếp quản vị trí này vào thời điểm thất bại của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa kỳ hôm 3/11 có thể khiến ông Trump phải dựa nhiều hơn vào quyền hành pháp để thúc đẩy chương trình nghị sự trong nước của mình.

Trong một bài đăng trên mạng xã hội, ông Trump gọi ông Miller là "một trong những cố vấn đáng tin cậy nhất" của mình, đồng thời ca ngợi bà Wiles vì đã hoàn thành công việc "một cách xuất sắc". Ông Trump cho biết sự thay đổi này sẽ có hiệu lực từ ngày 9/11.

Một quan chức Nhà Trắng nhận định, việc bổ nhiệm ông Miller cho thấy ông Trump không có ý định xem xét lại các chính sách của mình. Thay vào đó, ông đang dành sự ưu ái cho những trợ lý trung thành nhất.

“Ông ấy sẽ không thay đổi đường lối”, quan chức này nhận định, bất chấp việc hàng chục triệu cử tri Mỹ đã phản đối chương trình nghị sự đối nội và chính sách đối ngoại của ông Trump.

Trong tuần này, ông Trump tuyên bố sẵn sàng hợp tác với các thành viên đảng Dân chủ tại Quốc hội. Tuy nhiên, theo một số quan chức Nhà Trắng, việc trọng dụng ông Miller - người nổi tiếng với phong cách gay gắt và không khoan nhượng - có thể là dấu hiệu cho thấy một cách tiếp cận mang tính đối đầu hơn, đồng thời là nỗ lực mới nhằm thúc đẩy chương trình nghị sự của tổng thống về vấn đề nhập cư và các lĩnh vực khác.

Ông Trump từng tỏ ra không hài lòng với bộ máy chính trị và truyền thông của mình trong giai đoạn trước cuộc bầu cử hôm 3/11, khi tỷ lệ ủng hộ dành cho ông giảm xuống gần mức thấp kỷ lục. Theo một nguồn tin, ông Trump cho rằng Nhà Trắng cần phải “quyết liệt hơn” trong bối cảnh đảng Dân chủ giành lại quyền kiểm soát tại Quốc hội.

Sau khi được bổ nhiệm, ông Miller viết trên nền tảng X: “Sứ mệnh hiện nay rõ ràng hơn bao giờ hết. Hãy chiến đấu bằng tất cả sức lực để ủng hộ Tổng thống của chúng ta và bảo vệ nền Cộng hòa vĩ đại này”.

Ông Hakeem Jeffries, người dự kiến sẽ trở thành lãnh đạo đảng Dân chủ tại Hạ viện, đã phản hồi thông báo này bằng cách gọi Miller là một “nhân vật cực đoan liều lĩnh” trong một bài đăng trên X.

Ông Miller là người ủng hộ các chính sách của Tổng thống Mỹ Trump. (Ảnh: Reuters)

Trợ lý trung thành

Ông Miller (41 tuổi) là một trong những trợ lý gắn bó lâu năm nhất với ông Trump, và là một trong số ít những người phục vụ xuyên suốt cả nhiệm kỳ đầu tiên lẫn nhiệm kỳ thứ hai của ông.

Kể từ khi ông Trump trở lại Nhà Trắng vào năm 2025, ông Miller đã giữ chức phó chánh văn phòng dưới quyền bà Wiles. Tuy nhiên, ông lại có tầm ảnh hưởng đặc biệt lớn đối với phần lớn chương trình nghị sự trong nước của ông Trump và là người có tiếng nói quan trọng đối với vị tổng thống này.

Ông được biết đến nhiều nhất với vai trò thúc đẩy chiến dịch siết chặt nhập cư đầy quyết liệt của ông Trump.

Tuy nhiên, chiến dịch trấn áp này lại không được người Mỹ đánh giá cao. Chỉ 36% người tham gia cuộc thăm dò của Reuters/Ipsos vào đầu tuần này bày tỏ sự ủng hộ, trong khi 54% phản đối.

Hạ nghị sĩ Robert Garcia, thành viên cấp cao của đảng Dân chủ trong Ủy ban Giám sát và Cải cách Chính phủ thuộc Hạ viện, cho biết đảng này dự định sẽ điều tra các chính sách nhập cư của ông Miller. Ông nói: "Stephen Miller nên tìm luật sư đi là vừa".

Ông Miller cũng đóng vai trò chủ chốt trong chiến dịch của ông Trump nhằm cải tổ bộ máy hành chính liên bang - một nỗ lực dẫn đến việc sa thải hàng chục nghìn công chức vào năm 2025.

Ông còn là nhân vật thúc đẩy các cuộc đối đầu giữa chính quyền với các trường đại học, các chương trình thúc đẩy sự đa dạng và nhiều thể chế khác.

Chính sách đối ngoại cứng rắn

Về chính sách đối ngoại, ông Miller là người ủng hộ mạnh mẽ các cuộc tấn công quân sự của Mỹ nhắm vào các tàu thuyền bị nghi ngờ vận chuyển ma túy ở vùng Caribe và Thái Bình Dương - một chiến dịch từng làm dấy lên nhiều nghi vấn về mặt pháp lý.

Ông cũng từng ca ngợi các cuộc tấn công của Mỹ và Israel tại Iran, đồng thời bảo vệ việc áp đặt lệnh phong tỏa hải quân và các biện pháp trừng phạt như những phương thức làm suy yếu Tehran. Hiện chưa rõ liệu ông có còn giữ quan điểm này hay không, trong bối cảnh các cử tri vừa quay lưng với đảng Cộng hòa trong tuần này, một phần do những hệ lụy kinh tế từ cuộc chiến với Iran.

Ông Miller là người theo đường lối cứng rắn. (Ảnh: Reuters)

Marc Short - người từng là chánh văn phòng của cựu Phó Tổng thống Mike Pence trong nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump - nhận định rằng với việc chọn Miller, ông Trump đang có được một người “hoàn toàn gắn kết với mình” và sẵn sàng đối đầu với Quốc hội về các vấn đề như nhập cư hay các cuộc điều tra của cơ quan lập pháp.

“Điều này cho thấy khó có thể kỳ vọng vào các đạo luật đạt được sự đồng thuận từ cả hai đảng”, ông Short chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn.

Bộ trưởng Chiến tranh Pete Hegseth - người đang đối mặt với yêu cầu luận tội từ phía đảng Dân chủ liên quan đến cuộc chiến với Iran - đã bày tỏ sự ủng hộ đối với việc bổ nhiệm ông Miller thông qua một bài đăng trên mạng xã hội: “Những người yêu nước đang nắm quyền”. Phát biểu này phản ánh sự hào hứng của một số đồng minh thân cận với ông Trump khi đưa ông Miller vào một vị trí có thẩm quyền lớn hơn.

Xáo trộn sau thất bại bầu cử

Chánh văn phòng Nhà Trắng thường nắm giữ tầm ảnh hưởng lớn với vai trò là người tiếp cận tổng thống. Nhân vật này quản lý đội ngũ nhân viên Nhà Trắng, sắp xếp thời gian và lịch trình cho tổng thống, đồng thời giám sát các cơ quan chính phủ khác và các nghị sĩ.

Theo một quan chức Nhà Trắng, bà Wiles (69 tuổi) đã đệ đơn từ chức vào tối 5/11 và sẽ chuyển sang làm việc trong bộ máy chính trị của ông Trump.

Nhà hoạt động chính trị kỳ cựu đến từ Florida này là người phụ nữ đầu tiên đảm nhiệm cương vị Chánh văn phòng Nhà Trắng.

Với hàng thập kỷ kinh nghiệm chính trị, bà được đánh giá là người đã vận hành bộ máy một cách kỷ luật hơn so với một số trợ lý cấp cao trước đây của ông Trump. Bà vẫn duy trì công việc của mình ngay cả khi đang trải qua quá trình điều trị ung thư vú giai đoạn đầu trong năm nay.

Bà Wiles hiếm khi phản đối các chính sách của ông Trump, nhưng đã mang lại kỷ luật cho một bộ máy vốn thường xuyên hỗn loạn, đồng thời được xem là tiếng nói của sự tỉnh táo.

Trong nhiệm kỳ 2017 - 2021, ông Trump đã thay đổi tới bốn chánh văn phòng - một con số cao bất thường - do họ được cho là đã gặp khó khăn trong việc kiểm soát vị tổng thống có phong cách khó đoán này.