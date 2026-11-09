Tỷ phú nổi tiếng Phố Wall bất ngờ lên tiếng bênh vực CEO Nvidia giữa bê bối ngoại tình

Mới đây, Bill Ackman, nhà sáng lập quỹ đầu cơ Pershing Square Capital Management vừa lên tiếng bảo vệ Jensen Huang, CEO Nvidia, sau khi những thông tin liên quan đến đời tư của vị lãnh đạo này được công bố.

Dòng trạng thái được tỷ phú này chia sẻ trên trang X cá nhân (Ảnh: X)

Trên mạng xã hội X, Ackman gắn thẻ tài khoản của Jensen Huang và viết: “Jensen Huang cũng là con người. Và ông ấy là một con người tuyệt vời. Ngay cả những người tuyệt vời cũng mắc sai lầm.

Ông ấy đã nhận hoàn toàn trách nhiệm, như cách ông ấy nên làm.

Chúng ta nên ủng hộ ông ấy và gia đình.

Tiến về phía trước”.

Thông điệp của Ackman được đưa ra trong bối cảnh Jensen Huang đang đối mặt với những thông tin gây chú ý liên quan đến đời tư và nghi vấn về mối quan hệ với một nữ lãnh đạo doanh nghiệp Trung Quốc.

Bill Ackman sinh năm 1966, là nhà sáng lập kiêm CEO Pershing Square Capital Management, một quỹ đầu cơ lớn tại Phố Wall. Ông nổi tiếng với chiến lược đầu tư chủ động, thường mua cổ phần đáng kể tại những doanh nghiệp bị định giá thấp hoặc hoạt động kém hiệu quả, sau đó thúc đẩy ban lãnh đạo tái cấu trúc nhằm cải thiện giá trị công ty.

Thiên tài đầu cơ Bill Ackman (Ảnh: CNBC)

Ackman tốt nghiệp Đại học Harvard năm 1988 và nhận bằng MBA tại đây năm 1992. Ông đồng sáng lập Gotham Partners năm 1992 trước khi thành lập Pershing Square vào năm 2004.

Jensen Huang thừa nhận không chung thủy với vợ

Theo Financial Times (FT), CEO Nvidia Jensen Huang đã thừa nhận ngoại tình trong một thông điệp gửi nội bộ nhân viên vào Chủ nhật. Lời thừa nhận được đưa ra hai ngày sau khi FT đăng tải thông tin về mối quan hệ bị nghi vấn giữa ông và Alice Huang, một lãnh đạo của Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore và là khách hàng của Nvidia.

Trong thông điệp mà FT thu thập được, Jensen Huang bày tỏ sự hối lỗi và gửi lời xin lỗi đến gia đình cùng những người bị ảnh hưởng bởi hành động của mình.

“Tôi nợ gia đình và tất cả mọi người một lời xin lỗi. Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi đã làm tổn thương cô ấy và các con. Không có lời bào chữa nào cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng hối hận”, ông viết.

Vụ việc không chỉ thu hút sự chú ý bởi đời tư của CEO Nvidia mà còn liên quan đến những nghi vấn về an ninh quốc gia Mỹ (Ảnh: Yahoo)

Bên cạnh đó, FT cũng cho biết, một bản ghi nhớ do các quan chức Mỹ soạn thảo hồi đầu năm, dựa trên thông tin tình báo, đã đề cập đến mối quan hệ giữa Jensen Huang và Alice Huang. Theo những người nắm thông tin, tài liệu này được lưu hành trong phạm vi hạn chế, chỉ tiếp cận một nhóm nhỏ quan chức cấp cao Mỹ.

Trước đó, Nvidia đã bác bỏ những đồn đoán về mối quan hệ không phù hợp giữa Jensen Huang và nữ lãnh đạo doanh nghiệp. Công ty cho rằng các tương tác giữa CEO với Alice Huang không có gì bất thường và nằm trong khuôn khổ hoạt động kinh doanh với khách hàng.

Đáng chú ý, Megaspeed từng bị chính phủ Mỹ điều tra do những lo ngại liên quan đến việc buôn lậu chip Nvidia vào Trung Quốc. Những yếu tố này khiến vụ việc trở nên phức tạp hơn, khi các thông tin về đời tư của CEO Nvidia xuất hiện cùng những vấn đề nhạy cảm liên quan đến hoạt động tình báo và an ninh công nghệ.

Nvidia cũng đã mở cuộc điều tra độc lập

Trước những thông tin được công bố, Nvidia cho biết hội đồng quản trị sẽ tiến hành một cuộc điều tra độc lập về các nghi vấn liên quan đến CEO và khả năng công ty trở thành mục tiêu của chiến dịch tình báo nước ngoài.

Một ủy ban gồm các thành viên hội đồng quản trị độc lập sẽ giám sát quá trình điều tra, với sự hỗ trợ của các luật sư bên ngoài.

Nvidia nhấn mạnh an ninh quốc gia và an ninh kinh tế Mỹ là những vấn đề đặc biệt quan trọng đối với doanh nghiệp cũng như các cổ đông.

Theo công ty, hội đồng quản trị hiện không có lý do để tin rằng an ninh quốc gia hoặc bí mật của Nvidia đã bị xâm phạm. Tuy nhiên, cuộc điều tra sẽ xem xét các thông tin hiện có nhằm làm rõ những vấn đề liên quan.