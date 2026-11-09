Tất cả người dân trên cả nước chú ý quy định xử phạt mới nhất đến 200 triệu đồng từ 22/12

Nhằm hoàn thiện hành lang pháp lý và nâng cao hiệu lực quản lý nhà nước trong lĩnh vực công nghệ số đang phát triển mạnh mẽ, Chính phủ vừa ban hành Nghị định 401/2026/NĐ-CP ngày 4/11, chính thức thiết lập khung chế tài nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm và sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày 22/12/2026.

Khung xử phạt nặng đối với các hành vi vi phạm trọng điểm

Theo quy định mới, mức phạt tiền tối đa được ấn định là 100 triệu đồng đối với cá nhân và 200 triệu đồng đối với tổ chức vi phạm trong lĩnh vực công nghiệp công nghệ số. Tùy thuộc vào tính chất và mức độ nguy hiểm của hành vi, các cơ quan chức năng sẽ áp dụng các khung phạt tương ứng, đi kèm với các biện pháp khắc phục hậu quả cụ thể.

Cụ thể, các nhóm hành vi vi phạm pháp luật trong lĩnh vực này được phân định rõ ràng qua các mức phạt sau:

Vi phạm về cung cấp, kết nối dữ liệu: Các tổ chức vi phạm các quy định về cung cấp, cập nhật thông tin hoặc kết nối, chia sẻ dữ liệu vào cơ sở dữ liệu công nghiệp công nghệ số có thể phải đối mặt với mức phạt tiền từ 10 đến 60 triệu đồng .

Cản trở nghiên cứu hoặc tiếp tay cho hành vi cấm: Hành vi cố ý cản trở trái pháp luật các hoạt động nghiên cứu, sản xuất phần cứng, phần mềm, nội dung số, dịch vụ công nghệ số, hoặc hỗ trợ các chủ thể khác thực hiện hành vi bị cấm thông qua việc cung cấp, phân phối, cho thuê sản phẩm, dịch vụ công nghệ số sẽ bị phạt từ 90 đến 140 triệu đồng .

Sử dụng dịch vụ số làm việc cấm: Trường hợp sử dụng sản phẩm, dịch vụ công nghệ số để thực hiện các hành vi bị cấm (nếu chưa đến mức xử phạt theo các quy định chuyên ngành khác) sẽ bị phạt từ 140 đến 170 triệu đồng .

Xâm phạm an ninh quốc gia và lợi ích cộng đồng: Mức phạt tăng lên mức cao nhất từ 170 đến 200 triệu đồng đối với các hành vi lợi dụng hoạt động công nghiệp công nghệ số nhằm xâm phạm lợi ích quốc gia, quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, hoặc gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe và tính mạng con người.

Siết chặt hồ sơ hưởng chính sách ưu đãi, hỗ trợ

Nghị định 401/2026/NĐ-CP cũng ban hành quy định việc kiểm soát dòng vốn và các cơ chế hỗ trợ phát triển ngành.

Cụ thể, đối với các dự án lớn như dự án sản xuất sản phẩm công nghệ số trọng điểm quy mô lớn hoặc dự án trung tâm dữ liệu trí tuệ nhân tạo quy mô lớn, hành vi cung cấp thông tin không trung thực, sử dụng tài liệu gian dối trong hồ sơ nhằm trục lợi các chính sách ưu đãi, hỗ trợ sẽ bị phạt nặng từ 150 đến 200 triệu đồng (khi chưa đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự).

Song song đó, các hành vi gian dối tương tự trong hồ sơ đăng ký dự án khởi nghiệp sáng tạo thuộc lĩnh vực công nghiệp công nghệ số cũng sẽ bị xử phạt ở mức từ 90 đến 140 triệu đồng .

Lưu ý: Toàn bộ các mức tiền phạt nêu trên được áp dụng đối với tổ chức ; trong trường hợp cá nhân thực hiện cùng hành vi vi phạm, mức phạt tiền sẽ được áp dụng bằng một nửa mức phạt của tổ chức. Việc triển khai Nghị định từ cuối tháng 12/2026 được kỳ vọng sẽ tạo ra môi trường kỷ luật, minh bạch, thúc đẩy hệ sinh thái công nghệ số phát triển đúng định hướng pháp luật.