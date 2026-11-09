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Cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lũ cho hơn 8 triệu thuê bao qua Zalo

| | Kinh tế số

Trước cảnh báo về đợt mưa lũ lớn tại các tỉnh, thành phố miền Trung, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đang tích cực phối hợp với các địa phương tích cực triển khai các biện pháp ứng phó theo tinh thần chỉ đạo tại Công điện số 73/CĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ.

Số liệu quan trắc cho thấy, từ ngày 4-11 đến nay, các khu vực trên cả nước rải rác có mưa, với tổng lượng mưa từ 50-100mm. Cục Khí tượng Thủy văn (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) dự báo, từ đêm nay (8-11) đến ngày 9-11, các tỉnh, thành phố miền Trung sẽ đối diện một đợt mưa rất lớn.

Tại phía Nam tỉnh Nghệ An dự kiến có mưa phổ biến 50-100mm, cục bộ có nơi trên 150mm; khu vực Hà Tĩnh và phía Bắc tỉnh Quảng Trị có mưa phổ biến 150-300mm, cục bộ có nơi trên 400mm.

Cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lũ cho hơn 8 triệu thuê bao qua Zalo- Ảnh 1.

Miền Trung bước vào đợt mưa lũ lớn. Ảnh: Phúc Ngư.

Ngày và đêm 9-11, khu vực từ phía Nam tỉnh Quảng Trị đến thành phố Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi có mưa phổ biến 80-180mm, cục bộ có nơi trên 300mm; khu vực phía Đông các tỉnh từ Gia Lai và Đắk Lắk có mưa phổ biến 40-90mm, cục bộ có nơi trên 130mm.

Do ảnh hưởng của mưa lớn, từ ngày 9 đến ngày 12-11, trên các sông từ Quảng Trị đến Đắk Lắk có khả năng xuất hiện 1 đợt lũ. Trong đợt lũ này, đỉnh lũ trên các sông ở thành phố Huế lên mức báo đông 2 và trên báo động 2; trên sông các ở Nam Quảng Trị, thành phố Đà Nẵng và Quảng Ngãi lên mức báo động 1 - 2, có nơi trên báo động 2.

Ghi nhận trong ngày 8-11, trên các lưu vực sông khu vực Trung Bộ và Đông Nam Bộ có 3 hồ chứa thuỷ điện đang xả tràn. Cụ thể, lưu vực sông Ba: Ayun Hạ xả 13m3/s; lưu vực sông Đồng Nai: Cần Đơn xả 50 m3/s, Dầu Tiếng xả 20 m3/s.

Tại khu vực Nam Trung Bộ và Tây Nguyên, thống kê cho thấy hiện có 1.779 hồ chứa thủy lợi, dung tích đạt từ 57-85% thiết kế, trong đó có 1 hồ đang xả tràn (Đạ Li Ông xả 27 m3/s). Tương tự tại khu vực Nam Bộ có 132 hồ, dung tích đạt từ 42-77% thiết kế, trong đó có 1 hồ đang xả tràn (Dầu Tiếng xả 21 m3/s).

Trước nhận định về tình hình mưa lũ phức tạp, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành Công điện số 73/CĐ-TTg yêu cầu các bộ ngành, các tỉnh, thành phố khu vực Trung Bộ chủ động ứng phó với mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất.

Trước đó, Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự quốc gia cũng đã ban hành Văn bản số 61/BCĐ-BNNMT gửi UBND các tỉnh, thành phố từ Nghệ An đến Đắk Lắk đề nghị chủ động ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá.

Đại diện Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường) cho biết, ngày 8-11, đơn vị đã phối hợp với Zalo Việt Nam gửi 8 triệu tin nhắn cảnh báo, hướng dẫn kỹ năng ứng phó mưa lớn, lũ, ngập lụt, lũ quét, sạt lở đất, lốc, sét, mưa đá đến người dân vùng ảnh hưởng các tỉnh từ Nghệ An đến Đắk Lắk.

Hiện, Cục Quản lý đê điều và Phòng, chống thiên tai đang duy trì tổ chức trực ban nghiêm túc 24/24h; theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết, thiên tai, chuyển thông tin dự báo, cảnh báo đến các địa phương để chủ động triển khai các biện pháp ứng phó.

Theo Trọng Tùng

Hà Nội Mới

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