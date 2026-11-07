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Cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chú ý khuyến cáo quan trọng từ Công an

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Cá nhân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp chú ý khuyến cáo quan trọng từ Công an

Người dân tuyệt đối không cài đặt phần mềm, truy cập đường dẫn hoặc cấp quyền điều khiển thiết bị theo hướng dẫn của người lạ qua Zalo, điện thoại hay cuộc gọi video.

Theo thông tin từ Công an phường Trấn Biên (thành phố Đồng Nai), lợi dụng nhu cầu thực hiện các thủ tục thuế của người dân, hộ kinh doanh và doanh nghiệp, các đối tượng lừa đảo giả danh cán bộ cơ quan Thuế, kết bạn qua Zalo, gửi văn bản thông báo giả mạo nhằm tạo lòng tin, sau đó hướng dẫn cài đặt phần mềm giả để chiếm quyền điều khiển điện thoại và chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Đối tượng chủ động liên hệ, tự xưng là cán bộ cơ quan Thuế, yêu cầu người dân kết bạn Zalo để trao đổi công việc. Sau đó, chúng gửi các văn bản có hình thức giống thông báo của cơ quan chức năng, nội dung liên quan đến nghĩa vụ thuế, kê khai hoặc cập nhật thông tin nhằm khiến nạn nhân tin tưởng.

Khi đã tạo được lòng tin, đối tượng yêu cầu nạn nhân thực hiện cuộc gọi video để được hướng dẫn cài đặt phần mềm phục vụ kê khai, tra cứu hoặc cập nhật thông tin thuế. Thực chất, đây có thể là ứng dụng giả mạo được cài mã độc hoặc công cụ điều khiển từ xa.

Khi nạn nhân cài đặt và cấp các quyền truy cập theo hướng dẫn, đối tượng có thể chiếm quyền kiểm soát điện thoại, theo dõi thông tin, thu thập dữ liệu đăng nhập và mã xác thực, từ đó thực hiện các giao dịch trái phép để chiếm đoạt tiền trong tài khoản ngân hàng.

Ảnh: Công an phường Trấn Biên (thành phố Đồng Nai)

Công an phường Trấn Biên (thành phố Đồng Nai) khuyến cáo, Cơ quan Thuế không yêu cầu người dân cài đặt ứng dụng không rõ nguồn gốc, cung cấp mật khẩu ngân hàng, mã OTP hoặc chia sẻ màn hình điện thoại để thực hiện thủ tục thuế.

Người dân tuyệt đối không cài đặt phần mềm, truy cập đường dẫn hoặc cấp quyền điều khiển thiết bị theo hướng dẫn của người lạ qua Zalo, điện thoại hay cuộc gọi video. Khi nhận được thông báo liên quan đến nghĩa vụ thuế, cần kiểm tra thông tin qua các kênh chính thức của cơ quan Thuế.

Trường hợp đã cài đặt ứng dụng nghi vấn, cần ngắt kết nối mạng, sử dụng thiết bị khác liên hệ ngay ngân hàng để khóa hoặc tạm ngừng giao dịch tài khoản khi cần thiết, đồng thời trình báo cơ quan Công an để được hỗ trợ xử lý.﻿

PV

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