Chi tiết giá bán lẻ điện cho sinh hoạt, sản xuất, kinh doanh từ 1/11

Giá bán lẻ điện cho sản xuất, cho kinh doanh và cho sinh hoạt,... từ 1/11 được quy định tại Quyết định 2892/QĐ-BCT ngày 31/10/2026 của Bộ Công Thương.

TIN MỚI Theo đó, ban hành giá bán lẻ điện cho các nhóm khách hàng sử dụng điện và giá bán điện cho các đơn vị bán lẻ điện. Giá bán điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng. Mức giá bán lẻ điện bình quân là 2.159,9037 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng). Thời gian áp dụng giá bán điện: từ ngày 01/11/2026. GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SINH HOẠT

GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO SẢN XUẤT GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO KINH DOANH GIÁ BÁN LẺ ĐIỆN CHO HÀNH CHÍNH SỰ NGHIỆP