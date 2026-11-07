Lương tối thiểu vùng tăng từ năm 2027: Những khoản tiền nào của người lao động được điều chỉnh?

Nhiều khoản tiền được điều chỉnh theo lương tối thiểu vùng

Theo Nghị định số 399/2026/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức lương tối thiểu đối với người lao động làm việc theo hợp đồng lao động, từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu tháng được điều chỉnh tăng tại cả 4 vùng.

Cụ thể, mức lương tối thiểu vùng I là 5,7 triệu đồng/tháng; vùng II là 5,08 triệu đồng/tháng; vùng III là 4,45 triệu đồng/tháng và vùng IV là 4,04 triệu đồng/tháng. So với mức hiện hành, mức tăng dao động từ 310.000 - 390.000 đồng/tháng.

Đối với lương tối thiểu theo giờ, mức áp dụng tương ứng tại vùng I là 27.400 đồng; vùng II là 24.400 đồng; vùng III là 21.400 đồng và vùng IV là 19.400 đồng.

Một trong những khoản có liên quan trực tiếp đến việc tăng lương tối thiểu vùng là tiền lương tháng làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) bắt buộc.

Theo quy định của Luật BHXH năm 2024 và các văn bản hướng dẫn, tiền lương làm căn cứ đóng BHXH bắt buộc đối với người lao động thuộc nhóm áp dụng mức lương do người sử dụng lao động quyết định không được thấp hơn mức lương tối thiểu vùng tại thời điểm đóng.Do đó, từ ngày 1/1/2027, mức tiền lương tháng đóng BHXH bắt buộc tối thiểu cũng được điều chỉnh tương ứng: vùng I là 5,7 triệu đồng; vùng II là 5,08 triệu đồng; vùng III là 4,45 triệu đồng và vùng IV là 4,04 triệu đồng.

Nhiều khoản tiền được điều chỉnh theo lương tối thiểu vùng. Ảnh: L.H

Đối với người lao động đang có mức tiền lương làm căn cứ đóng BHXH cao hơn mức tối thiểu mới, việc điều chỉnh mức đóng sẽ phụ thuộc vào tiền lương và các khoản phụ cấp, bổ sung thuộc diện tính đóng theo quy định.

Đáng chú ý, tiền lương tháng đóng BHXH là một trong những căn cứ quan trọng để tính hưởng lương hưu và các chế độ BHXH khác. Vì vậy, việc điều chỉnh tiền lương làm căn cứ đóng có thể tác động đến quyền lợi an sinh lâu dài của người lao động, tùy thuộc vào thời gian đóng và mức đóng trong toàn bộ quá trình tham gia.

Bên cạnh đó, tiền lương ngừng việc cũng là khoản chịu tác động khi lương tối thiểu vùng tăng.

Theo Điều 99 Bộ luật Lao động năm 2019, trường hợp phải ngừng việc do lỗi của người sử dụng lao động, người lao động được trả đủ tiền lương theo hợp đồng lao động. Nếu ngừng việc do lỗi của người lao động khác trong cùng đơn vị, người lao động phải ngừng việc được trả lương theo thỏa thuận nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu.

Như vậy, từ ngày 1/1/2027, mức lương tối thiểu mới sẽ là căn cứ bảo đảm quyền lợi tiền lương trong những trường hợp ngừng việc thuộc diện áp dụng quy định này. Mức sàn tương ứng là 5,7 triệu đồng/tháng tại vùng I; 5,08 triệu đồng/tháng tại vùng II; 4,45 triệu đồng/tháng tại vùng III và 4,04 triệu đồng/tháng tại vùng IV.

Tăng mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa

Căn cứ theo quy định của Luật Việc làm 2025, áp dụng từ ngày 1/1/2026, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp hằng tháng bằng 60% mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm thất nghiệp của 6 tháng đã đóng bảo hiểm thất nghiệp gần nhất, trước khi chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc, hoặc chấm dứt làm việc.

Mức tối đa không quá 5 lần mức lương tối thiểu tháng theo vùng do Chính phủ công bố, được áp dụng tại tháng cuối cùng đóng bảo hiểm thất nghiệp.

Như vậy, khi tăng lương tối thiểu từ 1/1/2027, thì người lao động cũng sẽ được hưởng mức trợ cấp thất nghiệp cao hơn khi mất việc.

Chiếu theo các vùng lương, mức hưởng trợ cấp thất nghiệp tối đa của người lao động tăng tương ứng như sau: Vùng 1 tăng lên 28,5 triệu đồng; vùng 2 tăng lên 25,4 triệu đồng; vùng 3 tăng lên 22,25 triệu đồng; vùng 4 tăng lên 20,2 triệu đồng.

Cũng theo quy định của pháp luật lao động hiện hành, người lao động chuyển sang làm công việc khác so với hợp đồng lao động được trả lương theo công việc mới.

Nếu tiền lương của công việc mới thấp hơn tiền lương của công việc cũ, thì được giữ nguyên tiền lương của công việc cũ trong thời hạn 30 ngày làm việc.

Tiền lương theo công việc mới ít nhất phải bằng 85% tiền lương của công việc cũ, nhưng không thấp hơn mức lương tối thiểu. Do đó, khi tăng lương tối thiểu, thì mức tiền lương tối thiểu khi chuyển công việc cũng sẽ tăng.