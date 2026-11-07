Quốc hội quyết nghị mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2027 từ 10% trở lên

Tiếp tục chương trình Kỳ họp thứ 2, sáng 7/11, với 467/469 đại biểu tham gia biểu quyết tán thành, Quốc hội thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 .

Quốc hội biểu quyết thông qua Nghị quyết về kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027.

Đặt mục tiêu GDP bình quân đầu người khoảng 6.100 USD

Nghị quyết xác định năm 2027 là năm tăng tốc, bứt phá, tạo đà, tạo thế, tạo lực để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Trong đó, Quốc hội quyết nghị tập trung quyết liệt phấn đấu tăng trưởng kinh tế từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn; lấy hiệu quả thực chất, năng suất và đời sống Nhân dân làm thước đo.

Quốc hội yêu cầu đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với phân bổ nguồn lực; chuyển mạnh từ chủ trương sang thực thi, xác định rõ trách nhiệm, tiến độ, kết quả; vận hành thông suốt, hiệu quả chính quyền địa phương 2 cấp.

Gắn kết hài hòa phát triển kinh tế với văn hóa, xã hội, môi trường; bảo đảm an sinh xã hội. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí. Củng cố quốc phòng, an ninh; đẩy mạnh đối ngoại, hội nhập quốc tế, công tác dân vận, truyền thông chính sách.

Theo các chỉ tiêu chủ yếu được Quốc hội thông qua, tốc độ tăng GDP năm 2027 phấn đấu đạt từ 10% trở lên. Trong đó, khu vực công nghiệp - xây dựng tăng 12,2%; dịch vụ tăng 9,8%; nông, lâm nghiệp và thủy sản phấn đấu tăng 3,8%, hướng tới đạt 4%.

GDP bình quân đầu người dự kiến đạt khoảng 6.100 USD; tốc độ tăng chỉ số giá tiêu dùng (CPI) khoảng 4,5%.

Quốc hội đặt mục tiêu tốc độ tăng chỉ số sản xuất công nghiệp (IIP) đạt 11,5-12,5%; tỷ trọng công nghiệp chế biến, chế tạo trong GDP đạt 25,4%; tốc độ tăng năng suất lao động đạt 8,6%.

Tổng vốn đầu tư thực hiện toàn xã hội dự kiến đạt 36-38% GDP; tỷ trọng kinh tế số trong GDP khoảng 23,5%.

Về thương mại, nghị quyết xác định mục tiêu tăng trưởng giá trị kim ngạch xuất khẩu hàng hóa 15%, nhập khẩu 12%; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 14%.

Doanh số thương mại điện tử được đặt mục tiêu tăng 15-17%; số lượt khách quốc tế đến Việt Nam đạt 28-29 triệu lượt.

Hải Phòng được giao mục tiêu tăng trưởng cao nhất nước

Đáng chú ý, Quốc hội cũng thông qua mục tiêu tăng trưởng GRDP năm 2027 của 34 tỉnh, thành phố.

Trong đó, Hải Phòng được giao mục tiêu tăng trưởng 13%, cao nhất cả nước; Quảng Ninh 12%; Hà Nội 11%; TP.HCM 10,4%; Đà Nẵng 11%; Đồng Nai 11%.

Một số địa phương có mục tiêu tăng trưởng dưới 10%, gồm: Sơn La 9,3%, Quảng Trị 9%, Quảng Ngãi 9% và Đồng Tháp 8,7%.