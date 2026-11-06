Một công ty có đến 1 triệu nhân viên toàn cầu, riêng 140.000 người làm việc tại một thành phố của Việt Nam

Một nhà máy sản xuất của Foxconn tại Houston, Texas (Ảnh: Hon Hai Technology Group)

Theo Cổng thông tin điện tử TP. Bắc Ninh, chiều 5/11, Văn phòng Tổng bộ Foxconn Việt Nam (Hà Nội), ông Nguyễn Hồng Thái - Bí thư Thành ủy Bắc Ninh cùng Đoàn công tác của thành phố đã đến thăm, làm việc với Tập đoàn Foxconn (Tập đoàn Khoa học kỹ thuật Hồng Hải).

Tại buổi làm việc, đại diện Tập đoàn Foxconn giới thiệu khái quát quá trình phát triển, mạng lưới sản xuất toàn cầu, tình hình hoạt động tại Việt Nam và chiến lược phát triển trong thời gian tới.

Foxconn là tập đoàn công nghệ hàng đầu thế giới trong lĩnh vực sản xuất điện tử, hiện có mạng lưới hoạt động tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ.

Có mặt tại Việt Nam từ 2007, Tập đoàn từng bước mở rộng hoạt động tại nhiều địa phương, trong đó Bắc Ninh là một trong những địa bàn sản xuất trọng điểm. Đến nay, Foxconn đã triển khai 22 dự án tại Bắc Ninh, tạo việc làm cho khoảng 140.000 lao động.

Theo giới thiệu từ đại diện Foxconn, cùng với mở rộng sản xuất, tập đoàn đang đẩy mạnh chuyển dịch sang các lĩnh vực công nghệ cao. Theo chiến lược “3+3+3”, Tập đoàn tập trung phát triển ba ngành công nghiệp gồm xe điện, y tế số và robot; ba công nghệ cốt lõi là trí tuệ nhân tạo, bán dẫn và truyền thông thế hệ mới; đồng thời thúc đẩy sản xuất thông minh, xe điện thông minh và thành phố thông minh.

Các đại biểu tham dự buổi làm việc tại Văn phòng Tổng bộ Foxconn Việt Nam (Ảnh: Cổng thông tin điện tử thành phố Bắc Ninh)

Tại buổi làm việc, ông Nguyễn Hồng Thái đánh giá cao quá trình phát triển của Foxconn và những đóng góp của Tập đoàn đối với Bắc Ninh trong gần hai thập kỷ qua, nhất là trong phát triển công nghiệp, giải quyết việc làm và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh ghi nhận sự đóng góp của Foxconn cùng cộng đồng doanh nghiệp vào quá trình phát triển, tạo nền tảng để Bắc Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

Ông Nguyễn Hồng Thái bày tỏ mong muốn Foxconn tiếp tục mở rộng sản xuất, đồng thời tham gia sâu hơn vào phát triển công nghệ, kết nối doanh nghiệp địa phương với chuỗi cung ứng của Tập đoàn và hợp tác đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao.

Bí thư Thành ủy Bắc Ninh đề nghị Foxconn quan tâm bảo đảm đời sống, an sinh xã hội cho người lao động; phát huy mạng lưới đối tác quốc tế để giới thiệu thêm các nhà đầu tư đến Bắc Ninh; tích cực tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chính sách thu hút, hỗ trợ đầu tư của thành phố; chủ động phản ánh những khó khăn, vướng mắc để các cơ quan chức năng của thành phố kịp thời phối hợp tháo gỡ.

Thành phố cam kết mạnh mẽ trong việc cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; hoàn thiện hạ tầng kỹ thuật; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và chủ động phối hợp giải quyết dứt điểm các vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi nhất để Foxconn cùng các doanh nghiệp mở rộng sản xuất, phát triển bền vững và lâu dài.

Ông Châu Nghĩa Văn - Tổng Giám đốc Foxconn Việt Nam đánh giá cao môi trường đầu tư và sự phối hợp kịp thời của địa phương trong giải quyết những khó khăn liên quan đến hạ tầng, điều kiện sản xuất, góp phần giúp doanh nghiệp ổn định và từng bước mở rộng hoạt động.

Đại diện Foxconn Việt Nam khẳng định, Tập đoàn tiếp tục xác định Bắc Ninh là địa bàn quan trọng trong chiến lược phát triển tại Việt Nam; cam kết gắn bó lâu dài, mở rộng sản xuất, tạo thêm việc làm và đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của thành phố.