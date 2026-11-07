Kiểm tra tuyến cao tốc 43.700 tỷ đồng, sở hữu hai hầm xuyên núi dài tổng cộng 5,75km, Phó Thủ tướng chỉ đạo nhà thầu thực hiện nghiêm nghĩa vụ bảo hành 5 năm sau khi hoàn thành

Phối cảnh gói thầu XL02, cao tốc Quy Nhơn - Pleiku (Ảnh: Đèo Cả)

Tiến độ dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku

Theo Cổng thông tin điện tử Chính phủ, sáng 7/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc đã kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku.

Về tiến độ thi công, đại diện đơn vị quản lý dự án cho biết, cả ba dự án thành phần đã triển khai thi công. Trong đó, dự án thành phần 1 và 3 khởi công ngày 19/12/2025; dự án thành phần 2 khởi công ngày 19/8.

Với gói thầu XL01 dài 12km, các nhà thầu đã huy động hơn 300 máy móc, thiết bị, hơn 500 nhân lực, triển khai trên 32 mũi thi công. Các hạng mục đang được tập trung thực hiện gồm xử lý nền đất yếu, đắp nền đường, thi công hệ thống thoát nước và các công trình trên tuyến. Nhà thầu phấn đấu thông xe kỹ thuật gói thầu vào ngày 31/12/2027 và hoàn thành trong năm 2028.

Đại diện đơn vị quản lý dự án cho biết, nguồn vật liệu đất đắp cơ bản được bảo đảm, song việc vận chuyển đến công trường còn gặp khó khăn do một số tuyến đường dân sinh nhỏ hẹp, đồng thời ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân. Bên cạnh đó, một số vị trí có nền đường đắp cao, lên tới khoảng 12m, đòi hỏi phải thực hiện các biện pháp kỹ thuật phù hợp, kiểm soát độ lún trong quá trình thi công.

Với gói thầu XL02 có giá trị xây lắp khoảng 2.000 tỷ đồng, nhà thầu đã huy động hơn 500 máy móc, thiết bị, hơn 1.000 nhân lực, tổ chức 32 mũi thi công. Giá trị thực hiện đạt hơn 360 tỷ đồng, tương đương khoảng 18% giá trị gói thầu.

Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Gia Túc kiểm tra tiến độ thi công Dự án đường bộ cao tốc Quy Nhơn - Pleiku - Ảnh: chinhphu.vn/Phương Nguyên

Đối với cầu sông Kôn, công trình có 28 nhịp, chiều dài hơn 1,1 km. Theo báo cáo của nhà thầu, đã thi công được 11 trụ, mố cầu; hoàn thành hơn 230/330 cọc khoan nhồi và đúc được 70/260 dầm cầu. Do tiến độ gói thầu XL02 còn chậm so với kế hoạch, các đơn vị đang tập trung nhân lực, thiết bị, tổ chức các mũi thi công để bù lại tiến độ.

Với dự án thành phần 2, đại diện đơn vị quản lý dự án báo cáo, tuyến đi qua khu vực địa hình đồi núi phức tạp, với hai hầm xuyên núi An Khê và Mang Yang, tổng chiều dài khoảng 5,75km, cùng hai cầu đặc biệt có trụ cao trên 105m. Các nhà thầu đang triển khai tiếp cận cửa hầm, tập kết máy móc, thiết bị và tổ chức thi công những hạng mục ban đầu.

Khó khăn chủ yếu là địa hình chia cắt, việc mở đường tiếp cận cửa hầm và vận chuyển vật liệu gặp nhiều trở ngại, trong khi các công trình hầm, cầu có yêu cầu cao về kỹ thuật và tổ chức thi công.

Sau khi dự án hoàn thành, các nhà thầu phải thực hiện nghiêm nghĩa vụ bảo hành 5 năm

Qua kiểm tra và nghe báo cáo, Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc biểu dương những nỗ lực của tỉnh Gia Lai trong công tác giải phóng mặt bằng, tạo điều kiện để các nhà thầu triển khai thi công. Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý tiếp tục xử lý những vướng mắc còn lại, nhất là việc vận chuyển vật liệu và tiếp cận các vị trí thi công có địa hình phức tạp.

Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh, tuyến cao tốc Quy Nhơn - Pleiku đi qua khu vực Tây Nguyên có địa hình đa dạng, phức tạp, đặc biệt hai hầm xuyên núi An Khê và Mang Yang đòi hỏi kỹ thuật thi công cao. Vì vậy, việc đẩy nhanh tiến độ phải đi đôi với bảo đảm chất lượng, an toàn và tuân thủ nghiêm các yêu cầu kỹ thuật, không vì tiến độ mà ảnh hưởng đến chất lượng công trình.

Phó Thủ tướng Thường trực lưu ý các nhà thầu phải đặc biệt chú trọng kiểm soát chất lượng tại những vị trí có nền đất yếu, nền đường đắp cao, có nguy cơ lún; thực hiện các biện pháp thi công phù hợp với điều kiện thực tế, bảo đảm an toàn đối với các công trình cầu, hầm phức tạp.

Đồng thời, Phó Thủ tướng Thường trực nhấn mạnh trách nhiệm của nhà thầu đối với chất lượng công trình sau khi hoàn thành, trong đó có việc thực hiện nghiêm nghĩa vụ bảo hành theo hợp đồng với thời hạn 5 năm.

Phó Thủ tướng Thường trực Phạm Gia Túc cũng yêu cầu rà soát kỹ năng lực thực tế của các nhà thầu, nhất là khả năng huy động nhân lực, máy móc, thiết bị trong điều kiện một số doanh nghiệp cùng lúc đảm nhận nhiều dự án, bảo đảm đủ nguồn lực để tổ chức thi công theo tiến độ và yêu cầu kỹ thuật.