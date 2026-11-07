Gia Lai: Đề xuất chi 236 tỷ đồng nâng cấp đường lăn sân bay Phù Cát

Một góc sân bay Phù Cát, tỉnh Gia Lai. Ảnh: ĐS.

Ngày 7/11, UBND tỉnh Gia Lai xác nhận, UBND tỉnh đã có văn bản gửi Bộ Xây dựng và Cục Hàng không Việt Nam đề nghị xem xét, chấp thuận chủ trương đầu tư nâng cấp, cải tạo hệ thống đường lăn tại Cảng hàng không Phù Cát, bảo đảm khả năng tiếp nhận, khai thác tàu bay Code E.

Theo quy hoạch được phê duyệt, Cảng hàng không Phù Cát được định hướng phát triển đạt quy mô cấp sân bay 4E, đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế, xã hội, gắn với bảo đảm quốc phòng, an ninh khu vực duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên.

Thời gian qua, tỉnh Gia Lai đã tập trung triển khai Dự án đầu tư xây dựng đường cất hạ cánh số 2 và các công trình đồng bộ khu bay tại sân bay Phù Cát. Đến nay, đường cất hạ cánh số 2 đã hoàn thành và đưa vào khai thác từ ngày 29/10/2026, song song với đường cất hạ cánh số 1 hiện hữu.

Công trình đáp ứng khai thác các loại tàu bay Code C như A320, A321, đồng thời có khả năng tiếp nhận tàu bay Code E như B777, B787, A330, A350.

Tuy nhiên, theo UBND tỉnh Gia Lai, đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn hiện hữu đã được khai thác hơn 60 năm. Kết cấu mặt đường bê tông xi măng xuống cấp, xuất hiện nhiều hư hỏng, ảnh hưởng đến điều kiện khai thác an toàn và phát sinh nhu cầu duy tu, sửa chữa thường xuyên.

Sức chịu tải của đường cất hạ cánh số 1 và hệ thống đường lăn hiện chỉ đáp ứng khai thác tàu bay Code C. Đối với tàu bay Code E, việc khai thác phải hạn chế đáng kể tải trọng, làm giảm hiệu quả khai thác thương mại của các hãng hàng không.

Sân đỗ tàu bay tại Cảng hàng không Phù Cát hiện có 8 vị trí đỗ, chủ yếu đáp ứng khai thác tàu bay Code C. Trong khi đó, sức chịu tải mặt đường tại các vị trí đỗ chưa đồng đều.

Trước thực tế này, UBND tỉnh Gia Lai cho rằng, việc nâng cấp, cải tạo hệ thống đường lăn là yêu cầu cần thiết, nhằm hoàn thiện hạ tầng khu bay, bảo đảm tính đồng bộ trong khai thác, tạo điều kiện cho tàu bay Code E di chuyển ra, vào sân đỗ, đồng thời phát huy hiệu quả đầu tư đường cất hạ cánh số 2.

Theo phương án đề xuất, các hạng mục đầu tư gồm xây dựng, cải tạo đường lăn song song E5 với kích thước 795 x 23m, lề mỗi bên rộng 7,5m; đường lăn E2 có kích thước 206,5 x 23m, lề mỗi bên rộng 7,5m.

Dự án cũng cải tạo nút giao giữa đường cất hạ cánh số 1 với các đường lăn nối B3, D3; đường lăn nối B3; một đoạn đường lăn song song B. Đồng thời, cải tạo đoạn đường cất hạ cánh hiện hữu giao với đường lăn nối, kích thước 180 x 45m; mở rộng đường lăn AC1, AC2 để kết nối với các vị trí đỗ số 5, 6, 7, 8, đáp ứng yêu cầu khai thác tàu bay Code E.

Tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 236 tỷ đồng, từ nguồn ngân sách địa phương và ngân sách Trung ương hỗ trợ. Thời gian thực hiện dự án dự kiến trong giai đoạn 2026-2028.

UBND tỉnh Gia Lai nhấn mạnh, quá trình triển khai thi công phải có phương án tổ chức hợp lý, bảo đảm hoạt động bay tại Cảng hàng không Phù Cát diễn ra an toàn, liên tục, không làm ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của sân bay.