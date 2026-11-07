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Chính phủ thông tin về biên chế, vị trí việc làm và tiền lương cán bộ, công chức

| | Kinh tế vĩ mô - Đầu tư

Chính phủ thông tin về biên chế, vị trí việc làm và tiền lương cán bộ, công chức

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Vị trí việc làm viên chức sẽ hoàn thành trong năm 2026

Chính phủ đã có báo cáo tiếp thu, giải trình ý kiến đại biểu Quốc hội về kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, trong đó có vấn đề vị trí việc làm, biên chế và tiền lương.

Liên quan đến vị trí việc làm, theo Nghị định số 361/2025 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm công chức, chậm nhất đến ngày 1/7/2026, các bộ, ngành, UBND cấp tỉnh chỉ đạo tổ chức thực hiện và ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm của cơ quan, tổ chức thuộc phạm vi quản lý.

Chính phủ cho biết, đến thời điểm này, về cơ bản, các bộ, cơ quan, tỉnh, thành phố đã phê duyệt vị trí việc làm của các cơ quan, tổ chức, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Trong khi đó, Nghị định số 232/2026 của Chính phủ quy định về vị trí việc làm viên chức thì chậm nhất đến ngày 1/7/2027, các bộ, địa phương phải ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc phạm vi quản lý.

Vị trí việc làm công chức sẽ hoàn thành trong Quý IV/2026.

Tuy nhiên, trong thời gian cơ quan, đơn vị có thẩm quyền chưa ban hành quyết định phê duyệt vị trí việc làm viên chức theo quy định, các quyết định phê duyệt vị trí việc làm ban hành trước đó được tiếp tục áp dụng trong quá trình tuyển dụng, sử dụng và quản lý viên chức.

Chính phủ nêu rõ, các đơn vị sự nghiệp thuộc bộ, cơ quan ngang bộ, UBND cấp tỉnh và cấp xã đang triển khai việc xác định vị trí việc làm theo quy định tại Nghị định số 232/2026.

Ngoài ra, các bộ, cơ quan ngang bộ và UBND các tỉnh, thành phố đang triển khai việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm theo Kết luận của Bộ Chính trị và Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương và hoàn thành trong Quý IV/2026.

Cải thiện đời sống của cán bộ, công chức

Về biên chế, Chính phủ cho biết, ngày 2/6/2026, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 185 giao biên chế cho các tỉnh, thành phố năm 2026; Ban Tổ chức Trung ương đã ban hành các Quyết định giao biên chế cho từng địa phương.

Trên cơ sở đó, cơ quan có thẩm quyền địa phương đã ban hành quyết định giao biên chế đối với từng cơ quan, tổ chức, đơn vị thuộc phạm vi quản lý của địa phương theo quy định.

Nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương trình cấp có thẩm quyền.

Đối với biên chế của bộ, cơ quan ngang bộ, Bộ Chính trị đã ban hành Quyết định số 191. Trên cơ sở đó, Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ đã ban hành Quyết định số 420 về biên chế các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài, cơ quan Đảng ủy Chính phủ đến hết năm 2026.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ký ban hành 15 quyết định giao biên chế đến hết năm 2026 đối với từng bộ, cơ quan ngang bộ theo nhiệm vụ được Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ giao.

Về biên chế giai đoạn 2027-2031, Chính phủ cho biết đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với Ban Tổ chức Trung ương thực hiện việc rà soát, hoàn thiện vị trí việc làm, xác định nhu cầu nhân lực và xây dựng phương án biên chế trong hệ thống chính trị theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Trung ương.

Dự kiến, Ban Tổ chức Trung ương sẽ báo cáo Bộ Chính trị về phương án biên chế giai đoạn 2027 - 2031 của hệ thống chính trị trong Quý IV/2026.

Về tiền lương, phụ cấp, Chính phủ nêu rõ, thực hiện nhiệm vụ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư giao tại Kết luận số 174; Kết luận số 186; Kết luận số 206, Chính phủ ban hành 3 Nghị định.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành 3 Thông tư để kịp thời thực hiện một số loại phụ cấp đối với cán bộ, công chức , viên chức, lực lượng vũ trang sau sắp xếp tổ chức bộ máy và tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp. Qua đó, đã cải thiện đời sống của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Bên cạnh đó, thực hiện ý kiến chỉ đạo của Bộ Chính trị và Ban Bí thư, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Nội vụ phối hợp với các bộ, cơ quan liên quan nghiên cứu, đề xuất chính sách tiền lương theo tinh thần Nghị quyết Đại hội XIV để báo cáo cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định.

Theo Luân Dũng

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