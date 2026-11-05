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Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng E10 về sát 21.000 đồng/lít

| | Thị trường

Trong kỳ điều hành thường lệ chiều 5/11, giá bán lẻ các loại xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, sau khi vừa giảm trong đêm 3/11.

Theo đó, giá xăng E5 RON92 giảm 2.305 đồng/lít đồng/lít, không cao hơn 20.898 đồng/lít. Xăng E10 RON95-III giảm 2.075 đồng/lít, không cao hơn 21.156 đồng/lít. Dầu diesel giảm 180 đồng/lít, không cao hơn 28.696 đồng/lít. Dầu mazut giảm 1.969 đồng/kg, không cao hơn 22.005đồng/kg.

Trong kỳ điều hành này, liên Bộ Công Thương - Tài chính trích lập quỹ bình ổn giá xăng dầu (nguồn tạm ứng từ ngân sách Nhà nước) đối với mặt hàng xăng sinh học 700 đồng/lít, dầu mazut: 500 đồng/kg.

Giá xăng dầu tiếp tục giảm mạnh, xăng E10 về sát 21.000 đồng/lít - Ảnh 1.

Giá xăng dầu được điều chỉnh giảm lần thứ hai liên tiếp chỉ sau 3 ngày. (Ảnh: Minh Đức).

Theo liên Bộ Công Thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này chịu ảnh hưởng của các yếu tố chủ yếu như: kết quả bầu cử giữa nhiệm kỳ tại Mỹ cho thấy Đảng Dân chủ thắng Đảng Cộng hòa, Tổng thống Mỹ thừa nhận cuộc xung đột với Iran là một trong những nguyên nhân góp phần dẫn đến thất bại của Đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ; Tập đoàn Dầu khí Quốc gia Saudi Arabia (Saudi Aramco) đẩy mạnh kế hoạch mở rộng hệ thống đường ống vận chuyển dầu thô; xung đột giữa Nga với Ucraina tiếp diễn, … Các yếu tố nêu trên khiến giá thành phẩm xăng dầu thế giới những ngày qua có diễn biến giảm là chủ yếu.

Giá thành phẩm xăng dầu thế giới bình quân giữa kỳ điều hành giá ngày 03/11/2026 và kỳ điều hành ngày 05/11/2026 là: 112,615 USD/thùng xăng RON92 dùng để pha chế xăng E5RON92 (giảm 14,798 USD/thùng, tương đương giảm 11,61%); 113,865 USD/thùng xăng RON95 dùng để pha chế xăng E10RON95-III (giảm 14,048 USD/thùng, tương đương giảm 10,98%); 163,595 USD/thùng dầu điêzen 0,05S (giảm 0,722 USD/thùng, tương đương giảm 0,44%); 732,785 USD/tấn dầu mazut 180CST 3,5S (giảm 93,218 USD/tấn, tương đương giảm 11,29%).

Giá bán xăng dầu của các nước lân cận Việt Nam ngày 05/11/2026.

Về giá xăng: Thái Lan: 32.001 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 31.887 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Lào: 47.148 VNĐ/lít; Trung Quốc: 36.125 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 21.156 VNĐ/lít.

Về giá dầu: Thái Lan: 33.333 VNĐ/lít (Chính phủ trợ giá); Campuchia: 35.676 VNĐ/lít; Lào: 40.344 VNĐ/lít; Trung Quốc: 33.032 VNĐ/lít (Chính phủ khống chế giá); Việt Nam: không cao hơn 28.696 VNĐ/lít.

Giá xăng dầu của Việt Nam hiện đang ở mức thấp so với các nước có chung đường biên giới.

Giá xăng giảm liên tiếp: Người dân, doanh nghiệp tiết kiệm được bao nhiêu?

Theo Phạm Duy/VTC News

VTC News

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