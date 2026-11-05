Một thương hiệu ô tô Trung Quốc tung ưu đãi lớn dịp sinh nhật 2 năm, nhiều mẫu SUV giảm hàng chục triệu đồng

Omoda & Jaecoo Việt Nam vừa triển khai chương trình ưu đãi "Ba Không" nhân dịp kỷ niệm 2 năm thương hiệu có mặt tại thị trường Việt Nam. Đây là chương trình hỗ trợ khách hàng với ba chính sách gồm 0 đồng lệ phí trước bạ, 0 đồng lãi suất và 0 đồng trả trước, áp dụng theo điều kiện cụ thể của từng mẫu xe và chương trình.

Trong danh mục sản phẩm được hưởng ưu đãi, Omoda C5 là một trong những mẫu xe có mức giá sau hỗ trợ đáng chú ý. Cụ thể, khách hàng mua xe được hỗ trợ lệ phí trước bạ với giá trị tương đương lên đến 69,9 triệu đồng tùy phiên bản. Riêng phiên bản C5 Luxury có thêm lựa chọn lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, với tỷ lệ vay lên đến 90%.

Sau khi áp dụng ưu đãi trực tiếp, giá bán Omoda C5 còn từ 459,1 triệu đồng. Trong khi đó, mẫu C5 SHS-H sử dụng công nghệ Super Hybrid System được hỗ trợ lệ phí trước bạ trị giá từ 50-80 triệu đồng. Khách hàng cũng có thể lựa chọn chính sách lãi suất 0% trong 12 tháng đầu. Giá sau ưu đãi của hai phiên bản Premium và Flagship lần lượt từ 614 triệu đồng và 664 triệu đồng.

Ở nhóm sản phẩm mới, Jaecoo J5 mang đến ba lựa chọn động lực gồm động cơ xăng, hybrid và thuần điện. Phiên bản J5 Premium được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 76 triệu đồng, đưa giá bán sau ưu đãi xuống còn từ 523 triệu đồng. Hai phiên bản J5 SHS-H Premium và Flagship có giá sau ưu đãi lần lượt từ 629 triệu đồng và 699 triệu đồng, với mức hỗ trợ tương đương 40-50 triệu đồng.

Đáng chú ý, phiên bản Jaecoo J5 EV Flagship được áp dụng chính sách sạc miễn phí trong 20 năm hoặc lựa chọn hỗ trợ lãi suất 0% trong 12 tháng đầu, với tỷ lệ vay lên đến 90%, theo điều kiện chương trình.

Với nhóm SUV cỡ lớn hơn, Jaecoo J7 Flagship được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 70 triệu đồng, giá sau ưu đãi từ 709 triệu đồng. Phiên bản J7 AWD Flagship có giá từ 779 triệu đồng. Trong khi đó, Jaecoo J7 SHS-P được hỗ trợ lệ phí trước bạ tương đương 90 triệu đồng, cùng các lựa chọn hỗ trợ tài chính hoặc quà tặng theo chương trình. Giá sau ưu đãi của J7 PHEV Premium và Flagship lần lượt từ 789 triệu đồng và 879 triệu đồng.

Sau hai năm hiện diện tại Việt Nam, Omoda & Jaecoo đang từng bước mở rộng danh mục sản phẩm và hệ thống phân phối, đồng thời đẩy mạnh các hoạt động kết nối khách hàng.

Tại Hội nghị khách hàng quốc tế Chery 2026, tập đoàn Chery đã giới thiệu những định hướng công nghệ mới trong các lĩnh vực năng lượng sạch, trí tuệ nhân tạo và giải pháp di chuyển tương lai. Đây là những lĩnh vực được doanh nghiệp xác định là trọng tâm trong chiến lược phát triển hệ sinh thái công nghệ và ô tô thời gian tới.

Tại Việt Nam, một trong những bước đi đáng chú ý của Omoda & Jaecoo là dự án nhà máy sản xuất ô tô tại Hưng Yên, được đầu tư bởi liên doanh giữa Tập đoàn Geleximco và Tập đoàn Chery. Dự án có quy mô hơn 380.000 m², tổng vốn đầu tư 8.125 tỷ đồng và công suất thiết kế 120.000 xe/năm, dự kiến đi vào hoạt động trong năm nay.



