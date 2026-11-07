Nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á công bố tăng trưởng GDP quý 3/2026 vượt kỳ vọng, cao hay thấp so với Việt Nam?

GDP Indonesia quý III/2026 tăng 5,47% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn dự báo của thị trường và mức tăng 5,29% trong quý II.

Số liệu do Cơ quan Thống kê Indonesia công bố ngày 5/11 cho thấy nền kinh tế lớn nhất Đông Nam Á tiếp tục duy trì đà tăng trưởng. Kết quả quý III vượt mức dự báo 5,18% trong cuộc khảo sát của Reuters.

Theo cơ quan thống kê, động lực tăng trưởng đến từ các lĩnh vực như công nghiệp chế biến, chế tạo, trong đó có hoạt động chế biến dầu cọ phục vụ sản xuất nhiên liệu khi Indonesia mở rộng chương trình sử dụng nhiên liệu sinh học bắt buộc.

Kết quả này được ghi nhận trong bối cảnh tâm lý nhà đầu tư đối với Indonesia suy yếu trong năm nay. Các kế hoạch tài khóa và định hướng chính sách của chính phủ đang chịu sự xem xét kỹ lưỡng hơn, trong khi thị trường chứng khoán vẫn đối mặt với nguy cơ bị hạ xếp hạng.

Ngân sách nhà nước năm 2026 của Indonesia được xây dựng trên giả định tăng trưởng kinh tế đạt 5,4%. Tuy nhiên, Bộ trưởng Tài chính Suahasil Nazara cho rằng mức tăng thực tế có thể nhỉnh hơn, đạt khoảng 5,5%.

Mức kỳ vọng này nằm trong khoảng dự báo tăng trưởng GDP từ 4,9% đến 5,7% của Ngân hàng Trung ương Indonesia. Tại cuộc họp tháng trước, cơ quan này đánh giá nền kinh tế trong nước vẫn có sức chống chịu, song cần tiếp tục được củng cố.

Trước đó, số liệu của Cục Thống kê (Bộ Tài chính) cho biết, tổng sản phẩm trong nước (GDP) quý 3/2026 ước tính tăng 9,95% so với cùng kỳ năm trước, cao hơn mức tăng 8,15% của quý 1 và 8,81% của quý 2.

Đây cũng là mức tăng cao nhất trong bốn năm gần đây, vượt mức 5,38% của quý III/2023, 7,43% của quý 3/2024 và 8,23% của quý 3/2025. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,21%, đóng góp 5,14% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 12,50%, đóng góp 51,57%; khu vực dịch vụ tăng 9,54%, đóng góp 43,29%.

Về sử dụng GDP quý III/2026, tiêu dùng cuối cùng tăng 8,96% so với cùng kỳ năm trước; tích lũy tài sản tăng 21,39%; xuất khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 23,27%; nhập khẩu hàng hóa và dịch vụ tăng 28,75%.

Tính chung 9 tháng năm 2026, GDP ước tăng 9,01% so với cùng kỳ năm trước, cao nhất trong 15 năm qua. Trong đó, khu vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng 4,02%, đóng góp 5,35% vào mức tăng tổng giá trị tăng thêm của toàn nền kinh tế; khu vực công nghiệp và xây dựng tăng 11,21%, đóng góp 49,62%; khu vực dịch vụ tăng 8,69%, đóng góp 45,03%.