Giao tăng trưởng 2 con số cho 30 tỉnh thành, Hải Phòng cao nhất

Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2027 đã được Quốc hội thông qua vào sáng 7/11. Trong đó, Quốc hội đã giao chỉ tiêu tăng trưởng cụ thể cho từng lĩnh, vực và từng địa phương.

Đáng chú ý, cả 9 thành phố trực thuộc Trung ương đều được giao chỉ tiêu mức tăng trưởng hai con số trong năm 2027.

Trong đó, thành phố Hải Phòng có mức tăng trưởng cao nhất là 13%, kế đến là Quảng Ninh với 12%.

Hai “đầu tàu” lớn nhất cả nước là Hà Nội được giao chỉ tiêu tăng trưởng 11,1%; TPHCM là 10,4%.

Hà Nội được giao chỉ tiêu tăng trưởng 11,1%; TPHCM là 10,4%.

Các thành phố còn lại gồm Bắc Ninh (10,5%), Huế (10%), Đà Nẵng (11%), Đồng Nai (11%) và Cần Thơ (10,6%).

Trong số các địa phương còn lại, có 3 tỉnh được giao chỉ tiêu tăng trưởng 11% gồm Phú Thọ, Thanh Hóa và Lâm Đồng.

Ngược lại, có 4 tỉnh được giao chỉ tiêu dưới 10%, trong đó Sơn La tăng trưởng ở mức 9,3%, Quảng Trị và Quảng Ngãi đều có mức tăng trưởng 9%. Tỉnh được Quốc hội giao chỉ tiêu tăng trưởng thấp nhất là Đồng Tháp với 8,7%.

Các tỉnh còn lại như Lai Châu, Điện Biên, Lào Cai, Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Hưng Yên, Ninh Bình, Nghệ An, Hà Tĩnh… đều được giao chỉ tiêu tăng trưởng từ 10% trở lên.

Nghị quyết đặt mục tiêu phấn đấu tăng trưởng GDP từ 10% trở lên gắn với giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn.

Quốc hội cũng lưu ý đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình phát triển, công nghiệp hóa, hiện đại hóa; phát triển mạnh các thành phần kinh tế, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả, năng lực tự chủ và sức cạnh tranh của nền kinh tế.

Đồng thời cần tập trung đầu tư, bảo đảm tiến độ các công trình kết cấu hạ tầng chiến lược, đồng bộ, hiện đại; phát huy liên kết vùng, các cực tăng trưởng và khai thác hiệu quả các không gian phát triển mới.

Huy động nguồn tiền, vàng, ngoại tệ trong dân vào sản xuất kinh doanh

Trong báo cáo tiếp thu, giải trình, Chính phủ cho biết, 9 tháng đầu năm, kinh tế tiếp tục đạt được những kết quả quan trọng, tăng trưởng GDP đạt 9,01%, thuộc nhóm mức tăng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây, tạo khí thế, niềm tin và động lực mới cho phát triển.

“Kết quả đạt được nêu trên không chỉ thể hiện ở tốc độ tăng trưởng cao mà còn ở những chuyển biến tích cực về chất lượng tăng trưởng, cơ cấu kinh tế, năng lực sản xuất, huy động và sử dụng nguồn lực”, Chính phủ nhấn mạnh.

Chính phủ cho biết, năm 2027 sẽ chỉ đạo các bộ, ngành, địa phương quyết liệt triển khai trên các ngành, lĩnh vực để phấn đấu thực hiện các mục tiêu, trong đó triển khai cụ thể 11 nhóm nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm và 45 nhiệm vụ cụ thể.

Một số nhiệm vụ trọng tâm được Chính phủ nhấn mạnh là tiếp tục hoàn thiện đồng bộ thể chế, khơi thông và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực; thúc đẩy các động lực tăng trưởng truyền thống, tạo đột phá từ các động lực tăng trưởng mới.

Đồng thời, Chính phủ sẽ đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và nâng cao năng suất lao động.