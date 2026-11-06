Ông Nguyễn Mạnh Phấn 82 tuổi đến ngân hàng rút 240 triệu đồng sau cuộc gọi Zalo, nhân viên LPBank lập tức báo công an

Thông qua công tác phối hợp với các ngân hàng trên địa bàn, Công an phường Việt Trì, tỉnh Phú Thọ đã kịp thời ngăn chặn một vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, giúp người dân bảo toàn số tiền 240 triệu đồng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 30/10/2026, Công an phường Việt Trì nhận được thông tin từ Ngân hàng LPBank – Chi nhánh Phú Thọ về trường hợp một khách hàng có biểu hiện bất thường khi đến giao dịch rút 240 triệu đồng.

Công an phường Việt Trì phối hợp ngân hàng LPBank bảo vệ tài sản Nhân dân. Ảnh: Công an tỉnh Phú Thọ

Qua xác minh, khách hàng là ông Nguyễn Mạnh Phấn (sinh năm 1944, trú tại tổ dân phố Phượng Lâu, phường Vân Phú, tỉnh Phú Thọ). Trước đó, ông Phấn nhận được cuộc gọi video qua ứng dụng Zalo từ một tài khoản lạ. Bằng các thủ đoạn thao túng tâm lý, đối tượng đã khiến ông tin tưởng và có ý định rút tiền để chuyển cho người lạ theo yêu cầu.

Nhận thấy dấu hiệu bất thường, nhân viên Ngân hàng LPBank đã chủ động tạm dừng giao dịch, đồng thời thông báo cho Công an phường Việt Trì. Ngay sau đó, cán bộ Công an đã có mặt tại ngân hàng, phối hợp xác minh và trực tiếp tuyên truyền, giải thích để ông Phấn nhận diện phương thức, thủ đoạn lừa đảo.

Nhờ được hướng dẫn kịp thời, ông Phấn đã nhận thức được nguy cơ, quyết định dừng giao dịch, qua đó bảo toàn toàn bộ số tiền 240 triệu đồng.

Vụ việc cho thấy hiệu quả thiết thực trong công tác phối hợp giữa lực lượng Công an với các ngân hàng, tổ chức tín dụng trong phát hiện, ngăn chặn tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng; đồng thời thể hiện tinh thần trách nhiệm của nhân viên ngân hàng trong bảo vệ tài sản của khách hàng.

Qua đây, Công an phường Việt Trì khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước các cuộc gọi, tin nhắn từ số điện thoại, tài khoản không rõ nguồn gốc; tuyệt đối không cung cấp thông tin cá nhân, mật khẩu, mã OTP, thông tin tài khoản ngân hàng hoặc chuyển tiền theo yêu cầu của người lạ. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, cần bình tĩnh kiểm chứng thông tin và thông báo ngay cho cơ quan Công an gần nhất để được hỗ trợ.

Theo Cổng TTĐT Công an tỉnh Phú Thọ