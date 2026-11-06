Công an phát thông báo quan trọng liên quan đến giao dịch tại ngân hàng của người dân

Trước đó, bà D.T.H. (sinh năm 1968, trú tại phường Minh Xuân, tỉnh Tuyên Quang) đến Phòng giao dịch Phan Thiết, Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - Chi nhánh Tuyên Quang yêu cầu chuyển hơn 100 triệu đồng tiền mặt đến tài khoản người lạ.

Nhận thấy bà D.T.H. có biểu hiện lo lắng, giao dịch với số tiền lớn và có dấu hiệu bất thường, nhân viên ngân hàng đã chủ động tìm hiểu mục đích sử dụng số tiền. Qua trao đổi, bà cho biết thông qua các hội nhóm "kết bạn bốn phương" trên mạng xã hội Facebook, bà làm quen với một người đàn ông qua Facebook. Sau thời gian trò chuyện, người này gửi cho bà một đường link về "vòng quay may mắn" để tham gia quay giải thưởng.

Nhận thấy dấu hiệu bà D.T.H. có thể đang bị lừa đảo, nhân viên ngân hàng đã kịp thời trình báo Công an phường Minh Xuân.

Tiếp nhận thông tin, Công an phường Minh Xuân nhanh chóng cử cán bộ phối hợp với Phòng giao dịch ngân hàng làm việc với bà D.T.H. xác minh nội dung sự việc, phân tích những dấu hiệu bất thường và tuyên truyền, giải thích rõ phương thức, thủ đoạn của các đối tượng. Qua đó, lực lượng Công an giúp bà D.T.H. nhận diện nguy cơ bị lừa đảo, dừng giao dịch, kịp thời ngăn chặn việc chuyển thêm hơn 100 triệu đồng cho các đối tượng.

Sau vụ việc, bà D.T.H. viết thư cảm ơn Công an phường Minh Xuân và cán bộ Ngân hàng Vietinbank.

Trước đó, bà D.T.H. đã chuyển khoản cho các đối tượng gần 70 triệu đồng. Khi muốn nhận lại tiền gốc và giải thưởng được hứa hẹn, bà tiếp tục bị yêu cầu chuyển thêm hơn 100 triệu đồng với lý do chuyển tiền để kiểm tra giao dịch hoàn tất thủ tục để được rút tiền.

Qua vụ việc có thể thấy được thủ đoạn lừa đảo thông qua hình thức "vòng quay may mắn" trên không gian mạng khá tinh vi, các đối tượng thường lợi dụng mạng xã hội để quảng cáo những giải thưởng hấp dẫn, giá trị cao. Ban đầu, chúng có thể trả một khoản tiền nhỏ để tạo lòng tin, sau đó yêu cầu người tham gia chuyển tiền để rút tiền thưởng. Khi nạn nhân muốn rút tiền gốc, các đối tượng tiếp tục viện dẫn nhiều lý do như ngân hàng bị lỗi hay cần chuyển thêm tiền để hoàn tất giao dịch mới đủ điều kiện rút. Tâm lý muốn thu hồi số tiền đã bỏ ra khiến nhiều người tiếp tục chuyển tiền theo yêu cầu, càng lún sâu vào vòng xoáy lừa đảo và có nguy cơ mất toàn bộ tài sản.

Cơ quan Công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hành vi vòng quay may mắn; những hành vi yêu cầu chuyển tiền trước hoặc chuyển tiền để nhận quà. Tuyệt đối không chuyển tiền theo hướng dẫn của người lạ khi chưa xác minh rõ thông tin. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn, người dân cần dừng giao dịch, liên hệ ngay với ngân hàng và thông báo cho cơ quan Công an gần nhất để được hướng dẫn, xử lý kịp thời.