Đang nghỉ trong lán, công nhân ở Nghệ An thấy 6 sinh vật khổng lồ xuất hiện, lật tung giường tìm một thứ

Công nhân ở Nghệ An phát hiện những vị khách không mời giữa đêm

Khoảng 20h ngày 2/11, công nhân ở Nghệ An đang sinh hoạt tại khu vực nông trường cao su, chè thuộc bản Vều 2, xã Anh Sơn thì bất ngờ phát hiện những chuyển động khác thường ở khu vực gần lán trại. Điều khiến họ lo lắng là có tới 6 con voi rừng cùng xuất hiện, di chuyển gần nơi ăn ở và làm việc.

Khu vực này nằm gần rừng, nơi người dân đã quen với việc các loài động vật hoang dã thỉnh thoảng xuất hiện. Tuy nhiên, việc nhiều cá thể lớn tiến sát lán trại vào ban đêm vẫn tiềm ẩn nguy hiểm, đặc biệt khi công nhân đang sinh hoạt bên trong.

Theo báo Tiền Phong, khi phát hiện nhóm sinh vật tiến lại gần, các công nhân đã tìm cách xua đuổi vì lo ngại chúng gây hư hỏng tài sản. Ban đầu, những vị khách không mời rời khỏi khu vực, khiến mọi người tưởng rằng tình hình đã được kiểm soát.

Thế nhưng, sự việc không dừng lại ở đó. Sau một khoảng thời gian, cả nhóm bất ngờ quay trở lại, lần này tiến sâu hơn vào khu vực sinh hoạt của công nhân.

Những tiếng động lớn liên tiếp xuất hiện từ phía lán trại. Khi kiểm tra, người dân phát hiện nhiều vật dụng bị xáo trộn, một số kết cấu bị hư hỏng. Đáng chú ý, những sinh vật này dường như không xuất hiện ngẫu nhiên mà đang tìm kiếm thứ gì đó bên trong.

Sự việc được người dân ghi lại bằng điện thoại. Những hình ảnh sau đó lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự quan tâm bởi kích thước của các cá thể xuất hiện và cảnh tượng hỗn loạn tại lán trại.

Đàn voi lật tung giường phản để tìm một thứ

Theo báo Dân Việt, những vị khách xuất hiện trong đêm từ khu vực rừng tiến vào nông trường cao su, nơi có các lán trại phục vụ công nhân khai thác và sản xuất.

Đàn voi không chỉ đi ngang qua mà còn tiến vào bên trong các gian lán. Với kích thước và sức mạnh lớn, chúng dễ dàng làm xáo trộn đồ đạc, khiến hai gian lán bị hư hỏng.

Một cán bộ Ban quản lý bản Vều 2 cho biết đàn voi đã lật tung giường phản của công nhân, sau đó lấy đi muối và một số thực phẩm được cất giữ bên trong.

Đây cũng là chi tiết khiến nhiều người chú ý. Thay vì chỉ tìm kiếm cây cỏ ngoài tự nhiên, đàn voi đã tiếp cận khu vực có người sinh sống để tìm thức ăn, trong đó có muối.

Theo VnExpress, tình trạng voi rừng tiến gần khu dân cư và phá hoa màu có liên quan đến nhiều yếu tố, bao gồm sinh cảnh bị thu hẹp, thiếu nguồn thức ăn tự nhiên và nhu cầu bổ sung khoáng chất. Muối là một trong những chất mà voi cần để duy trì hoạt động sinh lý.

Đáng lo ngại, sau khi phá lán trại, đàn voi không lập tức quay trở lại rừng mà tiếp tục xuất hiện quanh khu vực sản xuất. Điều này khiến công nhân và người dân địa phương phải đề cao cảnh giác.

Theo báo Tuổi Trẻ, lực lượng chức năng cùng gần 100 người đã tham gia xua đuổi đàn voi trong đêm. Các biện pháp được triển khai nhằm đưa chúng rời xa khu vực lán trại, hạn chế nguy cơ xảy ra va chạm với con người.

Sau nhiều giờ, đến gần rạng sáng 5/11, đàn voi di chuyển qua khu vực thượng nguồn sông Giăng, sang vùng Rệ Rế và trở lại rừng tự nhiên. Đại diện doanh nghiệp cho biết người lao động tại khu vực được bảo đảm an toàn.

Vì sao đàn voi rừng thường xuyên xuất hiện gần khu dân cư?

Theo VOV, đàn voi xuất hiện tại xã Anh Sơn gồm 6 cá thể, trong đó có voi trưởng thành và voi con. Trước khi tiếp cận lán trại công nhân, chúng còn xuất hiện tại các vườn chè, gây hư hại một số diện tích cây trồng.

Người dân địa phương cho biết đàn voi đã sinh sống tại khu vực rừng núi quanh bản Vều 2 trong nhiều năm. Vào một số thời điểm, chúng rời rừng sâu để tìm kiếm thức ăn tại những khu vực gần nơi con người sản xuất.

Theo VnExpress, Nghệ An hiện có khoảng 14–16 con voi hoang dã, đứng thứ ba cả nước về số lượng sau Đắk Lắk và Đồng Nai. Riêng đàn voi tại khu vực Anh Sơn trước đây có 8 cá thể, nhưng hai con voi đực đã chết vào các năm 2023 và 2025, hiện còn 6 con.

Các chuyên gia cho rằng việc sinh cảnh tự nhiên bị chia cắt, nguồn thức ăn suy giảm và thiếu hành lang di chuyển là những nguyên nhân khiến voi hoang dã ngày càng dễ tiếp cận khu vực sản xuất của con người.

Đáng chú ý, đàn voi Cao Vều được đánh giá là đàn voi rừng duy nhất tại Nghệ An còn nhiều cá thể và có khả năng duy trì, phát triển số lượng. Vì vậy, việc bảo vệ đàn voi đồng thời bảo đảm an toàn cho cộng đồng dân cư là vấn đề được địa phương đặc biệt quan tâm.

Theo VietnamPlus, chính quyền xã Anh Sơn đã khuyến cáo người dân hạn chế đi vào khu vực đàn voi xuất hiện, nhất là vào sáng sớm và ban đêm. Người dân không nên tự ý tiếp cận, xua đuổi hoặc thực hiện những hành động có thể khiến voi hoảng loạn.

Các lực lượng kiểm lâm, bảo vệ rừng và chính quyền địa phương tiếp tục phối hợp theo dõi hoạt động của đàn voi để chủ động phương án xử lý khi cần thiết.

Sự việc xảy ra với nhóm công nhân ở Nghệ An cho thấy ranh giới giữa môi trường sống của động vật hoang dã và khu vực sản xuất của con người ngày càng dễ phát sinh xung đột. Đằng sau cảnh tượng 6 sinh vật khổng lồ lật tung giường phản để tìm muối là bài toán lâu dài về bảo tồn voi rừng và bảo đảm sinh kế, an toàn cho người dân.

Theo Tiền Phong, Dân Việt, VOV