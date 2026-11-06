Cô gái tỉnh lẻ có bố làm công nhân: Hồi trẻ tự ti ngoại hình, lớn lên thành gương mặt đắt giá toàn cầu, sống trong căn nhà 390 tỷ

Lưu Văn (SN 1988) là cái tên quen thuộc trong làng mẫu quốc tế, được xem là một trong những chân dài châu Á thành công nhất tại kinh đô thời trang thế giới. Tuy nhiên, ít ai biết rằng, trước khi trở thành siêu mẫu đình đám, cô từng không nghĩ mình có thể theo đuổi nghề người mẫu. Sinh ra trong một gia đình công nhân ở Hồ Nam (Trung Quốc), Lưu Văn từng khá tự ti về ngoại hình với chiều cao nổi bật, thân hình gầy và đôi mắt một mí. Sau khi tốt nghiệp trung học, cô thậm chí còn dự định trở thành hướng dẫn viên du lịch. Bước ngoặt đến vào năm 17 tuổi, khi Lưu Văn tình cờ tham gia cuộc thi tìm kiếm người mẫu New Silk Road World Model. Dù không giành chiến thắng nhưng cuộc thi đã giúp cô có cái nhìn khác về chính mình. Những đặc điểm ngoại hình từng khiến Lưu Văn thiếu tự tin hóa ra lại có thể trở thành lợi thế khi bước chân vào ngành thời trang. Từ đây, cô quyết định gác lại dự định ban đầu để nghiêm túc theo đuổi nghề người mẫu.

Năm 18 tuổi, Lưu Văn rời quê nhà Hồ Nam, một mình đến Bắc Kinh tìm kiếm cơ hội. Hành trình những ngày đầu không hề bằng phẳng khi cô liên tục gặp thất bại, thậm chí có thời điểm không có việc làm. Tuy nhiên, Lưu Văn vẫn kiên trì với lựa chọn của mình. Năm 2007, sự nghiệp của cô bắt đầu có những chuyển biến tích cực khi được chú ý thông qua các dự án thời trang có sự tham gia của những tên tuổi lớn trong ngành. Sau đó, Lưu Văn ký hợp đồng với công ty người mẫu Marilyn tại Paris (Pháp), chính thức mở ra cánh cửa tiến vào thị trường thời trang quốc tế. Từ một cô gái từng tự ti về ngoại hình, Lưu Văn dần khẳng định vị thế trên bản đồ thời trang thế giới. Ở tuổi 38, cô vẫn đang là một trong những siêu mẫu hàng đầu châu Á, được giới mộ điệu và các nhà mốt quốc tế công nhận. Nữ siêu mẫu liên tục góp mặt trên sàn diễn của những thương hiệu xa xỉ tại các tuần lễ thời trang lớn, đồng thời từng đảm nhận cả vị trí mở màn lẫn kết màn show diễn cho nhiều nhà mốt danh tiếng.

Lưu Văn (SN 1988)

Với vị thế vững chắc trong làng thời trang quốc tế cùng sự chăm chỉ, bền bỉ suốt nhiều năm, Lưu Văn không chỉ gây dựng được danh tiếng mà còn sở hữu khối tài sản đáng nể. Tài sản của cô được ước tính lên tới hàng chục triệu USD, đi kèm nhiều bất động sản có giá trị. Trong đó, đáng chú ý nhất là căn hộ cao cấp tại Bắc Kinh được định giá khoảng 100 triệu NDT (tương đương 390 tỷ đồng).

Cuộc sống của một siêu mẫu hạng A như Lưu Văn gắn liền với chiếc vali hành lý, những chuyến di chuyển liên tục giữa các thành phố, các khách sạn 5 sao sang trọng nhưng xa lạ và những chuyến bay dài nối tiếp nhau. Cũng bởi cuộc sống luôn trong trạng thái dịch chuyển ấy, mong muốn có một tổ ấm thực sự của Lưu Văn ngày càng trở nên lớn hơn. Cô không cần một dinh thự nguy nga để phô bày sự giàu có hay khẳng định vị thế, mà chỉ mong có một nơi đủ ấm áp, gần gũi để trở về sau những ngày dài bận rộn. Và căn hộ cao cấp tại Bắc Kinh chính là không gian được nữ siêu mẫu dành nhiều tâm huyết để hiện thực hóa mong muốn ấy.

Lưu Văn check-in trong căn hộ đắt đỏ tại Bắc Kinh

Toàn cảnh không gian sống của Lưu Văn

Bước vào căn nhà của Lưu Văn, cảm nhận đầu tiên chính là sự dễ chịu, thoáng đãng của không gian. Dù là tổ ấm của một siêu mẫu nổi tiếng, ngôi nhà lại không có những thiết kế cầu kỳ như tường ốp lát nhiều lớp hay trần thạch cao giật cấp phức tạp. Thay vào đó, Lưu Văn ưu tiên những đường nét cơ bản, lối thiết kế tối giản, tạo nên lớp nền nhẹ nhàng để tôn lên vẻ đẹp của ánh sáng, cây xanh và nội thất.

Nữ siêu mẫu mất khoảng 3 năm để hoàn thiện không gian sống với mong muốn căn nhà hội tụ 3 yếu tố: ấm áp, tự do và nhiều màu sắc. Phòng khách là nơi thể hiện rõ nhất tinh thần này. Nhờ hệ cửa kính lớn, căn phòng luôn ngập tràn ánh sáng tự nhiên, tạo cảm giác rộng rãi và gần gũi với thiên nhiên. Đặc biệt, xung quanh các ô cửa sổ, Lưu Văn bố trí nhiều chậu cây xanh với đủ kích thước, biến phòng khách thành một khu vườn nhỏ giữa lòng thành phố. Không gian vì thế vừa có nét hiện đại, phóng khoáng, vừa mang đến cảm giác thư thái, bình yên.

Không gian phòng khách trong căn hộ tại Bắc Kinh của Lưu Văn

Góc tiếp khách nổi bật với sofa trắng, kiểu dáng bo tròn mềm mại

Tại khu vực phòng khách có kệ gỗ để trưng bày đồ decor

Thiết kế này giúp căn nhà trông mềm mại, sinh động hơn

Lưu Văn còn decor thêm cây cảnh cho không gian thêm thoáng đãng

Khu vực bếp và không gian ăn uống được Lưu Văn bố trí diện tích rộng rãi. Trong không gian nổi bật với bàn gỗ lớn, kết hợp cùng những chiếc ghế có kiểu dáng thanh thoát. Phía trên là hệ đèn thả trần mang đường nét hiện đại, tạo điểm nhấn nhẹ nhàng cho không gian. Phía sau bàn ăn, hệ tủ bếp màu trắng được kết hợp với mảng ốp gỗ sáng màu, vừa gọn gàng vừa mang đến cảm giác ấm cúng. Những bình hoa tươi đặt trên bàn bếp, bàn ăn cũng góp phần khiến căn phòng thêm sinh động, có sức sống.

Một điểm nhấn khác biệt trong không gian là chiếc kệ sách lớn với thiết kế nhiều ngăn không đồng nhất, phối hợp giữa các mảng gỗ, đen và những ô màu nổi bật. Thay vì cất mọi thứ sau cánh tủ hay theo đuổi phong cách tối giản tuyệt đối, Lưu Văn thoải mái trưng bày sách, đồ trang trí và những món đồ mình yêu thích trên kệ. Cách sắp xếp có phần ngẫu hứng này khiến căn nhà thêm cá tính, mang dấu ấn riêng mà vẫn hài hòa với tổng thể nội thất gỗ sáng màu.

Không gian phòng bếp và khu vực ăn uống có thiết kế rộng rãi, đầy đủ tiện nghi

Góc bàn ăn gỗ nổi bật, phía trên là đèn thả giúp không gian thêm đẹp mắt

Góc kệ sách được đặt trong khu vực ăn uống

Có thể nói, các góc trong nhà Lưu Văn đều mang vẻ đẹp tối giản nhưng không hề đơn điệu nhờ cách phối màu khéo léo và những điểm nhấn trang trí đầy ngẫu hứng. Nữ siêu mẫu ưu ái lựa chọn nội thất mang hơi hướng vintage, với chất liệu gỗ làm chủ đạo. Những gam nâu từ gỗ tạo cảm giác ấm áp, vững chãi và phảng phất nét hoài niệm, đồng thời giúp cân bằng những mảng màu tươi sáng trong nhà. Chính sự kết hợp giữa đường nét nội thất giản dị, chất liệu mộc mạc và cách điểm xuyết màu sắc có chủ ý đã tạo nên một không gian sống vừa thanh lịch, vừa sinh động.

Trong nhà, Lưu Văn trưng bày nhiều tranh ảnh nghệ thuật

hệ cửa kính bố trí nhiều nơi giúp căn nhà luôn ngập tràn ánh sáng

Cây cảnh và đồ gỗ là thứ dễ tìm thấy trong không gian sống của Lưu Văn

Phòng ngủ và phòng thay đồ của Lưu Văn đều được thiết kế theo phong cách tối giản, ưu tiên sự gọn gàng và tiện nghi. Không gian nghỉ ngơi có phần dịu mắt hơn với những gam màu xám, hồng nhẹ nhàng kết hợp cùng sàn gỗ ấm áp. Điểm đặc biệt nhất trong căn phòng là chiếc giường cao khoảng 80cm, được thiết kế riêng theo sở thích của nữ siêu mẫu. Do thường xuyên phải di chuyển và lưu trú tại khách sạn trong nhiều năm, Lưu Văn muốn phòng ngủ ở nhà mang đến trải nghiệm thật khác biệt. Cô yêu thích cảm giác mỗi tối phải "nhảy" lên giường và mỗi sáng thức dậy lại "nhảy" xuống sàn. Chính sở thích thú vị này đã trở thành lý do để cô lựa chọn thiết kế giường cao thay vì kiểu giường thông thường.

Trong khi đó, phòng thay đồ được bố trí khoa học với hệ tủ và kệ lưu trữ quần áo, phụ kiện, đi kèm ghế ngồi để thuận tiện thay trang phục. Những tấm gương lớn cũng là chi tiết không thể thiếu, giúp Lưu Văn dễ dàng quan sát tổng thể diện mạo, chỉnh trang và thử đồ trước khi ra ngoài.

Phòng ngủ nổi bật với tông xám, hồng, gỗ

Lưu Văn bố trí ghế ngồi thư giãn và bàn trà nhỏ

Không gian phòng thay đồ tiện lợi với hệ tủ lớn, ghế ngồi và gương soi toàn thân

Không gian phòng tắm được Lưu Văn chăm chút với cách phối màu bắt mắt, tạo cảm giác thư giãn chẳng khác gì một spa thu nhỏ. Khu vực lavabo gây ấn tượng bởi mảng tường đỏ nổi bật, kết hợp cùng gương tròn cỡ lớn, đèn thả trần đồng điệu và chiếc chậu rửa màu đen độc đáo. Một bình hoa nhỏ được đặt ngay cạnh lavabo, vừa tạo điểm nhấn mềm mại vừa giúp không gian thêm phần sinh động.

Ở khu vực tắm, nữ siêu mẫu lựa chọn bồn tắm nằm màu trắng với kiểu dáng bo tròn thanh lịch, đặt cạnh mảng tường ốp gạch xanh ngọc. Sự kết hợp giữa sắc xanh dịu mắt, gam trắng sáng cùng chất liệu đá tự nhiên mang đến cảm giác mát lành, dễ chịu. Đáng chú ý, ánh sáng tự nhiên len qua ô cửa sổ, đổ bóng lên tường và những chậu cây xanh, khiến căn phòng càng thêm thư thái. Một bức tranh hoa cùng vài món đồ trang trí được sắp đặt vừa đủ, hoàn thiện không gian nghỉ ngơi riêng tư đầy tính thẩm mỹ.

Phòng tắm đẹp và thư giãn như khách sạn 5 sao