Jensen Huang bán gì mà giàu đến vậy?

Jensen Huang giàu cỡ nào?

Theo bảng xếp hạng tỉ phú theo thời gian thực của Forbes cập nhật ngày 08/11/2026, Jensen Huang, nhà đồng sáng lập kiêm CEO của Nvidia, có tài sản ước tính 162,2 tỷ USD, tức khoảng 4,18 triệu tỷ đồng. Con số này bằng gần 1/3 quy mô GDP cả năm 2025 của Việt Nam (514 tỷ USD). Thứ hạng của ông thay đổi gần như từng ngày theo giá cổ phiếu Nvidia: ngày 02/10/2026, ông đạt 204,5 tỷ USD (khoảng 5,27 triệu tỷ đồng) và đứng thứ 7 thế giới.

Câu trả lời ngắn gọn cho câu hỏi “bán gì” là: Nvidia bán bộ xử lý đồ họa (GPU) và các hệ thống máy chủ dùng để huấn luyện và vận hành trí tuệ nhân tạo. Khách hàng của Nvidia là các tập đoàn điện toán đám mây, các phòng thí nghiệm AI và chính phủ nhiều nước. Còn tài sản cá nhân của Huang gần như toàn bộ nằm ở khoảng 4% cổ phần mà ông nắm giữ tại Nvidia.

Tỷ phú Jensen Huang lọt top 10 người giàu nhất hành tinh

Jensen Huang khởi nghiệp từ đâu?

Jensen Huang tên thật là Huang Jen-Hsun (Hoàng Nhân Huân), sinh ngày 17/02/1963 tại Đài Nam, Đài Loan, và sang Mỹ từ khi còn nhỏ. Hồi thiếu niên, ông từng làm việc tại một nhà hàng Denny’s ở bang Oregon. Ông tốt nghiệp kỹ sư điện tại Đại học Bang Oregon năm 1984, sau đó lấy bằng thạc sĩ tại Đại học Stanford, rồi làm việc ở LSI Logic và AMD.

Tháng 4/1993, khi 30 tuổi, Huang cùng hai kỹ sư Chris Malachowsky và Curtis Priem lập ra Nvidia sau một buổi gặp tại chính một quán Denny’s ở phía đông thành phố San Jose. Mục tiêu ban đầu của nhóm là làm chip đồ họa cho trò chơi điện tử. Huang làm CEO từ ngày đầu tiên đến nay, và đưa Nvidia lên sàn chứng khoán năm 1999.

Bước ngoặt đến vào cuối năm 2022, khi ChatGPT ra đời. Huấn luyện mô hình AI đòi hỏi thực hiện hàng tỷ phép tính song song, và đây đúng là thế mạnh của GPU. Các tập đoàn như Microsoft, Google, Meta lập tức cần lượng chip trị giá hàng tỷ USD, và Nvidia là bên đã sẵn sàng.

Trong 10 năm, tài sản của tỷ phú Jensen Huang tăng gấp nhiều lần nhờ cơn sốt AI (Ảnh đồ họa: AI)

Nvidia kiếm tiền từ những mảng nào?

Ngày 26/08/2026, Nvidia công bố kết quả quý 2 tài khóa 2027 (kết thúc ngày 26/07/2026). Doanh thu đạt 96,2 tỷ USD (khoảng 2,48 triệu tỷ đồng), tăng 106% so với cùng kỳ năm trước và tăng 18% so với quý liền trước. Chia đều cho 91 ngày của quý, mỗi ngày Nvidia thu về khoảng 1,06 tỷ USD, tương đương hơn 27.000 tỷ đồng. Lợi nhuận ròng trong quý đạt 59,7 tỷ USD (khoảng 1,54 triệu tỷ đồng), tăng 126%.

Để dễ hình dung: chỉ riêng doanh thu một quý của Nvidia đã bằng gần 19% GDP cả năm 2025 của Việt Nam.

Trung tâm dữ liệu là “cỗ máy in tiền” thực sự của Nvidia. Riêng mảng này mang về 89 tỷ USD (khoảng 2,29 triệu tỷ đồng), tăng 117% so với cùng kỳ, chiếm hơn 92% tổng doanh thu. Sản phẩm chủ lực hiện nay là nền tảng Vera Rubin, đã vào giai đoạn sản xuất hàng loạt và đang chạy tại hệ thống của CoreWeave, Google Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud và Nebius.

Edge Computing (máy tính cá nhân, xe tự lái, robot) mang về 7,2 tỷ USD (khoảng 186.000 tỷ đồng), tăng 27%. Trong mảng này, Nvidia mở rộng hệ sinh thái nền tảng xe tự lái DRIVE Hyperion với các đối tác như Foxconn, Uber và cả VinFast của Việt Nam.

Điểm khiến giới tài chính chú ý là biên lợi nhuận gộp lên tới 75%. Nghĩa là cứ 100 USD doanh thu, Nvidia giữ lại khoảng 75 USD sau khi trừ chi phí sản xuất. Trong quý, công ty còn chi khoảng 26 tỷ USD (khoảng 670.000 tỷ đồng) để mua lại cổ phiếu và trả cổ tức.

Nhận xét về kết quả này, Jensen Huang nói: “AI đã chạm điểm bùng phát. Nó đang làm những việc hữu ích. Các token của nó tạo ra năng suất và lợi nhuận. Giờ đây, năng lực tính toán chính là doanh thu. Và nhu cầu đang tăng tốc.”

Tài sản chủ yếu của tỷ phú này gắn với số cổ phần tại Nvidia

Vì sao điều hành công ty khổng lồ mà không giàu nhất?

Nvidia thường được ví như người “bán xẻng thời đào vàng”: công ty AI nào thắng hay thua cũng phải mua chip Nvidia. Tháng 7/2025, Nvidia trở thành công ty đầu tiên trong lịch sử chạm mốc vốn hóa 4.000 tỷ USD, và đến ngày 29/10/2025 thì vượt mốc 5.000 tỷ USD.

Tài sản của Jensen Huang tăng theo đà đó. Theo các danh sách tỉ phú thường niên của Forbes, ông có 21,1 tỷ USD năm 2023, 77 tỷ USD năm 2024, 98,7 tỷ USD năm 2025 và 154 tỷ USD năm 2026. Tức là chỉ trong 3 năm, tài sản của ông tăng hơn 7 lần. Tháng 5/2026, tài sản của ông lần đầu vượt 200 tỷ USD.

Tuy vậy, Jensen Huang vẫn kém xa người giàu nhất thế giới là Elon Musk, người có tài sản khoảng 849,7 tỷ USD theo Forbes ngày 07/11/2026, tức hơn 5 lần tài sản của Huang. Lý do nằm ở tỷ lệ sở hữu: sau hơn ba thập kỷ phát hành cổ phiếu thưởng cho nhân viên và gọi vốn, Huang chỉ còn nắm khoảng 4% Nvidia.

Hệ thống chip cho trung tâm dữ liệu AI chính là thứ giúp Jensen Huang trở thành người giàu top 10 thế giới

Tài sản của tỷ phú Huang là tài sản trên giấy và biến động mạnh theo thị trường. Ngày 05/11/2026, cổ phiếu Nvidia giảm 7% trong đợt bán tháo cổ phiếu chip. Nguyên nhân là nhà đầu tư lo ngại kết quả bầu cử sẽ khiến tốc độ xây dựng trung tâm dữ liệu chậm lại. Đến trưa cùng ngày, tài sản của Huang giảm khoảng 12 tỷ USD, còn 161,7 tỷ USD, và ông tụt từ hạng 7 xuống hạng 9 trên bảng xếp hạng của Forbes. Như vậy, chỉ trong nửa phiên giao dịch, ông “bốc hơi” khoảng 309.000 tỷ đồng trên giấy. Vốn hóa của Nvidia lúc đó còn khoảng 4.450 tỷ USD, vẫn gấp gần 9 lần GDP năm 2025 của Việt Nam.

Rủi ro thứ hai đến từ Trung Quốc. Trong dự báo cho quý tới, Nvidia không tính bất kỳ khoản doanh thu chip trung tâm dữ liệu nào từ thị trường này.

Theo Forbes, Investor