Ông Trump lên tiếng về CEO Nvidia giữa bê bối ngoại tình: Jensen Huang là người tốt, chắc có lý do chính đáng

"Tôi chưa nói chuyện với ông ấy về việc này. Tôi chỉ biết ông ấy là người tốt, nhưng không ai có thể biết chắc những gì đang diễn ra. Tôi hy vọng mọi chuyện đều ổn", ông Trump nói với phóng viên ngày 8/11, khi được hỏi về Jensen Huang.

"Tôi nghĩ ông ấy là người đáng kính. Có lẽ ông ấy có lý do chính đáng, các bạn phải nghe mới biết được," Tổng thống Trump nói, đồng thời đánh giá CEO Nvidia đã có những đóng góp tuyệt vời cho nước Mỹ.

Tổng thống Mỹ Donald Trump - Ảnh: AFP

Khi được hỏi liệu có đưa Jensen Huang đi cùng trong chuyến công du châu Á vào tuần tới hay không, ông Trump trả lời: "Tôi chưa biết, nhưng chắc chắn tôi sẵn sàng đưa ông ấy đi cùng".

Những phát biểu trên được đưa ra trong bối cảnh Jensen Huang đang đối mặt với bê bối đời tư và cuộc điều tra nội bộ tại Nvidia. Trước đó một ngày, nhà sáng lập kiêm CEO tập đoàn chip Mỹ thừa nhận không chung thủy với vợ, đồng thời gửi lời xin lỗi tới gia đình và đồng nghiệp.

Trong thông điệp gửi nhân viên ngày 8/11, Huang viết: "Tôi đã không chung thủy với vợ. Hành động của tôi làm tổn thương bà ấy và các con. Không có lý do nào có thể biện minh cho những gì tôi đã làm. Tôi vô cùng xin lỗi".

Ông nhận hoàn toàn trách nhiệm về những tổn thương gây ra, bày tỏ hy vọng gia đình có thể hàn gắn và ông sẽ dần lấy lại được niềm tin của vợ con.

CEO Nvidia cũng gửi lời xin lỗi tới các đồng nghiệp, hội đồng quản trị, đối tác và cổ đông, thừa nhận đã không làm tròn trách nhiệm của người đứng đầu doanh nghiệp. Ông khẳng định vẫn cam kết gắn bó và tiếp tục điều hành Nvidia.

Nghi vấn nữ doanh nhân Trung Quốc có liên hệ với CEO Nvidia

Bê bối của Jensen Huang trở nên phức tạp hơn sau cuộc điều tra của báo New York Times hồi cuối tháng 10. Theo các nguồn tin am hiểu vấn đề được tờ báo dẫn lại, giới tình báo Mỹ nghi ngờ Alice Huang, một nữ doanh nhân Trung Quốc từng giữ vị trí cấp cao tại Megaspeed, có hoạt động thu thập và chuyển thông tin cho Bắc Kinh.

Jensen Huang CEO Nvidia đã thừa nhận ngoại tình - Ảnh: Reuters

Alice Huang, còn được biết đến với tên Huang Le, được cho là có mối quan hệ thân thiết với Jensen Huang. Hai người cùng họ nhưng không có quan hệ huyết thống.

Theo New York Times, Alice Huang từng là phóng viên truyền hình tại Trung Quốc trước khi trở thành lãnh đạo cấp cao của Megaspeed, doanh nghiệp có trụ sở tại Singapore, hoạt động trong lĩnh vực trung tâm dữ liệu và mua chip AI của Nvidia.

Cơ quan chức năng Mỹ nghi ngờ Megaspeed tìm cách giúp các doanh nghiệp Trung Quốc tiếp cận những dòng chip AI tiên tiến bị Washington hạn chế xuất khẩu. Công ty này được cho là mua chip Nvidia để xây dựng các trung tâm dữ liệu tại Đông Nam Á, sau đó cho những doanh nghiệp Trung Quốc, trong đó có Alibaba, thuê năng lực tính toán.

New York Times dẫn dữ liệu thương mại cho biết công ty liên kết của Megaspeed tại Malaysia đã mua ít nhất 4,8 tỷ USD thiết bị AI có chứa chip và công nghệ của Nvidia trong giai đoạn từ tháng 6/2024 đến tháng 2/2026.

Những nghi vấn trên khiến Nvidia phải tiến hành rà soát nội bộ. Ngày 8/11, hội đồng quản trị tập đoàn thông báo mở cuộc điều tra độc lập sau các thông tin cho rằng Jensen Huang có thể trở thành mục tiêu của một chiến dịch tình báo nước ngoài.

Nvidia khẳng định chưa có cơ sở để tin rằng an ninh quốc gia Mỹ hoặc bí mật của tập đoàn đã bị xâm phạm. Tuy nhiên, hội đồng quản trị sẽ xem xét toàn bộ thông tin hiện có. Jensen Huang ủng hộ cuộc điều tra và cam kết hợp tác đầy đủ.

Người phát ngôn Nvidia John Rizzo cho biết CEO sẽ tiếp tục điều hành công ty không bị gián đoạn. Jensen Huang hiện vẫn giữ chức vụ lãnh đạo tập đoàn trong thời gian cuộc điều tra diễn ra.

Trong khi đó, Chính phủ Trung Quốc bác bỏ những thông tin liên quan, cho rằng các cáo buộc là suy đoán vô căn cứ nhằm bôi nhọ nước này.

Vụ việc thu hút sự chú ý đặc biệt bởi Nvidia giữ vai trò quan trọng trong cuộc cạnh tranh công nghệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Các dòng chip xử lý đồ họa của tập đoàn là nền tảng cho nhiều hệ thống trung tâm dữ liệu và mô hình trí tuệ nhân tạo, trong khi Washington đang áp dụng các biện pháp kiểm soát xuất khẩu nhằm hạn chế Bắc Kinh tiếp cận công nghệ bán dẫn tiên tiến.