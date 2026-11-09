Bảng giá điện tử Danh mục đầu tư Watchlist

MỚI NHẤT!

Đọc nhanh >>

Phát hiện thiết bị bay Trung Quốc dài bằng toà nhà 8 tầng, đang di chuyển bất ngờ lơ lửng ở độ cao 4.000 m, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt

| | Tài chính quốc tế

Thiết bị bay này của Trung Quốc liên tục lơ lửng trên không trung để hoàn thành nhiệm vụ cực đặc biệt.

Phát hiện thiết bị bay Trung Quốc dài bằng toà nhà 8 tầng, đang di chuyển bất ngờ lơ lửng ở độ cao 4.000 m, thực hiện nhiệm vụ đặc biệt - Ảnh 1.

Công ty công nghệ năng lượng Linyi Yunchuan của Trung Quốc vừa trình diễn thiết bị S4000 Stratosphere Airborne Wind Energy System (SAWES) tại Nhạc Dương, tỉnh Hồ Nam, đánh dấu bước thử nghiệm mới của công nghệ điện gió trên không. Khác với turbine điện gió thông thường phải đặt trên những tháp thép lớn, S4000 đưa thiết bị phát điện lên không trung bằng một cấu trúc chứa khí helium, có hình dáng gần giống khí cầu.

Hệ thống dài khoảng 67 m, rộng 40 m và cao 23 m, tương đương một tòa nhà 7-8 tầng nếu dựng đứng. Tải trọng hữu ích mà phương tiện có thể mang lên không trung là hơn 1 tấn. Khi S4000 đạt độ cao hoạt động, luồng gió đi qua các ống dẫn trên thân, làm quay turbine và tạo ra điện. Một hệ thống dây neo nối khí cầu với mặt đất vừa giữ phương tiện ở vị trí cần thiết, vừa đóng vai trò đường truyền đưa điện xuống phía dưới.

S4000 được phát triển dựa trên một nguyên lý tương đối đơn giản là gió ở độ cao lớn có thể mạnh và ổn định hơn so với gần mặt đất. Thay vì xây những turbine ngày càng cao để tiếp cận nguồn năng lượng này, Linyi Yunchuan muốn đưa trực tiếp hệ thống phát điện lên không trung.

S4000 là kết quả của một loạt thử nghiệm với quy mô và độ cao tăng dần. Những phiên bản trước đó lần lượt đạt khoảng 500 m, 1.000 m, 1.500 m và 2.000 m. Đến tháng 8, S4000 đã hoàn thành thử nghiệm bay ở độ cao khoảng 4.000 m, tại khu vực tây bắc Trung Quốc. Quá trình thử nghiệm gồm cất lên, duy trì vị trí trên không, phát điện và thu hồi thiết bị.

Cuộc trình diễn mới nhất tại Nhạc Dương đưa công nghệ tới gần môi trường đô thị hơn. Theo doanh nghiệp, đây là bước quan trọng bởi một hệ thống phát điện không chỉ cần hoạt động được trên không mà còn phải có khả năng kết nối lưới và nằm đủ gần nơi tiêu thụ điện. Nhà sản xuất cho biết S4000 được thiết kế với tuổi thọ khoảng 20 năm.

Một ưu điểm được kỳ vọng là giảm nhu cầu sử dụng đất. Điện gió truyền thống cần móng lớn, tháp turbine cao và hạ tầng cố định, trong khi hệ thống trên không không đòi hỏi những công trình có quy mô tương đương. Điều này cũng có thể giúp điện gió bớt phụ thuộc vào địa hình, bởi thiết bị phát điện được đưa lên cao thay vì phải đặt hoàn toàn trên mặt đất.

Đưa cả hệ thống turbine lên độ cao hàng nghìn mét đồng thời tạo ra những thách thức kỹ thuật mới. Dây neo phải đủ khỏe để giữ một cấu trúc kích thước lớn trong điều kiện gió thay đổi, nhưng đồng thời phải đảm nhiệm việc truyền điện xuống đất. Khí cầu và các turbine cũng phải chịu được ứng suất cơ học liên tục, thời tiết bất lợi và những biến động mạnh của luồng khí ở độ cao lớn.

Khả năng thu hồi an toàn là một vấn đề khác. Khi vận hành gần khu dân cư, hệ thống còn phải đáp ứng các quy định về không phận, xử lý rủi ro thời tiết và có phương án ứng phó nếu xảy ra sự cố. Tuổi thọ thiết kế 20 năm vẫn cần được chứng minh qua quá trình vận hành kéo dài trong thực tế.

Quan trọng hơn, Linyi Yunchuan chưa công bố chi tiết công suất phát điện của S4000, lượng điện tạo ra trong cuộc trình diễn tại Nhạc Dương cũng như chi phí cho mỗi kWh.

Đây sẽ là những con số quyết định khả năng thương mại hóa của công nghệ. Một hệ thống có thể bay lên độ cao 4 km chưa đồng nghĩa nó có thể cạnh tranh về giá thành, độ ổn định và chi phí bảo dưỡng với turbine điện gió truyền thống hay điện mặt trời.

Theo IE

Huy động gần 150.000 m3 đất đá, 29.500 tấn muối, láng giềng Việt Nam xây nhà máy ở độ cao 4.300 m: Lập kỷ lục thế giới, không có ánh sáng vẫn phát điện

Vu Lam

Việt Nam hàng ngày

CÙNG CHUYÊN MỤC

XEM
Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, điều tồi tệ hơn nằm ở thân phận người phụ nữ

Jensen Huang thừa nhận ngoại tình, điều tồi tệ hơn nằm ở thân phận người phụ nữ Nổi bật

Thị trường sập sâu, "phiên bản nữ của Warren Buffett" tuyên bố: Càng nhiều người sợ hãi, tôi càng yên tâm

Thị trường sập sâu, "phiên bản nữ của Warren Buffett" tuyên bố: Càng nhiều người sợ hãi, tôi càng yên tâm Nổi bật

Dừng xây dựng siêu cầu 8.000 tỷ đồng với 90% vốn vay Trung Quốc, lùi thời hạn hoàn thành sang năm 2028

Dừng xây dựng siêu cầu 8.000 tỷ đồng với 90% vốn vay Trung Quốc, lùi thời hạn hoàn thành sang năm 2028

10:03 , 09/11/2026
Tổng thống Mỹ Trump rút lại lời đe dọa tấn công Iran?

Tổng thống Mỹ Trump rút lại lời đe dọa tấn công Iran?

09:47 , 09/11/2026
Nga phát minh hỗn hợp giúp gỗ "đốt không cháy", tạo đột phá cho ngành xây dựng bền vững toàn cầu

Nga phát minh hỗn hợp giúp gỗ "đốt không cháy", tạo đột phá cho ngành xây dựng bền vững toàn cầu

09:22 , 09/11/2026
Tổng thống Putin vừa ký sắc lệnh "giáng đòn" một nước châu Á: Đã rõ nguyên do

Tổng thống Putin vừa ký sắc lệnh "giáng đòn" một nước châu Á: Đã rõ nguyên do

09:01 , 09/11/2026

    Địa chỉ: Tầng 21 Tòa nhà Center Building. Số 01, phố Nguyễn Huy Tưởng, phường Thanh Xuân, thành phố Hà Nội

    Điện thoại: 024 7309 5555 Máy lẻ 292. Fax: 024-39744082

    Email: info@cafef.vn | Hotline: 0926 864 344

    Chịu trách nhiệm nội dung: Ông Nguyễn Thế Tân

    Liên hệ quảng cáo

    Hotline:

    Email: doanhnghiep@admicro.vn

    Chat với tư vấn viên

    Công ty Cổ phần VCCorp

    © Copyright 2007 - 2026 - Công ty Cổ phần VCCorp.

    Giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng số 2216/GP-TTĐT do Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội cấp ngày 10 tháng 4 năm 2019.

    Chính sách bảo mật
    Trở lên trên