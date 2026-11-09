Nga phát minh hỗn hợp giúp gỗ "đốt không cháy", tạo đột phá cho ngành xây dựng bền vững toàn cầu

Đại học Khoa học và Công nghệ Quốc gia Siberia M. F. Reshetnev (Đại học Reshetnev) của Nga vừa phát triển một loại hỗn hợp chất tẩm cho gỗ, giúp gỗ có thể kháng cháy.

Không những bảo vệ gỗ khỏi lửa hay nhuộm màu vật liệu, chất tẩm này còn có khả năng chống rửa trôi tốt hơn. Thông tin này được nhà trường chia sẻ với hãng tin TASS.

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Công nghệ mới của Nga giúp cố định các thành phần chống cháy và màu nhuộm ngay bên trong cấu trúc của gỗ.

Theo dữ liệu từ đại học, khi tiếp xúc với ngọn lửa, mức độ tổn thất khối lượng của gỗ giảm 35% so với vật liệu chưa qua xử lý, còn khả năng chống rửa trôi tăng lên 1,5 lần. Mẫu gỗ thông thử nghiệm đã được xếp vào nhóm vật liệu khó bốc cháy theo Tiêu chuẩn Nhà nước.

Hóa giải điểm nghẽn của vật liệu gỗ, kéo dài "thời gian vàng"

Gỗ từ lâu vẫn luôn là vật liệu xây dựng được ưu chuộng nhờ tính thẩm mỹ tự nhiên, khả năng cách nhiệt tốt và độ bền cơ học cao.

Tuy nhiên, điểm nghẽn lớn nhất ngăn gỗ trở thành vật liệu kết cấu chủ đạo trong các công trình quy mô lớn chính là nguy cơ hỏa hoạn và sự suy giảm hiệu quả của các chất chống cháy theo thời gian.

Sự ra đời của công nghệ xử lý gỗ kháng cháy thế hệ mới của Nga - có khả năng chống rửa trôi vượt trội - đã đánh dấu một bước ngoặt quan trọng, tái định hình vị thế của gỗ trong ngành kiến trúc và xây dựng hiện đại.

Trước hết, loại gỗ này giải quyết triệt để bài toán an toàn cháy nổ cho các công trình hạ tầng trọng điểm và không gian công cộng.

Nhờ khả năng giảm đến 35% lượng khối lượng bị tổn thất khi tiếp xúc với ngọn lửa và xếp vào nhóm vật liệu khó bốc cháy, gỗ giúp kéo dài đáng kể "thời gian vàng" để cứu hộ và sơ tán người khi có sự cố hỏa hoạn xảy ra.

Việc áp dụng loại gỗ này vào kết cấu mái, khung vì kèo, hệ thống mặt tiền hay nội thất tại các trường học, bệnh viện và khu dân cư giúp ngăn chặn đà lan rộng của ngọn lửa, giảm tối đa nguy cơ sụp đổ kết cấu đột ngột.

Thứ hai, bên cạnh yếu tố an toàn, điểm vượt trội nhất của công nghệ này nằm ở khả năng kháng nước và chống rửa trôi hiệu quả gấp 1,5 lần so với các phương pháp truyền thống.

Các chất chống cháy thông thường dễ bị hòa tan bởi nước mưa hay độ ẩm không khí, khiến công trình mất đi khả năng bảo vệ chỉ sau vài tháng "dầm mưa dãi nắng" và đòi hỏi chi phí bảo dưỡng ngấm lại vô cùng tốn kém.

Việc cố định thành phần chống cháy sâu trong thớ gỗ giúp bảo vệ công trình bền bỉ qua nhiều năm tháng, đặc biệt phù hợp với các không gian ngoài trời như sàn phần ban công, ốp mặt tiền hay khu vui chơi trẻ em.

Cuối cùng, việc tích hợp khả năng chống cháy, chống rửa trôi và nhuộm màu trang trí trong cùng một công đoạn xử lý đơn nhất giúp tối ưu hóa chi phí sản xuất và rút ngắn tiến độ thi công.

Sự kết hợp giữa tính an toàn cháy nổ của bê tông, vẻ đẹp tự nhiên của gỗ và tính kinh tế cao hứa hẹn mở ra một kỷ nguyên mới cho kiến trúc xanh, nơi các công trình bằng gỗ có thể vươn cao và bền vững hơn trước thách thức của thời tiết cũng như hỏa hoạn.

Dù hiện tại mới ở quy mô mẫu thử nghiệm, công nghệ này đã trải qua các đợt kiểm định thực tế và hứa hẹn sẽ giúp tối ưu hóa chi phí xử lý gỗ trong tương lai.

Tham khảo: TASS