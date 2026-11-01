Việt Nam có 1 đại học đạt doanh thu hơn 1.800 tỷ đồng, trả lương giảng viên 799 tỷ, quy tụ đến 1.186 Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư

Mới đây, đại học Bách khoa Hà Nội đã công bố báo cáo thường niên mới nhất. Báo cáo thu chi năm 2025 của nhà trường cho thấy quy mô tài chính tiếp tục mở rộng. Đây là năm đầu tiên doanh thu của trường đạt hơn 1.800 tỷ đồng, tăng hơn 22% so với năm học trước đó.

Trong cơ cấu nguồn thu, giáo dục và đào tạo tiếp tục đóng vai trò chủ lực với 1.547 tỷ đồng, chiếm khoảng 84% tổng thu. So với năm trước, khoản thu này tăng hơn 15%.

Đáng chú ý, riêng học phí và lệ phí từ người học đạt 1.497 tỷ đồng, tăng 17% so với mức 1.277 tỷ đồng năm 2024. Đây là nguồn thu lớn nhất của trường, tương đương hơn 81% tổng thu hoạt động.

Ngoài học phí, nhà trường ghi nhận nguồn thu từ hợp đồng, tài trợ của ngân sách nhà nước; hợp đồng, tài trợ bên ngoài và nguồn thu khác trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo.

Một điểm đáng chú ý khác là nguồn thu từ khoa học và công nghệ đạt hơn 145 tỷ đồng, tăng 44% so với năm 2024. Bên cạnh đó, khoản thu khác (thu nhập ròng) đạt hơn 148 tỷ đồng, tăng gấp 2,5 lần so với năm trước đó.

Nhìn chung, cơ cấu thu của Đại học Bách khoa Hà Nội vẫn phụ thuộc chủ yếu vào hoạt động giáo dục và đào tạo. Tuy nhiên, nguồn thu từ khoa học và công nghệ cũng như các khoản thu nhập khác đang đóng góp ngày càng đáng kể vào tổng nguồn lực tài chính của trường.

Ở chiều ngược lại, tổng chi hoạt động năm 2025 của Đại học Bách khoa Hà Nội đạt hơn 1.512 tỷ đồng, tăng 17% so với mức 1.284 tỷ đồng năm 2024.

Trong cơ cấu chi, lương và thu nhập cho người lao động là khoản lớn nhất, đạt khoảng 876 tỷ đồng, tăng gần 44% so với năm trước. Khoản này chiếm gần 58% tổng chi hoạt động.

Đáng chú ý, riêng tiền lương và thu nhập của giảng viên đạt 799,21 tỷ đồng, chiếm hơn 91% tổng chi lương và thu nhập của nhà trường. Hiện nay nhà trường có 1.223 giảng viên toàn thời gian (trong đó có 1.186 Tiến sĩ, Phó Giáo sư, Giáo sư). Trung bình thu nhập của giảng viên Đại học Bách khoa Hà Nội khoảng 653 triệu đồng/năm, tương ứng 54 triệu đồng/tháng. Thu nhập sẽ thay đổi tùy theo trình độ, chức danh và nhiệm vụ của từng giảng viên.

Trong năm 2025, ĐH Bách khoa Hà Nội chi cho cơ sở vật chất và dịch vụ đạt hơn 568 tỷ đồng, giảm khoảng 4,6% so với năm trước. Đây là khoản chi lớn thứ hai, chiếm khoảng 37% tổng chi.

Ngoài ra, nhà trường chi hỗ trợ người học đạt 67 tỷ đồng, giảm 12% so với năm 2024. Trong đó, chi học bổng và hỗ trợ học tập tăng 28% so với mức 49 tỷ đồng năm trước đó.

Tuy nhiên, chi cho hoạt động nghiên cứu của người học giảm từ 4 tỷ đồng xuống 1 tỷ đồng. Các khoản hỗ trợ người học khác cũng giảm từ 24 tỷ đồng xuống 3 tỷ đồng.

Với tổng thu hơn 1.800 tỷ đồng và tổng chi hơn 1.500 tỷ đồng, Đại học Bách khoa Hà Nội ghi nhận chênh lệch thu chi năm 2025 đạt hơn 329 tỷ đồng.

Con số này tăng khoảng 50% so với năm 2024. Như vậy, phần chênh lệch thu chi tăng nhanh hơn tốc độ tăng tổng thu và tổng chi.

Điều này cho thấy khả năng cân đối thu chi của nhà trường được cải thiện trong năm 2025. Đáng chú ý, sự gia tăng nguồn thu không chỉ đến từ học phí mà còn có đóng góp từ hoạt động khoa học và công nghệ, cùng các khoản thu nhập khác.