Ở tuổi 65, nhận lương hưu 13,5 triệu đồng/tháng, tôi thẳng thừng ly hôn và không đồng ý chăm cháu toàn thời gian bất chấp mọi người phàn nàn

*Dưới đây là chia sẻ của bà Lý Vạn Phúc, 63 tuổi, người Trung Quốc, được đăng tải trên Sohu. Qua câu chuyện của mình, bà muốn truyền tải quan niệm rằng phụ nữ ở bất kỳ độ tuổi nào cũng cần quan tâm đến nhu cầu cá nhân, thay vì dành toàn bộ thời gian và sức lực cho trách nhiệm gia đình.

"Tôi nhận ra rằng dù ở tuổi nào, mỗi người cũng nên nghĩ đến bản thân trước tiên. Chỉ khi biết cân bằng giữa trách nhiệm cuộc sống và nhu cầu riêng, chúng ta mới có thể tìm thấy sự bình yên thực sự", bà Lý chia sẻ.

Chọn ở lại quê với lương hưu ổn định

Ở tuổi 63, bà Lý đã nghỉ hưu và có cuộc sống tương đối đủ đầy. Sau khi ly hôn vài năm trước, bà sống một mình tại quê nhà. Mỗi tháng, bà nhận khoản lương hưu khoảng 3.500 NDT (tương đương 13,5 triệu đồng). Dù số tiền này không quá lớn so với nhiều người, bà cho rằng chi phí sinh hoạt ở nông thôn không cao nên vẫn có thể sống thoải mái.

Bà có một người con trai đã lập gia đình và đang tham gia đầu tư, kinh doanh. Do cả con trai lẫn con dâu đều bận rộn, hai người không có nhiều thời gian dành cho con nhỏ.

Trước tình hình đó, các con từng gọi điện đề nghị đón bà lên thành phố sống cùng. Việc này vừa giúp gia đình có thêm thời gian đoàn tụ, vừa giảm những chuyến đi lại giữa thành phố và quê nhà. Quan trọng hơn, họ mong bà hỗ trợ chăm sóc cháu đang ở độ tuổi mẫu giáo, chủ yếu là đưa đón cháu đi học và trở về nhà.

Sau khi cân nhắc, bà Lý quyết định từ chối. Bà nhận thấy môi trường sống ở thành phố có nhiều khác biệt và bản thân chưa chắc thích nghi được. Ở tuổi này, bà muốn tiếp tục gắn bó với nơi đã sống suốt nửa đời người. Bà cũng không muốn ở quá gần con cháu, bởi cảm thấy không gian riêng tại nhà mình mới là nơi đem lại sự thoải mái nhất.

Không muốn tuổi già trở thành những ngày tất bật

Một lý do khác khiến bà Lý không muốn chuyển đến sống cùng các con là nỗi lo phải gánh thêm nhiều công việc gia đình.

Theo bà, dù ban đầu các con chỉ nhờ đưa đón cháu đi học, việc ở nhà cả ngày khó tránh khỏi chuyện bà sẽ tham gia nấu nướng, dọn dẹp. Bà vốn không quen chuẩn bị những bữa ăn qua loa, cũng không thể ngồi yên khi thấy nhà cửa bừa bộn khi các con quá bận rộn.

Tuy nhiên, bà hiểu rằng nếu nhận làm tất cả, sức khỏe và năng lượng của mình có thể không đáp ứng được. Việc can thiệp quá sâu vào sinh hoạt của gia đình trẻ cũng tiềm ẩn nguy cơ phát sinh bất đồng, ảnh hưởng đến tình cảm giữa các thành viên.

Vì vậy, bà chọn cách chia sẻ và thông cảm với áp lực của con trai, con dâu, đồng thời khuyên hai người chủ động sắp xếp công việc và học cách tự lập hơn. Mỗi tháng, bà gửi thêm cho con trai 800 NDT để mua quà cho cháu, hoặc giúp các con thuê người hỗ trợ chăm sóc trẻ. Thông qua đó, dù không trực tiếp đảm nhận việc chăm cháu, bà vẫn có thể góp một phần để giảm bớt gánh nặng cho gia đình con.

Ly hôn ở tuổi già để tìm lại cuộc sống theo ý mình

Từ chối lên thành phố sống cùng con cháu, bà Lý tiếp tục duy trì nhịp sống độc lập tại quê nhà. Đôi khi, bà vẫn cảm thấy cô đơn, nhưng đổi lại, bà được tự quyết định lịch trình và không phải điều chỉnh mọi sinh hoạt theo người khác.

Những ngày thời tiết đẹp, bà thường đi dạo trong công viên. Khi muốn tìm một không gian yên tĩnh, bà đến thư viện của làng đọc sách. Bà cũng dành thời gian gặp gỡ, trò chuyện với những người bạn lớn tuổi sống gần đó. Với bà, cuộc sống giản dị như vậy đã đủ khiến bản thân cảm thấy hài lòng.

Khi được hỏi về quyết định ly hôn ở tuổi đã cao, bà Lý không tỏ ra hối tiếc. Bà cho biết mình từng trải qua phần lớn cuộc đời trong một cuộc hôn nhân không hạnh phúc. Khi còn trẻ, bà thường nghe lời khuyên rằng nên nghĩ cho con cháu trước và đã làm theo điều đó.

"Giờ đây, khi con cháu đã trưởng thành và không còn cần tôi lo lắng từng chút, tôi nghĩ mình cũng nên sống cho bản thân. Thay vì trải qua tuổi già với những cuộc tranh cãi và phiền muộn vì chuyện vụn vặt, tôi chọn sống một mình. Tôi rất hài lòng với lựa chọn này", bà chia sẻ.

Bà Lý thường kể với mọi người rằng sống độc thân không đồng nghĩa với buồn bã hay thiếu thốn. Theo bà, mỗi người có thể tìm thấy niềm vui trong chính không gian riêng của mình mà không nhất thiết phải phụ thuộc vào người khác.

Bà cho rằng con người đến với thế giới một mình và cuối cùng cũng phải tự đi qua hành trình của riêng mình. Bởi vậy, học cách làm quen với những khoảng thời gian đơn độc là điều bình thường. Với bà, cuộc sống một mình đem lại sự tự do, thoải mái và cơ hội được sống theo những lựa chọn cá nhân.

Nhìn vào những người cùng độ tuổi xung quanh, bà nhận thấy không nhiều người có được nhịp sống thảnh thơi như mình. Điều đó càng khiến bà trân trọng quyết định ở lại quê nhà, duy trì cuộc sống độc lập và dành thời gian cho những điều bản thân yêu thích.

(Nguồn: Sohu / Ảnh minh họa: Internet)