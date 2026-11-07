2 kiểu người khi mua vàng

Người thứ nhất: Đợi đủ tiền rồi mua một lần cho xong

Với nhóm này, mua vàng thường là một kế hoạch đã được tính trước. Họ có thể dành dụm trong vài tháng, thậm chí cả năm để gom đủ tiền mua 1 cây vàng hoặc một lượng vàng lớn hơn. Thay vì mỗi tháng mua một ít, họ muốn thực hiện giao dịch khi đã có trong tay khoản tiền cần thiết.

Cách làm này có một lợi thế dễ thấy: người mua biết rõ mình đang dành dụm cho mục tiêu nào và có thể hoàn thành mục tiêu tích lũy trong một lần. Họ cũng không cần thực hiện quá nhiều giao dịch hay liên tục theo dõi việc mua thêm từng chỉ vàng.

Tuy nhiên, điều cần cân nhắc là toàn bộ số tiền sẽ được dùng để mua vàng tại cùng một thời điểm. Giả sử một người có 150 triệu đồng tiết kiệm và quyết định dùng gần như toàn bộ số tiền đó để mua vàng, họ cần tự hỏi liệu mình còn đủ tiền mặt cho những khoản chi bất ngờ hay không.

Một khoản vàng có thể là tài sản tích lũy, nhưng không thể thay thế hoàn toàn tiền mặt. Khi cần thanh toán viện phí, học phí, tiền thuê nhà hoặc một khoản chi đột xuất, người sở hữu có thể phải mang vàng đi bán. Khi ấy, số tiền thực nhận còn phụ thuộc vào giá mua vào của cửa hàng, loại vàng và chênh lệch mua - bán tại thời điểm giao dịch.

Vì vậy, trước khi quyết định mua một lượng vàng lớn, điều quan trọng không chỉ là đã có đủ tiền hay chưa, mà còn là khoản tiền đó có thực sự nhàn rỗi hay không.

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Người thứ hai: Cứ có tiền dư lại mua thêm 1 chỉ

Khác với nhóm đầu tiên, nhóm này không nhất thiết phải chờ đến khi có một khoản tiền lớn. Họ có thể đặt mục tiêu mỗi tháng mua 1 chỉ vàng, hoặc linh hoạt mua thêm khi có tiền thưởng, tiền làm thêm hay một khoản thu nhập ngoài dự kiến.

Ví dụ, một người có thu nhập ổn định và mỗi tháng dành riêng 5-7 triệu đồng cho việc tích lũy. Thay vì để khoản tiền đó nằm riêng cho đến khi đủ mua một cây vàng, họ lựa chọn mua từng phần theo khả năng.

Điểm thuận lợi của cách này là không cần dồn một khoản tiền lớn vào một giao dịch. Người mua vẫn có thể duy trì thói quen dành dụm, đồng thời giữ lại phần tiền cần thiết cho sinh hoạt và các mục tiêu khác. Việc mua từng đợt cũng khiến họ không phải đưa ra một quyết định lớn tại một thời điểm duy nhất.

Dù vậy, mua nhỏ lẻ không đồng nghĩa với việc lúc nào cũng có lợi hơn. Giá vàng ở mỗi lần mua có thể khác nhau, khiến người mua cần theo dõi tổng số vàng đã sở hữu và mức giá của từng lần giao dịch. Nếu mua quá thường xuyên mà không kiểm soát khoản tiền dành cho sinh hoạt, việc tích lũy cũng có thể trở thành áp lực.

Ngoài ra, người mua cần chú ý chênh lệch giữa giá mua và giá bán, điều kiện thu đổi cũng như loại vàng lựa chọn. Không nên chỉ vì muốn mua đủ 1 chỉ mỗi tháng mà cố chi tiêu vượt quá khả năng hoặc phải rút tiền từ những khoản đang cần dùng.

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Mua một lần hay chia nhỏ: Điều cần cân nhắc không chỉ là giá vàng

Đặt hai cách mua cạnh nhau, có thể thấy mỗi cách phù hợp với một hoàn cảnh tài chính khác nhau.

Nếu đã có khoản tiền nhàn rỗi riêng, quỹ dự phòng đầy đủ và xác định rõ mục tiêu tích lũy dài hạn, việc mua một lượng vàng lớn trong một lần có thể là lựa chọn thuận tiện. Người mua cần chấp nhận rằng toàn bộ giao dịch diễn ra tại mức giá của thời điểm đó.

Ngược lại, nếu thu nhập đến theo tháng và muốn hình thành thói quen tích lũy đều đặn, mua từng chỉ theo khả năng có thể dễ duy trì hơn. Cách này giúp chia nhỏ khoản tiền bỏ ra, nhưng không đảm bảo mua được giá tốt hơn hay tránh được biến động của thị trường.

Một điểm khác cũng cần lưu ý là số tiền dành cho vàng không nên mặc nhiên được xem là tiền dự phòng. Trước khi mua, mỗi người nên giữ lại một khoản đủ để chi trả những nhu cầu thiết yếu, các khoản nợ đến hạn và tình huống phát sinh. Đặc biệt, không nên vay tiền hoặc dùng tiền sắp phải thanh toán để cố hoàn thành mục tiêu mua vàng.

Cuối cùng, thay vì chỉ hỏi nên mua 1 cây vàng một lần hay mỗi tháng mua 1 chỉ, người mua cần xác định mình có bao nhiêu tiền thực sự nhàn rỗi, dự định giữ vàng trong bao lâu và có thể duy trì thói quen đó mà không ảnh hưởng đến cuộc sống hay không. Một kế hoạch tích lũy phù hợp là kế hoạch không khiến bản thân phải đảo lộn những nhu cầu tài chính khác chỉ để sở hữu thêm vàng.